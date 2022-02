Celebremos las diferencias: el proyecto que busca la inclusión

Hace diez años, Marianela Ruhl, hoy presidenta de CLD, pensaba que era la única persona en el mundo que había nacido con esta diferencia en las extremidades; para ser más exactos nació sin su antebrazo izquierdo. En ese momento, comenzaba la era de las redes sociales, en las cuales ella comenzó a mostrar, mediante videos, su manera de realizar las actividades de la vida cotidiana en su perfil personal y, a su vez, en una página que había creado con el propósito de brindar la poca información que ella tenía acerca de su discapacidad en términos de origen y causa.

Mediante esta estrategia comenzó a conocer otras personas como ella, familias de Argentina y de otros países, niños, jóvenes y adultos que también tenían diferencias en las extremidades. Se fueron llevando adelante pequeños encuentros entre dos personas luego cinco, luego diez, hasta perder la cuenta de cuantas personas conforman el grupo.Personas unidas mediante las redes sociales como Whatsapp, Facebook, Instagram. Los pequeños encuentros se daban en distintos puntos del país, dependiendo de la cercanía de las personas implicadas.

Sin embargo, hay un encuentro anual, nacional e incluso internacional, que ya es característico de CLD. Evento que tuvo cinco ediciones: la primera edición se dio en 2016, en el Club Almirante Brown (Bs As) donde asistieron 10 personas con diferencias en las extremidades junto a sus familias; en 2017 se realizó nuevamente en el club (Bs As) con la concurrencia de 30 familias; en 2018 se realizó por tercera vez en el club (Bs As) con una participación de 60 familias dejando en evidencia que el lugar ya no era apto para tal evento porque sobrepasaba la capacidad esperada; por ende, en 2019 se realizó en un predio multieventos ubicado en la ciudad de Cañuelas (Bs As) donde asistieron más de 100 familias; en 2020 se realizó de manera virtual debido a la pandemia.

En el año 2021, debido a la inestabilidad constante de las medidas sanitarias de prevención, entre ellas las habilitaciones y restricciones, se opta por no realizar el encuentro anual presencial y poner el foco en llevar adelante todos los tramites que implicaba la creación de la asociación civil, con el propósito de alcanzar la personería jurídica y así poder realizar los próximos eventos ya siendo una institución.

Marianela, licenciada en psicopedagogía, que actualmente es la encargada del área de discapacidad de la Municipalidad de Colonia Avellaneda, departamento Paraná, provincia de Entre Ríos; fue quien llevó a cabo el proceso para alcanzar la personería jurídica de la asociación, con la ayuda del Instituto Provincial de Discapacidad (IPRODI ER) y la Subsecretaria de Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales, del Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos, quienes guiaron en cada paso, orientando y facilitando el proceso.

El 26 de noviembre de 2021 el objetivo fue alcanzado: un simple grupo de personas pasaron a ser una institución con el nombre “CELEBREMOS LAS DIFERENCIAS”.