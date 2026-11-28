Guillermo Almada ha sentado a Israel Reyes en el Club América REUTERS/Eloisa Sanchez

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La presunta fricción entre jugadores del Club América y el entrenador Guillermo Almada. pone a las Águilas bajo presión a menos de 24 horas de disputar el partido de vuelta de los 4tos de Final contra Rayados de Monterrey en el estadio Azteca,

De acuerdo con la información del reportero, León Lecanda, de ESPN, existe tensión entre un sector del plantel azulcrema y el técnico charrúa. Su información apunta a desacuerdos con los métodos de trabajo, el trato cotidiano y la intensidad que Guillermo Almada imprime en las sesiones y durante los partidos.

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El periodista señaló que, dentro de ese grupo, hay jugadores que consideran demasiado duro el manejo interno del estratega. También mencionó que el malestar habría llegado a expresarse en conversaciones entre integrantes del equipo y el cuerpo técnico.

“La cuerda está muy tensa entre un grupo de jugadores del América y el entrenador Guillermo Almada. A muchos de los ellos, —los que están en ese grupo—, no les gusta del la manera de dirigir las indicaciones, que sea un entrenador muy intenso, que sea un entrenador que sea muy obsesivo con el trabajo, demasiado duro en cuanto a cómo se maneja en el grupo de forma interna”, dijo en plena transmisión.

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Jugadores estarían en contra del charrúa rumbo al duelo vs Rayados. EUTERS/Eloisa Sanchez

Según el relato de León Lecanda, uno de los reclamos se habría formulado en estos términos: “A ver, profe, pues aquí es el América, aquí no es Pachuca, esto es el América”. La consigna expone la percepción de que el nivel de exigencia y la dinámica del vestidor requieren un manejo distinto.

Otro comentario citado por el comentarista deportivo decía lo siguiente: “A ver, no nos trates como niños, somos adultos, todos sabemos lo que tenemos que hacer”. La versión no apunta a un rechazo generalizado, sino a diferencias de un grupo de futbolistas con el estilo del entrenador Guillermo Almada.

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Inclusive, León Lecanda añadió que algunos elementos del club tampoco estarían conformes con las reacciones del míster hacia la banca cuando un compañero falla dentro del campo. Los aspavientos durante los partidos son vistos por parte del grupo y se interpretan como una forma de exhibir errores delante de los demás.

El técnico le da instrucciones al capitán del América. REUTERS/Eloisa Sanchez

Aunque algunos futbolistas han expresado inconformidad con la forma en que Guillermo Almada conduce el proyecto, otro sector del plantel respalda sus métodos y se sentiría cómodo con la exigencia diaria respondiendo al técnico dentro de la cancha.

“Hay otro grupo de jugadores que están contentos con esa manera de trabajar y le están respondiendo al técnico y él tiene que encontrar la manera. Almada tiene su manera de trabajar, pero claramente esto ha generado que la cuerda se tense internamente”, recalcó León Lecanda.

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Santiago Baños habría pedido paciencia a los jugadores del Club América

El presidente deportivo del América pediría paciencia ante lasa diferencias internas en el primer equipo.

En esa misma línea, León Lecanda sostuvo que el presidente deportivo, Santiago Baños, habló internamente con los jugadores para pedirles paciencia. El directivo buscaría que el equipo se concentre en un objetivo común, ante la lectura de que su función incluye mediar entre el plantel y el cuerpo técnico.

El mensaje atribuido a Baños fue directo: “A ver, tranquilos, vamos a jalar todos para el mismo lado”. La intervención revela que, según el reporte, el club reconoce la necesidad de preservar la cohesión antes del partido frente a Rayados.

Para el Club América, el encuentro de vuelta ante el Club de Futbol Monterrey tendrá una doble impresión. En lo futbolístico, definirá su continuidad en la Liguilla; en lo interno, mostrará si el plantel puede responder bajo las exigencias de Guillermo Almada pese a las diferencias reportadas este día viernes.

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América recibe a Rayados con una seguidilla de partidos sin conocer la victoria

El conjunto de Guillermo Almada enfrentó a varios contendientes y no consiguió dominar todos sus compromisos. (Foto: Diego Cedrix)

El Club América arrastra una racha de seis partidos sin conocer la victoria. El miércoles contra Monterrey en el juego de ida de los 4tos de Final, los Azulcremas desaprovecharon que tenían un hombre de más durante 80′ minutos de tiempo corrido.

La escuadra de Guillermo Almada no salió del 0-0 en el Gigante de Acero y lo que necesita este fin de semana es cuidar el empate en el global para sostener sus aspiraciones de clasificar a las semifinales del certamen.

Club América terminó la fase regular del Torneo Apertura 2026 con 30 puntos en la tercera posición, fruto de ocho triunfos, seis empates y tres derrotas. Además se consagró conmo a mejor ofensiva mediante sus 38 goles anotados en después de 17 jornadas disputadas.

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