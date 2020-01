De a poco se convirtió en un modo de vida. Con más experiencia empecé a registrar mis experiencias, hice pequeños videos donde podía ver mi progreso diarios. Estos videos fueron vistos por un gran público de patinadores de todo el mundo, las imágenes tuvieron éxito, se popularizaron y rápidamente cruzaron fronteras. Los usuarios de las redes me reconocen, me saludan e inclusive me pidan fotos.