En los inmuebles localizaron material electoral. Crédito: FGR

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La Fiscalía General de la República (FGR) cateó cuatro propiedades en la Ciudad de México vinculadas con el esquema de corrupción que aqueja al Instituto Nacional Electoral (INE), en el que estaría inmersa Guadalupe Taddei, expresidenta consejera del organismo, y localizó urnas, mamparas, contratos y recibos en uno de los inmuebles.

La Fiscalía mantiene abiertas 16 carpetas de investigación y una indagatoria paralela que involucra a más de 50 personas físicas y morales.

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Un juez federal autorizó las diligencias tras el análisis de documentación obtenida en una inspección previa al instituto. La información fue revelada por la fiscal general Ernestina Godoy Ramos la noche de este viernes 27 de noviembre, en un mensaje que detalló las investigaciones derivadas de hechos delictivos presuntamente cometidos por empresarios vinculados con contratos en materia electoral y por exservidores públicos de institutos y organismos electorales.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el esquema de corrupción habría operado a través de la adjudicación de contratos a empresas proveedoras del instituto a cambio de beneficios económicos para funcionarios y familiares. El mecanismo habría incluido también la colocación de personas de confianza en distintas áreas del INE mediante plazas que no correspondían a funciones reales desempeñadas.

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La Fiscalía integró 16 carpetas de investigación por irregularidades en contratos

Godoy informó que, por conducto de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), se integraron las 16 carpetas relacionadas con posibles irregularidades en la asignación de contratos por parte de funcionarios del INE y de organismos públicos locales electorales, conocidos como OPLEs.

Las indagatorias buscan establecer la existencia de una red que, mediante diversos mecanismos, habría favorecido a determinadas personas y empresas vinculadas con funcionarios del instituto y de los OPLEs.

Ernestina Godoy, fiscal general de la república. Crédito: FGR

Godoy recordó que se llevó a cabo una inspección ministerial en instalaciones del INE, donde se obtuvo documentación física y digital de carácter contractual y contable correspondiente a contrataciones realizadas entre 2014 y 2026 con empresas posiblemente favorecidas de manera irregular.

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El periodo investigado abarca la gestión de Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE de abril de 2014 a abril de 2023, y se extiende hasta la administración de Guadalupe Taddei, su sucesora en el cargo. El rango de fechas señalado por la fiscal ubicaría el presunto esquema de contrataciones irregulares en al menos dos periodos distintos al frente del organismo electoral.

Diligencias ministeriales en la sede del INE. Crédito: FGR

Según los datos revelados, el Centro Federal de Inteligencia Criminal de la fiscalía realizó diversos análisis de información de personas físicas y morales, testigos, expedientes de contratación, así como la inspección de videos expuestos en fuentes abiertas, en relación al material que vinculaba a la exconsejera con el contratista José Alfredo Hernández Casillas, apoderado de Cajas Graf. En esos videos, revelados por medios de comunicación, también figuran Mario Burciaga, extitular de Recursos Materiales; Iliana Hernández, exencargada de Igualdad de Género; José Alberto Pérez de Acha, de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, y Jesús Octavio García González, exadministrador del instituto y exapoderado de Cajas Graf.

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Godoy añadió que en días pasados fueron llamadas a declarar diversas personas exservidoras públicas, de quienes, según la fiscal, por la secrecía de la investigación, no es posible dar a conocer detalles.

Sin embargo, la titular de la FGR detalló que los testimonios de las personas citadas aportaron “información muy relevante” para el esclarecimiento de los hechos.

La fiscal señaló además que se recibió documentación relacionada con la posible incorporación de personas a la estructura laboral del instituto, quienes habrían percibido remuneraciones sin desempeñar las funciones para las que fueron contratadas.

Los cateos en Condesa, Pedregal y Polanco arrojaron urnas y mamparas del INE

De manera paralela, Godoy informó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) desarrolló una investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos en materia fiscal y actos de corrupción en la obtención de contratos públicos electorales, que involucra a más de 50 personas físicas y morales entre empresas y exservidores públicos de distintos niveles de responsabilidad.

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Esas indagatorias, según las autoridades, permitieron identificar posibles vínculos entre servidores y exservidores públicos del INE y una red de empresas dedicadas a la prestación de servicios tanto al instituto como a organismos electorales en diversas entidades federativas. Entre las líneas de investigación se analizaron los procedimientos de licitación pública mediante los cuales se pudo haber favorecido la asignación de contratos a determinadas empresas.

La integración y el análisis de esta información permitió obtener de un juez federal la autorización para realizar cateos en cuatro domicilios:

Dos en la colonia Hipódromo Condesa

Uno en Jardines del Pedregal

Uno en Polanco

La fiscal informó, sin detallar en cuál de los domicilios, que se localizaron urnas y mamparas del INE y de organismos públicos locales electorales, copias de contratos, recibos e información de personas posiblemente relacionadas con los hechos investigados.

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Indicios asegurados tras los cateos en la CDMX. Crédito: FGR

Los indicios y los inmuebles fueron asegurados por la FGR. Los objetos localizados fueron turnados a equipos ministeriales, periciales, policiales y de inteligencia de la fiscalía, con el fin de fortalecer las investigaciones y esclarecer el alcance de esta red de operación.

Godoy explicó que el objetivo es determinar, con base en elementos de prueba fehacientes, quiénes participaron, cuáles fueron los mecanismos utilizados, quiénes pudieron beneficiarse con las operaciones y, en su caso, identificar el destino de los recursos públicos involucrados.

La fiscal agregó que la FGR recibió información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, datos que permitieron fortalecer los trabajos de investigación.

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Godoy reconoció la autonomía del INE y descartó prejuzgar responsabilidades

Godoy sostuvo en el video publicado en los canales oficiales de la FGR que investigar hechos posiblemente constitutivos de delito no significó prejuzgar responsabilidades ni cuestionar la legitimidad de una institución.

“La Fiscalía General de la República reconoce y respeta plenamente la autonomía constitucional del Instituto Nacional Electoral y la importancia de su función en la vida democrática de nuestro país”, afirmó la fiscal.

Añadió que la fiscalía tiene la responsabilidad de procurar justicia y garantizar que sus actuaciones se conduzcan con estricto apego a la ley bajo el principio de presunción de inocencia, con pleno respeto al debido proceso y a los derechos humanos. “Serán los hechos, los datos de prueba obtenidos y el marco jurídico los que orienten nuestras determinaciones, no interpretaciones políticas ni presiones de ninguna índole”, declaró.

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