Cuando empecé no existía el concepto de lo sustentable pero de alguna manera tuve en mi mente que no quería hacer ropa descartable. No quería que mi ropa a los 6 meses no se usara más. Pensé: quiero ser un diseñador de ropa negra, que perdure en el tiempo y que quieras tenerla en tu guardarropas. Que te armes un guardarropa con buena ropa negra, que cuando pienses necesito un buen jean, una buena camisa, un buen vestido, pienses en mí como necesidad. Ese fue el objetivo cuando empecé y mucha gente me lo cuestionó porque decían que no era una visión comercial. Pasaron 20 años y acá estoy, creo que es más lento, que no es efectista. No es la novedad de presentar cada 6 meses el “BOOM” y a los 6 meses se descarta. No estoy de acuerdo, nunca tuvo que ver con mi ideología y lo sigo pensando así. Es como si tuviera una especie de ética, moral o llamalo como quieras pero no estoy de acuerdo. Una vez una amiga me dijo como si fuera un castigo: “Es que sos muy idealista” y es verdad, soy una persona muy idealista.