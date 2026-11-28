La obra de Federico Luis sigue el cansancio y la frustración que surgió en un protganista que llegaba invicto tras 7 combates al perder por primera vez sobre el ring. (Crédito especial: Instagram/ @carcavacine)

Guardar

Antes de llegar a una alfombra de cine, Damián López ya conocía el silencio que cae antes de una pelea. En un gimnasio de Tepito, con los guantes puestos y las órdenes de su padre cerca del ring, el niño subió a disputar un combate que terminó cambiando el rumbo de su vida.

La derrota de aquel día lo llevó de un ring de barrio a la Palma de Oro en Cannes 2026 y, meses después, al escenario del Doha Film Festival en Qatar.

PUBLICIDAD

Un conocido de su padre vinculó al pequeño de 11 años con el director Federico Luis para integrarse a la filmación. (Crédito especial: Instagram/ @carcavacine)

Ahí, el joven boxeador recibió el Best Performance Award por su trabajo en Para los contrincantes, el corto de Federico Luis que convirtió una experiencia real en una historia cinemtográfica.

Damián López: el joven que antes de llegar al cine encontró su lugar en el boxeo

Damián no apareció en la pieza como un actor que debía aprender a tirar golpes. El director encontró a un niño que ya vivía entre entrenamientos, costales y funciones de boxeo infantil, con una relación directa con el esfuerzo y el resultado arriba del ring.

Damián López comenzó en el deporte desde pequeño. Primero practicó natación y después pasó por disciplinas como taekwondo , jiu-jitsu y karate antes de elegir el boxeo.

El niño encontró en el cuadrilátero una responsabilidad que no veía en los deportes de conjunto: cuando gana, siente que el triunfo le pertenece; cuando pierde, también debe enfrentar solo esa caída.

Su encuentro con Federico Luis ocurrió por medio de un conocido de su padre. Al inicio, López creyó que sólo participarían en unas grabaciones sencillas y no imaginaba que el proyecto llegaría a festivales internacionales.

La cámara registró la primera derrota de Damián López durante su octavo combate oficial en el cuadrilátero. (Crédito especial: Instagram/ @carcavacine)

Así, cuando la producción llegó a su vida, Damián no tuvo que inventar un personaje. Sólo hizo lo que ya conocía y se concentró en entrenar. No quería limitarse a aparecer frente a una cámara: quería demostrar que merecía estar ahí.

PUBLICIDAD

Su inesperada primera derrota se convirtió en el corazón del corto

La pelea que aparece en Para los contrincantes no fue una escena creada para la película. Damián participó en un evento de boxeo con combates reales, mientras el equipo de filmación seguía la espera, el cansancio y las emociones del joven guerrero.

Damián llegó a aquella función después de ganar sus primeras siete peleas oficiales . El combate filmado fue el octavo de su trayectoria.

El niño perdió por primera vez y la frustración quedó frente a la cámara. La derrota no estaba pensada como un giro escrito, sino que ocurrió durante la pelea.

El cortometraje acompaña a López durante cuatro rounds y deja que las voces de los adultos, casi siempre fuera de cuadro, pesen tanto como los golpes.

El niño practicaba natación, taekwondo, jiu-jitsu y karate antes de elegir el boxeo como disciplina principal. (RS)

Cuando sonó la última campana, Damián no bajó del ring con el resultado que imaginaba. Pero esa primera derrota en el boxeo infantil dejó algo que ningún guion podía fabricar: el instante en que un niño entiende que pelear también es aprender a quedarse de pie después de caer.

El niño boxeador de Tepito que encontró en Qatar otra forma de ganar

Tepito no aparece en el corto como un paisaje de fondo. Es el lugar donde Damián se entrenó, donde el boxeo forma parte de la vida diaria y donde Federico Luis encontró una historia que mezcla la experiencia real del protagonista con una mirada cinematográfica.

PUBLICIDAD

Para los contrincantes fue filmado en 16 milímetros y formato 4:3 , con los adultos fuera de cuadro para mantener la mirada sobre Damián .

Entre sus productores aparecen Saúl “Canelo Álvarez” , Salma Hayek , Fernando Bascuñán , Fernanda de la Peza , Elena Fortes y Augusto Matte .

El corto volvió a Tepito después de su paso por Cannes con una función en el Frontón Las Águilas , cerca del mundo que le dio forma a la película.

En Doha, López recibió el Best Performance Award por su actuación como él mismo, acompañado por Federico Luis durante la ceremonia.

Para los contrincantes llevó a Damián López de los gimnasios del boxeo infantil en Tepito a los grandes escenarios del cine. (Instagram/ @dohafilm)

De esta manera, el niño que llegó al cine sin buscarlo ya carga una Palma de Oro y un premio de actuación. Aun así, su historia sigue ligada a ese primer sitio: Damián seguirá subiendo al ring, pero ahora también sabe que una derrota puede llevarlo a lugares que nunca había imaginado.