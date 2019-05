A pesar de que la bodega tiene un sistema antirrobo, la atención no estaba puesta en la seguridad. "Selosse se ha convertido en una de las marcas más codiciadas del mundo. Fue una llamada de atención no solo al champán sino a gran parte del producto francés. La escalada en el precio de los vinos en los últimos 15 años es tan sorprendente que es difícil mantener el ritmo", aseguró Blake Murdock, director nacional de The Rare Wine Co.,principal proveedor en los Estados Unidos.