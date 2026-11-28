La primera tormenta invernal de la temporada provoca la caída de aguanieve en zonas montañosas del Estado de México. (Rs/ArbolitosdenavidadChavarría)

Guardar

La primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 provocó la caída de aguanieve en zonas montañosas del Estado de México ubicadas por encima de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar, según pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitidos el viernes 27 de noviembre.

El fenómeno comenzó durante la noche del viernes 27 y se extendió hacia la madrugada del sábado 28 de noviembre. La tormenta llegó acompañada de lluvias muy fuertes, rachas de viento intensas y un marcado descenso de temperaturas en distintas regiones de la entidad mexiquense.

PUBLICIDAD

En Isidro Fabela, la caída de aguanieve quedó registrada en las redes del negocio “Arbolitos de Navidad Chavarría”. Jilotzingo fue otro municipio donde hubo presencia de este fenómeno, así como el cerro de Xocotépetl.

El frente frío número 8 y una tormenta invernal combinaron condiciones para el aguanieve

El frente frío número 8 y una masa de aire ártico originan lluvias fuertes en el oeste y suroeste mexiquense. (Rs/ArbolitosdenavidadChavarría)

La tormenta invernal interactuó con una masa de aire ártico impulsada por el frente frío número 8. Esta combinación generó lluvias muy fuertes —con posibilidad de alcanzar niveles intensos— principalmente en el oeste y suroeste del Estado de México, de acuerdo con el SMN, dependencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En las zonas montañosas de la entidad se registraron temperaturas de entre cero y cinco grados Celsius, mientras que para la madrugada del domingo 29 de noviembre el organismo pronosticó mínimas de entre -5 y 0 grados con heladas en las sierras mexiquenses. Para la ciudad de Toluca, el pronóstico estableció mínimas de entre 4 y 6 grados durante el viernes.

PUBLICIDAD

Seis municipios del Edomex concentran las zonas con mayor probabilidad de nieve

Los municipios de Isidro Fabela y Jilotzingo registran la presencia de aguanieve en sus zonas altas. (Rs/ArbolitosdenavidadChavarría)

Las Protección Civil del Estado de México precisó que la caída de aguanieve y nieve se concentraría en las cimas de los volcanes y las sierras de mayor altura del centro, norte y oriente del territorio. Los municipios con zonas por encima de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar donde se previó el fenómeno son Zinacantepec, Ocoyoacac, Amecameca, Tlalmanalco, Atlautla y Ecatzingo.

En Zinacantepec, las partes altas del volcán Xinantécatl —conocido como Nevado de Toluca— concentraron las condiciones más propicias. Las zonas elevadas de La Marquesa, en Ocoyoacac, también figuraron entre las áreas con pronóstico de aguanieve. Hacia el oriente de la entidad, las inmediaciones del Iztaccíhuatl, entre Amecameca y Tlalmanalco, quedaron incluidas por su altitud.

PUBLICIDAD

Atlautla y Ecatzingo, en las faldas del Popocatépetl, también reciben la alerta

Protección Civil identifica seis municipios del Estado de México con probabilidad de nieve en elevaciones superiores a los 2 mil 800 metros. (Rs/ArbolitosdenavidadChavarría)

Las partes altas de Atlautla y Ecatzingo, ambas en las cercanías del volcán Popocatépetl, registraron condiciones para la caída de nieve o aguanieve. Las autoridades aclararon que el fenómeno no cubriría la totalidad del territorio de estos municipios, sino únicamente las regiones que superan la altitud de referencia.

El pronóstico también incluyó otras regiones de altitud elevada: la Sierra Nevada, que abarca las zonas montañosas de Amecameca y Tlalmanalco; la Sierra de las Cruces, en municipios como Ocoyoacac, Huixquilucan y Lerma; y el Monte Tláloc, en áreas elevadas de la región de Texcoco. Ninguna de estas zonas coincide con áreas urbanas densamente pobladas.

PUBLICIDAD

El SMN extendió el pronóstico de aguanieve a nueve estados del centro del país

El Servicio Meteorológico Nacional extiende la alerta por nieve o aguanieve a nueve estados del centro del país. (Rs/ArbolitosdenavidadChavarría)

El fenómeno no se limitó al Estado de México. El Servicio Meteorológico Nacional informó que, a partir de la noche del viernes 27, las condiciones de nieve o aguanieve se extenderían a Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Morelos y la Ciudad de México, en cumbres ubicadas también por encima de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar.

En la capital del país, los cerros del Ajusco, el Chichinautzin y el Pelado figuraron entre los puntos con mayor probabilidad de recibir precipitación sólida durante la noche del viernes y la madrugada del sábado. Las autoridades del SMN precisaron que no se prevé caída de nieve en la zona urbana de la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

Protección Civil llamó a la población a seguir la evolución del fenómeno

El SMN prevé temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados con heladas en las sierras mexiquenses. (Rs/ArbolitosdenavidadChavarría)

Las autoridades de Protección Civil del Estado de México emitieron un llamado a la población para mantenerse atenta a la evolución de los fenómenos meteorológicos y tomar las precauciones necesarias ante el descenso de temperaturas y las condiciones de lluvia intensa. No se estableció un horario exacto para la caída de nieve o aguanieve en cada municipio, dado que el comportamiento del fenómeno depende de la evolución de la tormenta y de las condiciones de humedad y temperatura en cada zona.

El pronóstico del SMN para el sábado 28 de noviembre contempló la continuación de lluvias muy fuertes —de 50 a 75 milímetros— en el sur del Estado de México, además de temperaturas mínimas de entre -2 y 0 grados Celsius en Toluca y de entre -1 y 1 grado en Tenango del Valle.

PUBLICIDAD