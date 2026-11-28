Incautan 26 tortugas de barro Vallarta en el aeropuerto de Schiphol el sábado 21 de noviembre. (Autoridad Neerlandesa de Seguridad Alimentaria y de Productos de Consumo (NVWA))

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Un total de 26 ejemplares vivos de tortuga casquito de Vallarta (Kinosternon vogti), una de las especies más raras y amenazadas del planeta, fueron localizados ocultos dentro de calcetines, cajas con juguetes y envueltos en cinta adhesiva en el equipaje de un pasajero en el Aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam, Países Bajos. Tras el decomiso, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que ya colabora con las autoridades europeas para integrar las pruebas técnicas del caso y lograr la repatriación de los reptiles a México.

El hallazgo ocurrió durante una inspección de rutina realizada por personal de aduanas neerlandesas el pasado sábado 21 de noviembre. Los reptiles se encontraban en el equipaje facturado de un hombre que viajaba desde México con destino final a Hong Kong, realizando una escala en territorio europeo.

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El hallazgo en el Aeropuerto de Schiphol: ocultamiento y rescate

De acuerdo con el reporte oficial de la Autoridad Neerlandesa de Seguridad Alimentaria y de Productos de Consumo (NVWA), las condiciones en las que eran transportados los animales buscaban evitar su detección en los filtros aeroportuarios e impedir cualquier movimiento durante el trayecto transcontinental.

Durante la revisión de las maletas, los agentes aduanales documentaron el siguiente método de ocultamiento:

Inmovilización con cinta: Todos los ejemplares estaban envueltos con cinta adhesiva alrededor de sus caparazones y extremidades para evitar que hicieran ruido o se desplazaran.

Camuflaje con objetos cotidianos: La mayoría de las tortugas fueron colocadas dentro de una caja acompañada de un coche de juguete, mientras que otros ejemplares fueron introducidos en el interior de un calcetín cerrado dentro de la maleta.

Sobrevivencia y atención médica: Pese a las condiciones extremas de confinamiento y falta de ventilación, las 26 tortugas sobrevivieron al vuelo. Tras el aseguramiento, fueron trasladadas de inmediato a un santuario especializado en Países Bajos, donde especialistas retiraron cuidadosamente la cinta adhesiva y les brindaron atención veterinaria.

Migaja, una diminuta tortuga perteneciente a esta especie, se hizo famosa por ser la más pequeña del mundo (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente)

Ante la presencia de fauna silvestre viva en el equipaje, la aduana notificó a la NVWA, organismo que solicitó la intervención de la Gendarmería Real de los Países Bajos. El viajero sospechoso fue detenido en el lugar y permanece bajo custodia policial mientras la Fiscalía neerlandesa dirige las investigaciones por tráfico internacional de especies protegidas.

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La intervención de Profepa y la ruta para la repatriación

Tras conocerse el aseguramiento en Europa, la Profepa dio a conocer que mantiene comunicación directa con las instancias gubernamentales de Países Bajos, las cuales solicitaron información técnica y científica detallada sobre esta especie microendémica del occidente mexicano.

La dependencia federal detalló que su equipo de especialistas trabaja en la elaboración de los dictámenes periciales correspondientes, los cuales persiguen tres objetivos puntuales dentro del proceso legal e internacional:

Atender la solicitud de asistencia internacional emitida por las autoridades neerlandesas para acreditar la identidad taxonómica y el estatus de protección de los ejemplares. Aportar elementos probatorios sólidos en el proceso judicial europeo para evitar que el presunto responsable del tráfico ilegal quede en libertad. Gestionar las condiciones legales y sanitarias necesarias para concretar la repatriación de las 26 tortugas a territorio mexicano una vez que concluyan las diligencias periciales.

Varias tortugas, halladas en un vehículo en la frontera entre México y Estados Unidos, son parte de un decomiso de 69 animales traficados. (United States Department of Justice)

Una extracción que amenaza casi al 10 % de la población silvestre

El impacto ambiental de este decomiso radica en la extrema fragilidad demográfica de la tortuga casquito de Vallarta. Descubierta y descrita formalmente por la ciencia apenas en 2018, esta tortuga de agua dulce habita de forma exclusiva en una zona muy reducida de humedales y cuerpos de agua en la región de Puerto Vallarta, Jalisco.

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Según las estimaciones científicas citadas por las autoridades neerlandesas, apenas sobreviven alrededor de 300 ejemplares en estado silvestre. Esto significa que el presunto robo de estos 26 individuos representa una extracción directa de casi el 10 % de toda la población mundial de la especie en un solo evento de tráfico ilícito.

Debido a la acelerada pérdida de su hábitat por el crecimiento urbano y a la presión del mercado negro de mascotas exóticas —especialmente en destinos asiáticos como Hong Kong—, la Kinosternon vogti enfrenta un escenario crítico:

Lista Roja de la UICN: Está catalogada oficialmente como una especie En Peligro Crítico de Extinción .

Protección internacional CITES: Figura en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, el nivel más alto de resguardo global, que prohíbe estrictamente su comercialización internacional.

Normativa en México: Se encuentra protegida bajo las leyes ambientales mexicanas, que tipifican su extracción, posesión y tráfico como delitos graves contra la biodiversidad.

Mientras avanzan las indagatorias en los tribunales de Países Bajos y se definen los protocolos diplomáticos entre ambos gobiernos, los 26 ejemplares permanecen bajo resguardo especializado en Europa, a la espera de poder regresar a su hábitat natural en México.

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