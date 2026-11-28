El exjugador del América pidió su ayuda para investigar el conflicto con Pemex (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Antonio Carlos Santos pidió a la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, que se haga “justicia” y se investigue a la empresa Mexxus Drilling International por, según su versión, cobrar dinero indebido a Pemex.

La leyenda del Club América ha tratado de recibir el respaldo de la mandataria nacional desde hace una semana al afirmar que su organización, Soluciones Comerciales Tecnológicas de Protección Ambiental (SCTPA), realizó 21 servicios a la petrolera estatal entre 2020 y 2023.

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El miércoles 25 de noviembre, Antonio Carlos Santos acudió a las inmediaciones de Palacio Nacional acompañado de su abogado y con documentos que busca entregar a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien pide intervenir en el conflicto que mantiene con Pemex.

Hoy, a través de un mensaje en video de sus redes sociales, Santos suplica a la mandataria que se investigue a la empresa Mexxus Drilling International después de emitir un comunicado en el que responden a las declaraciones del brasileño.

El exjugador del América pide la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum

El representante de SCTPA dijo que la discusión no se limita a la existencia de un contrato entre ambas partes, sino al destino de recursos que, presuntamente, fueron cobrados por trabajos realizados a petición de Pemex.

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“Es correcto que ustedes no tienen ningún contrato conmigo y ni estoy subcontratado por ustedes. Pero, sin embargo, ustedes cobraron dinero indebido que no pertenece a ustedes por un servicio que nosotros entregamos a solicitud de Pemex”, aseguró Antonio Carlos Santos.

El denunciante asegura que el caso involucra “más de 21 servicios” y sostuvo que Mexxus tendría responsabilidades por haber recibido pagos relacionados con trabajos que Soluciones Comerciales Tecnológicas de Protección Ambiental (SCTPA), habría hecho a Pemex.

“Fueron más de 21 servicios en donde ustedes tienen responsabilidades por haber cobrado algo que no hicieron”, señaló el exjugador del Club América. El empresario de 62 años dirigió su llamado a la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, pidiendo que las autoridades revisen los documentos que, aseguró, respaldan sus señalamientos.

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También planteó que se investiguen las cuentas de la empresa. “Señora presidenta Claudia Sheinbaum, ahí usted tiene todo para poder responsabilizar esta empresa que, aparte de estar negando, está mintiendo”, indicó Antonio Carlos Santos.

El exfutbolista brasileño evitó revelar el monto que buscaría cobrar por los trabajos con Petróleos Mexicanos, pues considera que la cifra podría sostener a varias generaciones de su familia. (Redes: Antonio Carlos Santos)

“Está diciendo que Pemex es con la persona que yo tengo que platicar y que responder por los servicios que fueron pagados a ellos. Señora presidenta, haga justicia”, añadió.

El representante de SCTPA afirmó que cuenta con papeles que podrían ampliar la denuncia y solicitó una revisión integral de las operaciones financieras de la compañía. “Responsabilícela, congelen sus cuentas, chéquenlo todo, investíguela bien”, dijo Santos en su video de Instagram.

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Mexxus niega relación comercial o contractual con Antonio Carlos Santos y SCTPA

La empresa pide que cualquier aclaración sea directamente con Pemex (Mexxus Drilling Internacional )

En el comunicado compartido por Mexxus Drilling International, la empresa rechazó los señalamientos de Antonio Carlos Santos y manifestó que no existe ni ha existido una relación contractual, comercial o de subcontratación con el exfutbolista ni con la organización que representa.

La empresa sostuvo que las afirmaciones difundidas por el carioca pretenden atribuirle hechos que, de acuerdo con su postura, no le corresponden. En el documento, Mexxus indicó que se reserva los derechos legales que pudiera ejercer ante lo que considera expresiones falsas y perjudiciales.

“No contratamos los trabajos reclamados, no asumimos compromisos de pago y no reconocemos adeudo alguno por dichos conceptos”, dice el boletín encontrado en su página web.

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La compañía sostiene que las solicitudes, escritos y procedimientos promovidos por Antonio Carlos Santos ante diversas autoridades,

Por consiguiente, cualquier inquietud o aclaración respecto de dichos procedimientos que Antonio Carlos Santos le atribuye a Mexxus Drilling Internacional, “deberá plantearse directamente ante Pemex”.

Antonio Carlos Santossolicita a Mexxus explicar el cobro de fondos por servicios realizados para Pemex. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La compañía también busca evitar que se afecte su nombre mediante acusaciones que, desde su punto de vista, carecen de fundamento. En ese sentido, Mexxus rechazó que exista evidencia de una relación que la obligue a responder por las demandas planteadas por Antonio Carlos Santos.

En cambio, el ídolo del Club América agradece a Mexxus Drilling Internacional porque, según él, “las mentiras ya salieron a la luz pública”, pues considera que en su documento viene expuesta una nueva contradicción entre el deslinde de la compañía y los documentos que dice tener.

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“Hoy acaba de darse cuenta de que todo lo que dije y con los papeles que tenemos, que lo puede seguir incriminando a la empresa Mexxus, ahí lo tiene”, declaró.

El caso queda sujeto a una revisión documental y a la intervención de las autoridades correspondientes

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Acusa a la empresa de cobrar indebidamente a Pemex (negrosantos13 )

Hasta el momento, el material disponible presenta las posturas de Antonio Carlos Santos y de Mexxus Drilling International, sin que se hayan dado a conocer alguna resolución de una autoridad que determine responsabilidades sobre los pagos, los servicios mencionados o la existencia de adeudos.

Antonio Carlos pide la intervención de la presidencia, Claudia Sheinbaum Pardo, y de las instancias competentes para revisar los documentos, los contratos relacionados con Pemex y los cobros que, de acuerdo con su acusación, fueron realizados a Mexxus.

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Por su parte, la empresa sostuvo en su comunicado que cualquier reclamación se debe canalizar ante la petrolera estatal y reiteró que no reconoce relación contractual o comercial con el exjugador del Club América ni con la organización que representa, SCTPA.