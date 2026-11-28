El stylist cuestionó que la exintegrante de OV7 culpara a su equipo por haber anunciado su participación como jueza y recordó que el certamen siempre convoca a exreinas, conductoras y actores de telenovelas. (Fotos: Instagram/ @soymarianaochoa - @aldorendon)

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La noche de Miss Universo 2026 dejó una coronación para Jennifer Barreto en Puerto Rico, el cierre del reinado de Fátima Bosch y una confusión que acompañó a Mariana Ochoa desde antes de abordar el avión.

La cantante viajó a la ceremonia celebrada en San Juan el 24 de noviembre como invitada especial, aunque previamente había anticipado un papel dentro del jurado.

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Mariana Ochoa asistió a la ceremonia de Miss Universo como invitada especial junto a Alfonso Waithsman tras anticipar una función dentro del jurado. (@soymarianaochoa)

Días después de la final, Aldo Rendón retomó la explicación que dio la exintegrante de OV7 sobre el error. En medio de las críticas por la confusión, el stylist reaccionó con ironía y dirigió un mensaje al equipo de la cantante, quien incluso reprogramó una fecha de su gira antes de la ceremonia.

Mariana Ochoa llegó a Miss Universo como invitada especial

Antes de la edición número 75 de Miss Universo, Mariana Ochoa expresó entusiasmo por encontrarse con Fátima Bosch y María Vargas, representantes de México en el concurso.

La artista incluso planteó la posibilidad de coincidir en la coronación con las mexicanas. Al referirse a la función que creyó que tendría, dijo que le parecía “una responsabilidad súper grande” y señaló que sería “espectacular” entregar la corona a una representante nacional.

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La Organización Miss Universe, sin embargo, publicó dos listas de jueces antes de la final: una el 22 de noviembre y otra el 23 de noviembre. Ochoa no apareció en ninguna de las nóminas.

Jennifer Barreto ganó la corona de Miss Universo 2026 en Puerto Rico y Fátima Bosch concluyó su reinado. (Instagram: Fátima Bosch / MIss Universe)

Ya desde Puerto Rico, la cantante corrigió la información sobre su participación. En un video publicado el día de la gala, explicó: “No soy jurado, soy invitada especial”.

Mariana llegó al Coliseo José Miguel Agrelot junto al estilista Alfonso Waithsman, después de compartir parte de su preparación para la gala.

Mientras ella ocupaba un lugar entre los invitados, Fátima Bosch atravesaba el cierre de un año como reina universal. La mexicana realizó su última pasarela y entregó la corona a Jennifer Barreto, la representante de Puerto Rico que se impuso entre las 116 delegadas de la edición 2026.

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El encuentro entre Ochoa y Bosch se dio hasta el vuelo de regreso a México cuando descubrieron que compartirían fila; la cantante publicó una fotografía de ambas y escribió que le parecía “lindo” conocerla por fin.

El viaje a Puerto Rico coincidió con un concierto reprogramado

La visita de Mariana Ochoa a Puerto Rico también quedó ligada a la modificación de una fecha de su gira. La artista tenía programada una presentación del A la Goma Tour para el 21 de noviembre en el Teatro Galerías de Zapopan.

El concierto fue trasladado al 18 de junio de 2027, una espera de 209 días para quienes ya contaban con boletos. En el anuncio, Ochoa atribuyó el cambio a compromisos internacionales, entre ellos los Latin Grammy y su anunciada participación en Miss Universo.

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La ex OV7 atribuyó a una confusión de su oficina de trabajo las declaraciones previas sobre el certamen. (@soymarianaochoa)

A su llegada a la Ciudad de México, le recordaron sus declaraciones previas sobre el certamen. Tras asegurar que había corregido el anuncio desde Puerto Rico, sostuvo: “Fue una confusión de mi oficina”.

Tras mostrar premura por partir hacia su siguiente compromiso en Puebla, Mariana Ochoa optó por poner el foco en Fátima y en el momento que vivió durante la coronación, asegurando que le pareció “muy bonita” su historia.

“Que despida al que se equivocó”: Aldo Rendón se burló de la explicación de la cantante

El comentario de Aldo Rendón surgió en un encuentro con la prensa. El estilista abordó las críticas que recibe, los rumores que lo vincularon con un supuesto doblaje para Disney y su experiencia tras La casa de los famosos México.

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Rendón negó que la empresa lo hubiera buscado para trabajar en Hechizo: Bienvenidos a Hexe. También explicó que las especulaciones nacieron porque antes había contado que prestó su voz a una mascota dentro de una producción animada: “No, amor. Yo jamás en la vida me imaginé que iba a tener esa repercusión en los medios”.

En esa misma conversación, el exconcursante del reality dijo que siguió la gala de Miss Universo y describió el certamen como “Disneyland” y “el Super Bowl”. Añadió que se enteró a través de las redes sociales y que le encantó el vestido utilizado por Miss Venezuela.

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Aldo Rendón ironizó sobre la postura de Mariana Ochoa y aconsejó el despido de quien cometió la equivocación en su oficina. (Instagram/ @aldorendon)

Al ser consultado por Mariana Ochoa, Aldo mencionó que el concurso suele convocar a exreinas, conductoras, actores y galanes de telenovelas. Después vinculó esa observación para cuestionar la explicación que otorgada por la cantante sobre el error de su equipo.

Luego de recordar que Ochoa prefirió atribuir la confusión a su oficina, afirmó: “O sea, como que siempre son personas que están ahí en el medio. Entonces, ahí Mariana despide al que se equivocó de tu oficina”.

De esta manera, la respuesta irónica de Aldo Rendón llegó cuando el viaje de Mariana Ochoa ya había dejado una sucesión de anuncios, aclaraciones y una fotografía junto a Fátima Bosch que ya habían cruzado Puerto Rico.

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