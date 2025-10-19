Movant LogComex

La OMI posterga su plan climático y la industria marítima modera inversiones

El organismo internacional aplazó la adopción del primer sistema global de precios al carbono en el sector marítimo. La decisión llega en un contexto de freno en los pedidos de buques con combustibles alternativos

Guardar
El aplazamiento fue aprobado durante
El aplazamiento fue aprobado durante la última sesión del Comité de Protección del Medio Marino (MEPC) en Londres, tras una ajustada votación impulsada por Singapur, que obtuvo 57 votos a favor y 49 en contra, con 21 abstenciones (Foto: Shutterstock)

La Organización Marítima Internacional (OMI) decidió aplazar un año la adopción formal de su marco de emisiones netas nulas para el transporte marítimo, el primer sistema global destinado a fijar el precio del carbono en el sector.

La medida, que debía implementarse en 2027, busca establecer un estándar mundial para reducir la intensidad de los gases de efecto invernadero (GEI) de los combustibles marinos y promover el uso de tecnologías limpias en la navegación.

El aplazamiento fue aprobado durante la última sesión del Comité de Protección del Medio Marino (MEPC) en Londres, tras una ajustada votación impulsada por Singapur, que obtuvo 57 votos a favor y 49 en contra, con 21 abstenciones. El secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, señaló que la decisión no implica un retroceso, sino una oportunidad para “abordar inquietudes técnicas y clarificar puntos pendientes” antes de la entrada en vigor del mecanismo.

El objetivo del plan “Net-Zero” de la OMI —aprobado inicialmente en abril de 2025— es alcanzar la neutralidad de carbono para 2050. Entre sus componentes centrales se encuentra un mecanismo de tarificación del carbono, con un precio inicial estimado de 100 dólares por tonelada de CO₂ emitida, que generaría entre 11.000 y 13.000 millones de dólares anuales. Esos ingresos se destinarían a apoyar la transición de los países en desarrollo y los Estados insulares.

El esquema también incluiría incentivos financieros para las navieras que adopten combustibles renovables —como metanol verde o amoníaco— y estándares de eficiencia que determinen cuán “limpia” debe ser la energía utilizada en función del impacto climático del buque.

Sin embargo, el contexto internacional ha introducido tensiones adicionales. Domínguez reconoció que las presiones geopolíticas, especialmente desde Washington, “han complicado las negociaciones” y empujado a varios Estados a optar por la cautela. La próxima reunión técnica, prevista del 20 al 24 de octubre, buscará avanzar en los puntos pendientes y diseñar un plan consensuado para 2026.

Con más de 85% de
Con más de 85% de las emisiones del transporte marítimo concentradas en buques de más de 5.000 toneladas, la OMI enfrenta el desafío de mantener el rumbo hacia el objetivo de cero emisiones netas (Foto: Shutterstock)

Un freno en los pedidos de buques verdes

El aplazamiento del marco regulatorio coincide con un momento de enfriamiento en los pedidos de buques propulsados por combustibles alternativos, una tendencia que refleja la incertidumbre que atraviesa la industria ante los costos y la disponibilidad de energía limpia.

Durante los primeros diez meses de 2025, los nuevos buques de combustible alternativo representaron el 72% de los pedidos totales, una cifra alta pero en descenso por segundo año consecutivo. La mayoría de la capacidad ordenada corresponde a propulsión de gas natural licuado (GNL) con combustible dual, que mantiene un 60% de participación, ligeramente inferior al 63% de 2024.

Por su parte, los pedidos de buques de metanol dual —considerados hasta hace poco la alternativa más prometedora— cayeron del 18% al 12% del total. Las navieras han reducido su interés debido a la limitada disponibilidad de este combustible en los principales corredores marítimos.

Mientras tanto, los buques de combustible convencional recuperaron terreno, subiendo del 19% al 28% de la capacidad solicitada, especialmente en unidades de tamaño medio (hasta 7.500 TEU).

