La pelea se desató después de un penal que acercó a Monterrey en el marcador y provocó la reacción del guardameta mexiquense.

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La tensión se apoderó de los Cuartos de Final del Apertura 2026 de la Liga MX Sub-21, luego de que el guardameta del Toluca, Eros García, protagonizara una agresión contra un futbolista de Rayados de Monterrey durante el cierre del partido de Ida. El incidente se presentó después de una anotación desde el manchón penal y terminó con el arquero expulsado.

El encuentro, celebrado en las instalaciones de El Barrial, dejó un resultado favorable para los Diablos Rojos, que consiguieron imponerse por 4-3 a los regiomontanos. No obstante, el triunfo mexiquense quedó marcado por el comportamiento de su portero, quien perdió el control en una jugada que rápidamente comenzó a circular entre aficionados.

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La polémica se desató en los últimos minutos del compromiso, cuando el árbitro señaló una pena máxima a favor de Monterrey. La decisión le dio a los locales la oportunidad de acercarse en el marcador y mantener sus esperanzas de competir por la clasificación a las semifinales.

El enfrentamiento entre ambos equipos terminó con una expulsión y una escena de violencia que quedó captada en video. (X / @tolucafb & @Rayados_FB)

Luis Rojas fue el encargado de ejecutar el disparo desde los once pasos y consiguió mandar la pelota al fondo de las redes para colocar el 3-4. Después de la anotación, el futbolista regiomontano buscó recuperar el balón para agilizar la reanudación del encuentro, situación que provocó un enfrentamiento con el portero escarlata.

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García intentó quedarse con el esférico, pero el momento se salió de control cuando reaccionó violentamente contra un jugador de Rayados. El arquero lanzó un golpe con su mano derecha que terminó derribando a su adversario, generando inmediatamente reclamos y tensión entre los integrantes de ambos equipos.

La agresión ocurrió ante la mirada de los futbolistas que se encontraban cerca de la acción, quienes reaccionaron al ver al jugador regiomontano en el césped. El árbitro no tardó en intervenir y sancionó al guardameta con tarjeta roja, dejando al Toluca con un hombre menos en la recta final del partido.

(X / @tolucafb & @Rayados_FB)

La expulsión representó un duro golpe para los Diablos Rojos, que además de tener que afrontar los últimos minutos sin su portero titular, ahora deberán esperar las consecuencias disciplinarias derivadas de la agresión.

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El episodio también provocó que el cierre del encuentro estuviera acompañado de discusiones entre los jugadores, en una eliminatoria que ya había elevado su intensidad por la diferencia mínima en el marcador y la necesidad de ambos clubes de conseguir un resultado favorable.

La agresión y la expulsión de Eros García fueron reportadas durante el cierre del partido de Ida de los Cuartos de Final Sub-21.

(X / @tolucafb & @Rayados_FB)

Toluca se lleva la ventaja, pero pierde a su arquero

Pese a la controversia, Toluca consiguió salir de territorio regiomontano con una ventaja importante al ganar 4-3, por lo que llegará al partido de vuelta con la posibilidad de definir la serie frente a su afición y buscar el boleto a la siguiente ronda.

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Rayados, por su parte, tendrá que trabajar para revertir el resultado después de quedarse a una anotación de igualar el encuentro. El gol de Luis Rojas desde el penal permitió mantener con vida a los regiomontanos, aunque el tiempo restante no fue suficiente para modificar el marcador.

(X / @tolucafb & @Rayados_FB)

La atención ahora se concentrará en el segundo capítulo de la eliminatoria, donde Monterrey intentará aprovechar su condición de local en la Ida para buscar la remontada, mientras Toluca tratará de defender la ventaja obtenida.

Sin embargo, la ausencia de Eros García podría convertirse en un factor relevante para los mexiquenses, especialmente después de la reacción que protagonizó y que terminó por robarle protagonismo a un partido que prometía emociones por la disputa de un lugar en las semifinales.

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La agresión del guardameta se convirtió en uno de los episodios más comentados de la jornada juvenil, al dejar una imagen de violencia en una instancia decisiva del campeonato.