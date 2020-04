Pensé mucho en mi viejo en estos días, en lo mal que la estaría pasando porque él tenía una depresión, como patología de base, que manejo durante muchos años con ayuda profesional y con medicación. Era una persona con mucho altibajo emocional y además, era muy salidor; a él lo rescataba mucho el tener vida social, comer con amigos, salir. Era de pasear por el barrio, iba a pagar las cuentas como excusa para salir, la llevaba a mi mamá en auto al supermercado a una cuadra como excusa para salir. Era salidor y creo que la estaría pasando horrible y estaría asustadísimo porque además era bastante hipocondriaco, creo que, en un punto, mejor que no vio esto. Me enseño a que lo único que vale, lo único que importa es la familia, los afectos, lo que no se paga con dinero; esa es la enseñanza más profunda que me dejo y que, cuando te falta salud, todo lo demás es nada. Él lo tenía claro, era muy sabio. Después nos inculco la cultura del trabajo, el respeto por el prójimo, el respeto por el público; hoy por hoy, lo que rescato es que el siempre supo que lo que más importa es lo que no se compra con dinero y ahora lo vemos tangible. Esto que nos pasa, si bien uno puede tomar más recaudos si hay materiales, si hay insumos, si hay con que solventarlo, claramente no se soluciona con dinero o solo con dinero. Me enseñó a valorizar lo que no se compra, eso queda para toda la vida.