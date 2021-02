Cómo es la nueva marca de ropa de Georgina Rodriguez

Georgina Rodríguez continúa lanzando éxitos. La modelo se ha convertido en un auténtico ícono para las grandes marcas de moda. Pero no solo eso. Ahora también, se ha lanzado como empresaria creando su propia marca de ropa. Lo anunció a través de las redes. “Coming soon OM by G”.

Esta semana , se ha confirmado gracias al último vídeo compartido por la propia Georgina a través de su cuenta de Instagram, que su propia marca de ropa es un hecho

En el video nos presenta los primeros modelos de su colección: “Muy emocionada de compartir lo que está por llegar”, escribió la mujer de Cristiano Ronaldo.

Con motivo de San Valentín y aprovechando la fecha su primera prenda es un chándal completo en rojo pasión y con el logo en la parte izquierda del pecho.

Lo que inspira toda la marca de Georgina Rodríguez es el amor. De hecho, en su biografía se puede leer: “Loving yourself is the beginning of an eternal love story”, que en español sería: “amarte a ti mismo es el comienzo de una historia.