Gente camina por la calle mientras se protegen de los frentes fríos. Crédito: Cuartoscuro.

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La temporada de frentes fríos 2026-2027 prevé 56 sistemas en México, seis más que el promedio histórico. Chihuahua y Durango figuran entre las entidades con mayor probabilidad de registrar los descensos más extremos: durante la primera tormenta invernal.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), ubicó a las zonas montañosas en un rango de -10 a -5 °C. El mayor número de frentes se concentrará entre noviembre y febrero: se esperan 32 sistemas en esos cuatro meses.

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La previsión contempla irrupción de aire frío en diciembre, ocho en enero y siete en febrero, meses en los que las masas de aire polar suelen producir: vientos fuertes, lluvias, heladas y posibles nevadas en el norte del país.

Esa cifra no implica que todos los frentes generarán frío severo. La intensidad de cada evento dependerá de la trayectoria de las masas de aire, la humedad disponible y la interacción con otros sistemas meteorológicos. En las regiones serranas, las madrugadas despejadas y secas pueden acentuar todavía más las bajas temperaturas.

Las sierras de Chihuahua y Durango enfrentarán el frío más intenso

Alertan por temperaturas bajo cero en estados del norte. (Foto: Redes sociales)

Las zonas montañosas de Chihuahua y Durango se perfilan como las regiones con las temperaturas más bajas durante los primeros eventos invernales de la temporada. El pronóstico prevé mínimas de entre -10 y -5 °C en áreas elevadas de ambas entidades.

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La altitud y la exposición de estas zonas a las masas de aire frío, provenientes del norte de México, propician condiciones de frío más severos. Las temperaturas bajo cero pueden provocar: congelamiento de carreteras, afectaciones en cultivos, riesgo para el ganado y mayor demanda de energía eléctrica y combustibles para calefacción.

En los municipios serranos, el frío se siente más fuerte de lo que marca el termómetro. Las ráfagas de viento pueden bajar aún más la sensación térmica y dificultar el tránsito en caminos rurales. Si hay suficiente humedad, también puede caer nieve o aguanieve en las zonas más altas.

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Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las tormentas invernales se pueden formar cuando masas de aire frío, procedentes de Canadá y Estados Unidos, interactúan con humedad sobre el norte y noroeste del país. Ese mecanismo incrementa el riesgo de precipitaciones invernales, además de la disminución de la temperatura.

Baja California, Sonora y Coahuila podrían registrar temperaturas bajo cero

El clima afectará en Baja California y otras entidades del país. (Cuartoscuro)

Después de Chihuahua y Durango, las zonas montañosas de Baja California, Sonora y Coahuila aparecen entre las áreas con posibilidad de temperaturas de -5 a 0°C durante los frentes fríos más intensos.

Los tres son estados donde el clima gélido se concentra con mayor fuerza en las madrugadas y durante el paso de sistemas invernales. En Baja California, los descensos más marcados se suelen presentar en áreas montañosas del norte y el este de la entidad.

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Sonora puede enfrentar heladas en sus sierras y en valles interiores. En cuanto a Coahuila se expone tanto por su ubicación fronteriza como por la entrada directa de aire polar. Por otro lado, Zacatecas también debe mantenerse en vigilancia durante la temporada.

Sus zonas altas pueden acercar a números bajo cero, sobre todo cuando una corriente de aire frío permanece varios días y el cielo despejado permite que el calor acumulado en el suelo se pierda durante la velada. La posibilidad de heladas no se limita al norte.

Las condiciones de frío alcanzan con frecuencia a los estados del centro por la altitud de la Mesa Central. Las temperaturas más bajas se esperan en las sierras de Chihuahua y Durango. En otras áreas del país el frío sería menos intenso, pero las heladas todavía pueden poner en riesgo a personas que permanecen expuestas a la intemperie.

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El frío llegará a las sierras del centro y oriente de México

Una mujer vestida con abrigo, gorro y bufanda observa una ciudad situada frente a un volcán cónico en una mañana fría. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las zonas montañosas de Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla pueden registrar valores de -5 a 0°C durante algunos episodios. En Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Colima, Ciudad de México, Morelos y Veracruz se anticipan mínimas de 0 a 5 grados en áreas serranas.

Las temperaturas previstas no representan necesariamente el valor de una ciudad completa. En una misma entidad hay diferencias amplias entre los valles, las áreas urbanas y las comunidades ubicadas en montaña. Las heladas pueden concentrarse en localidades rurales que se encuentran a mayor altitud.

El primer episodio de la temporada mostró ese alcance territorial. La formación de la primera tormenta invernal provocó pronósticos de heladas en sierras de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y el Estado de México.

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La temporada tendrá más frentes fríos, pero no heladas permanentes en la temporada

El clima en México está marcado por los efectos del frente frío número 8. (Infobae México / Visuales IA)

El pronóstico contempla 56 frentes fríos que van desde septiembre de 2026 hasta mayo del 2027. La temporada estadística rebasa el invierno astronómico, que inicia el 21 de diciembre y concluye el 20 de marzo, porque los sistemas frontales pueden llegar desde los primeros meses de otoño y persistir durante la primavera.

Los efectos de “El Niño” influirá en el desarrollo de la temporada. La autoridad meteorológica prevé que este fenómeno favorezca el desplazamiento de masas de aire y condiciones húmedas en distintas regiones, una mezcla que puede intensificar lluvias y tormentas invernales cuando coincida con aire frío.

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Protección Civil recomienda a la población seguir los avisos meteorológicos diarios, entre ellos: vestir por capas, evitar el uso de anafres o calentadores improvisados dentro de viviendas sin ventilación y resguardar a niñas, niños, personas mayores, enfermos crónicos y mascotas durante las madrugadas con heladas.

Chihuahua y Durango tendrán los descensos más marcados, mientras que Baja California, Sonora, Coahuila y Zacatecas podrían registrar temperaturas bajo cero en sus zonas altas. Las heladas también alcanzarán regiones montañosas del centro y oriente del país, como Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

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