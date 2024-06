Desafíos y aprendizajes del comercio exterior en la industria de la pintura

Andrés se desempeña en una empresa química dedicada a la producción de pinturas y materiales de construcción.

Desafíos de un país con problemas económicos, la importancia del comercio exterior y las particularidades de los diferentes mercados de América Latina son algunos de los temas que cuenta Andrés en esta entrevista brindada a Movant Connection.

¿Qué tareas forman parte de las responsabilidades de tu posición?

A mí me toca trabajar con todo, desde materias primas y envases hasta productos terminados. También importamos productos de todos los mercados del mundo. Yo trabajo con unos 6.500 SKU, lo cual es un número muy grande.

Es un trabajo que, si no estás preparado, puede resultar estresante, porque de tu labor depende la operación de la empresa. En ese marco, hay un montón de gente que depende de que los materiales lleguen a tiempo, con la calidad y el precio que corresponde, porque si no perdés competitividad. En el contexto de incertidumbre, sobre todo en Argentina, lograr eso es realmente un desafío. A mí eso me motiva pero para algunas personas puede ser estresante.

¿Qué particularidades tiene la logística de la industria de la pintura?

La pintura tiene mucha agua en su composición, un 50% aproximadamente. Con lo cual exportar pintura no es algo muy común. Por lo tanto, lo que solemos exportar son materias primas para fabricar pintura.

Por otro lado, parte de los elementos que usamos son cargas minerales que, en Argentina, se encuentran en montañas usualmente de Córdoba, San Juan o Mendoza, por lo que las distancias a Buenos Aires son muy largas desde esas provincias. Por eso, por ejemplo, tenés muchas empresas químicas en San Luis, aparte de promociones fiscales. Esa decisión tiene que ver con la logística, porque hay que definir en base a dónde está ubicada tu materia prima principal y donde se encuentran tus clientes. Por todo eso, en un país como Argentina, desde que nace la fábrica, tenés que tener en cuenta la logística, es fundamental en el costo final del producto.

Además, muchos insumos de esta industria son importados, Argentina no tiene todas las materias primas necesarias para fabricar la calidad de pintura que se usa en la actualidad. En ese sentido, creo que muchas veces no nos damos cuenta de lo que significa la logística y el comercio exterior.

¿Qué dificultades atravesaron en los últimos años los importadores en Argentina?

Las importaciones tuvieron varias complicaciones en los últimos años debido a los cambios en las reglas. También nos costaba entender y transmitir estas reglas a las empresas extranjeras. Por ejemplo, tuve una situación particular con un proveedor coreano al que yo le explicaba lo que iba pasando en Argentina y un día me dijo que el gerente general no le creía. Finalmente se resolvió gracias a una reunión que le pidieron a la embajada argentina para confirmar que lo que yo les decía era verdad. En ese sentido, en estos últimos años fue realmente complejo el abastecimiento.

Al final de la pandemia hubo una explosión de la demanda, los volúmenes cambiaron completamente y eso se pudo resolver, en parte, gracias a trabajar de forma colaborativa con otros colegas, eso ayuda mucho.

Por otro lado, en base a las diferentes complicaciones que fueron surgiendo, tuvimos que ir cambiando nuestra estrategia de stock, tanto de materia prima como de producto terminado. Tuvimos que trabajar mucho entre el área comercial, el área financiera, el área de producción y los abastecedores de la cadena para tomar decisiones que no pongan en peligro la salud de la compañía. Optamos por diferentes estrategias de acuerdo al momento, a las sensaciones que había de una posible devaluación, a las elecciones. Todas esas cuestiones hacían que el mercado se moviera con una incertidumbre cada vez más importante y uno en el medio de eso intentaba hacer un promedio de todo y definir los pasos a seguir.

Al respecto, mi conclusión de todo eso es que es muy importante estar comunicado, hablar con colegas, entender qué están haciendo otras compañías y por qué y, en base a la información conseguida, intentar tomar las mejores decisiones posibles.

¿Hay diferencias entre los diferentes mercados en relación al consumo de pintura?

Brasil es cinco veces más grande que nosotros en cantidad de habitantes y consumen el doble de pintura que los argentinos. Es decir, consumen 8 litros por habitante por año y en Argentina consumimos 4 litros por habitante por año. Es un mercado más de escala que de calidad. En Argentina se valora más la durabilidad, ellos le prestan más atención al color.

Por ejemplo, en Chile es diferente también. A los argentinos nos gusta ir a la pinturería a comprar la pintura, de paso charlamos con el vendedor y le consultamos qué nos recomienda. En cambio, el 70% de los chilenos va a comprar pintura a supermercados de materiales de construcción. Lo importante es conocer cada mercado al que le vendés.