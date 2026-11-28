SEP defiende avances con el magisterio de Oaxaca tras reciente desencuentro con la CNTE. (RS)

Guardar

Tras la ruptura del diálogo con integrantes de la CNTE en Oaxaca, la Secretaría de Educación Pública (SEP) salió en defensa de los avances alcanzados con el magisterio y aseguró que el Gobierno de México ha cumplido parte de los compromisos establecidos con los trabajadores de la educación.

La dependencia destacó que durante 2026 se han autorizado más de 11 mil movimientos laborales, en medio de las diferencias entre la Sección 22 y las autoridades federales y estatales.

PUBLICIDAD

El posicionamiento ocurre luego de que representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se retiraran de la mesa de diálogo programada para este 27 de noviembre, ante la ausencia del titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, y del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

La dirigencia magisterial consideró que sin la presencia de ambos funcionarios no había condiciones para instalar una mesa resolutiva.

SEP destaca más de 11 mil movimientos para el magisterio de Oaxaca

Frente a las inconformidades de la Sección 22, la SEP sostuvo que el Gobierno federal ha avanzado en la atención de las demandas laborales del magisterio oaxaqueño. Entre los asuntos abordados en reuniones anteriores se encuentran la asignación de plazas, basificaciones, recategorizaciones y regularización de horas.

PUBLICIDAD

Líderes de la CNTE en Oaxaca se retiraron del diálogo entablado con el Gobierno federal debido a la ausencia del titular de la SEP y el gobernador de la entidad, mantienen paro de 48 horas. (RS)

Como parte de los resultados que la dependencia puso sobre la mesa, informó que durante 2026 se autorizaron 11 mil 280 movimientos, distribuidos en diferentes rubros relacionados con las condiciones laborales de docentes y personal administrativo.

Las cifras presentadas por la SEP contemplan los siguientes avances:

Mil 392 plazas docentes y de Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE).

9 mil 378 horas regularizadas para secundaria y educación física.

298 recategorizaciones de funciones docentes a funciones directivas.

212 movimientos de personal de apoyo y asistencia a funciones docentes.

Con estos datos, la dependencia defendió que existen avances concretos en los compromisos asumidos con las y los trabajadores de la educación, aunque el desacuerdo entre las autoridades y la representación sindical continúa.

¿Por qué se rompió el diálogo entre la CNTE y el Gobierno?

El desencuentro ocurrió durante la jornada de este viernes 27 de noviembre, cuando integrantes de la Sección 22 rechazaron continuar con la mesa tripartita debido a que no acudieron Mario Delgado ni Salomón Jara.

PUBLICIDAD

La dirigencia encabezada por Yenny Aracely Pérez Martínez cuestionó la ausencia de ambos funcionarios y sostuvo que las demandas del magisterio requieren la participación de autoridades con capacidad para tomar decisiones y ofrecer soluciones.

El conflicto se produce en el contexto de un paro de labores de 48 horas y diversas movilizaciones en Oaxaca. Entre los reclamos de los docentes también figuran el cumplimiento de acuerdos anteriores, adeudos salariales, pendientes administrativos y la atención al déficit de personal en los centros educativos.

La Sección 22 ha advertido que podría intensificar sus acciones y buscar un encuentro directo con la presidenta Claudia Sheinbaum, ante lo que considera falta de respuestas a sus exigencias.

PUBLICIDAD

Integrantes de la CNTE en Oaxaca rompen diálogo con el gobierno por ausencia de Mario Delgado y Salomón Jara. (RS)

SEP mantiene abierta la negociación con los maestros de Oaxaca

Pese al rompimiento del encuentro, la Secretaría de Educación Pública aseguró que continuará atendiendo las demandas del magisterio mediante reuniones institucionales y acuerdos con las autoridades estatales.

La dependencia explicó que la reunión prevista para este 27 de noviembre tenía como propósito dar seguimiento a asuntos específicos y contaba con la participación de equipos técnicos de la SEP, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y representantes de la Sección 22.

Entre los temas que estaban contemplados se encontraban la contratación de Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, así como las recategorizaciones del nivel de formadores de docentes.

PUBLICIDAD

Por ahora, la dependencia federal mantiene su postura de continuar con el diálogo y sostiene que el objetivo es avanzar en los compromisos con los trabajadores de la educación y fortalecer la educación pública en Oaxaca.