Este cambio en las preferencias de las navieras sugiere que el mercado espera mayor claridad regulatoria y tecnológica antes de acelerar su reconversión energética. El aplazamiento de la OMI podría consolidar esa prudencia durante los próximos meses, postergando inversiones en proyectos de metanol y amoníaco verde, mientras el GNL reafirma su papel como combustible de transición.

Un año clave para la descarbonización marítima

Con más de 85% de las emisiones del transporte marítimo concentradas en buques de más de 5.000 toneladas, la OMI enfrenta el desafío de mantener el rumbo hacia el objetivo de cero emisiones netas sin frenar la innovación ni las inversiones.

El año de prórroga será determinante para definir el equilibrio entre exigencia ambiental y viabilidad operativa. Lo que surja de las mesas técnicas de 2026 marcará el ritmo de la transición energética del sector y, en consecuencia, el futuro de la logística marítima global.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorTransporte MarítimoSustentabilidad

Últimas Noticias

La cadena de suministro detrás de los repuestos: un entramado que evita paradas productivas

Cada minuto cuenta cuando una pieza falla. En el “Día Mundial de la Reparación”, el foco está en la logística que sostiene el abastecimiento de repuestos y mantiene en marcha a la industria global

La cadena de suministro detrás

Comercio exterior y logística médica: un sector clave que vuelve a fluir

Lucas Corrales, analista de comercio exterior en la industria de insumos médicos, repasa la actualidad, la importancia del abastecimiento internacional y los desafíos logísticos

Comercio exterior y logística médica:

La red portuaria bonaerense crece 7,7% y refuerza su rol en la logística nacional

Los puertos de la provincia de Buenos Aires operaron más de 4.000 buques y 447 mil TEUs entre enero y junio, con Bahía Blanca y Coronel Rosales como los principales polos de carga

La red portuaria bonaerense crece

Importar para producir: el equilibrio que sostiene a la industria química

Melina Chaves, analista de comercio exterior en la industria química, comparte su experiencia en la gestión de operaciones internacionales y la complejidad del manejo de productos peligrosos

Importar para producir: el equilibrio

Una movilidad con mirada femenina: transformar el transporte desde la equidad

Luly Dietrich, fundadora de una comunidad de mujeres en el mundo de la movilidad, promueve la formación de conductoras y el acceso a licencias profesionales como camino hacia una red vial más equitativa y segura

Una movilidad con mirada femenina:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025, en vivo: inicia

Elecciones 2025, en vivo: inicia el tramo final de la campaña y el oficialismo define su estrategia para sumar votos

Embistió el auto estacionado de una docente, se fugó y quedó filmado: “Necesito encontrar al que me chocó”

Nubosidad variable y alertas por fuertes vientos: cómo estará el tiempo en el Día de la Madre y el resto de la semana

Detuvieron a un hombre por el crimen de Azul Semeñenko, la mujer trans hallada en un canal de Neuquén

Murió un hombre en Chaco, tras haber tenido una presunta riña con dos de sus ex parejas

INFOBAE AMÉRICA
El Coliseo abre el Pasaje

El Coliseo abre el Pasaje de Cómodo, el camino secreto del emperador de “Gladiador”

La alianza ¿semita? entre Israel y los países árabes sunitas es el futuro de la paz

Anatomía de un golpe relámpago: cómo robaron joyas invaluables del Louvre de París en apenas siete minutos

Los terroristas de Hamas atacaron a las tropas israelíes en Rafah y amenazan el alto el fuego en Gaza

Más de 22.000 personas evacuadas y cinco muertos en Filipinas por la llegada de la tormenta tropical “Ramil”

TELESHOW
La reacción viral de Nico

La reacción viral de Nico Occhiato por la arriesgada hazaña de Flor Jazmín en Fuerza Bruta

Carolina Amoroso presentó a Vicente en la mesa de Mirtha Legrand: “El bebé más pequeño en mi programa”

Tras el final de MTV, Ale Lacroix reveló los hitos del canal: del unplagged de Charly García a la primera entrevista de Shakira

Eduardo Blanco analizó los vínculos actuales y reivindicó el contacto cara a cara: “El amor se encuentra, no se busca”

Silvio Fabrykant, el hombre que retrató a un país: los secretos de la imagen de Gilda que aún se venera