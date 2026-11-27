Priscila Arias, conocida como La Fatshionista, afirma que sus ingresos actuales no le alcanzan para pagar la renta de su casa. (Instagram: Priscila Arias)

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Priscila Arias, la creadora de contenido mexicana conocida como La Fatshionista, publicó un video entre lágrimas en Instagram en el que reconoció que sus ingresos ya no le alcanzan para pagar la renta de su casa, resultado de una funa digital que se acumuló tras una serie de polémicas a lo largo de 2025 y 2026.

Priscila Arias lleva diez años dedicada a las redes sociales y acumula más de 1,2 millones de seguidores en Instagram. Entre 2022 y 2023 consolidó su nombre con contenido de moda plus size, maquillaje, humor y activismo contra la gordofobia.

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“Afortunadamente no he dejado de trabajar, tengo marcas que confían en mí, afortunadamente hoy llegó mi monetización, pero también ya no puedo pagar la renta de mi casa”, declaró Priscila Arias en el video.

Priscila Arias confesó usar Ozempic después de haberlo criticado públicamente

Priscila Arias recibió el diagnóstico clínico de trastorno adaptativo depresivo ansioso en febrero de 2026 tras experimentar crisis de pánico. (Captura de pantalla/@lafatshionista)

La caída de ingresos de Priscila Arias se disparó cuando reconoció llevar aproximadamente un año usando Ozempic, medicamento cuyo principio activo es la semaglutida, prescrito para tratar diabetes tipo 2 y asociado con la pérdida de peso.

Tres años antes, Priscila Arias había cuestionado públicamente el uso de fármacos GLP-1 para adelgazar. La contradicción entre esa postura y su confesión convirtió el caso en funa: miles de usuarios la señalaron por promover la diversidad de cuerpos mientras usaba ese medicamento.

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Priscila Arias reconoció sus declaraciones del pasado y explicó que tomaba el Ozempic por indicación médica. La controversia redujo su atractivo frente a agencias y anunciantes, y la pérdida de campañas comerciales golpeó una de sus fuentes de ingreso más estables.

La salida abrupta de Seis de Copas precedió al derrumbe económico

La conductora abandonó el podcast Seis de Copas a finales de 2025 debido al desgaste físico y emocional que le demandaba el proyecto. (Instagram)

A finales de 2025, Priscila Arias anunció su salida del podcast Seis de Copas, que conducía junto a Diana Wong, Fernanda Martín, Mónica Makaco, María Bolio y Marisol de la Fuente, alegando desgaste físico y emocional por el ritmo de trabajo del programa.

Meses después, Priscila Arias declaró que se arrepentía de haber dejado el proyecto de forma abrupta. “No pretendía lastimar a nadie”, dijo. Las especulaciones sobre los motivos reales de su salida generaron críticas adicionales entre la audiencia del programa y sus propios seguidores.

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En diciembre de 2025, Priscila Arias protagonizó otra polémica al anunciar que abandonó sus estudios de diseño de modas porque consideró que la institución no atendía las necesidades de patronaje para cuerpos curvy. Sus proyectos independientes, impulsados para compensar la baja de ingresos, no alcanzaron el volumen de trabajo esperado.

Priscila Arias se declaró pansexual en junio de 2026 y recibió acusaciones de oportunismo

Priscila Arias, conocida como La Fatshionista, comparte un anuncio personal sobre su identidad pansexual con motivo del Mes del Orgullo LGBT+. (Instagram: Priscila Arias)

El 1 de junio de 2026, al inicio del Mes del Orgullo LGBT+, Priscila Arias publicó un video en Instagram y TikTok en el que salió del clóset como persona pansexual.

“Hoy a mis 37 años, salgo del clóset oficialmente como persona pansexual. Sé que en 2026 suena casi obsoleto escuchar a alguien que sale del clóset”, dijo Priscila Arias en el video.

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Priscila Arias explicó que en enero de 2026 aún se identificaba como heterosexual. Su proceso de autoconocimiento surgió a partir de conflictos internos con su pareja, Iván, quien inició su transición de hombre a mujer. “Me acabo de dar cuenta, en enero era heterosexual”, declaró Priscila Arias.

La terapia individual y de pareja le permitió identificar el origen de esa incomodidad. “Cuestionando de dónde venía esa rareza, no era reconocer en Iván que era femenina, sino que yo no encajaba en el estereotipo y en el estándar”, afirmó Priscila Arias.

La declaración generó una nueva ola de críticas. Usuarios la acusaron de aprovechar el Mes del Orgullo para mantenerse vigente y de “colgarse” del movimiento LGBTQ+. Otra parte de su audiencia respaldó su proceso.

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En enero de 2026, Priscila Arias había confirmado además su separación de Iván, quien había sido presentado públicamente como su prometido.

Priscila Arias fue diagnosticada con trastorno adaptativo depresivo ansioso en febrero de 2026

Priscila Arias recibió el diagnóstico clínico de trastorno adaptativo depresivo ansioso en febrero de 2026 tras experimentar crisis de pánico. (Captura de pantalla/@lafatshionista)

El 14 de enero de 2026, Priscila Arias denunció una ola de ataques digitales y describió públicamente que tenía miedo de salir de su casa, padecía ataques de pánico y debió consultar a un psiquiatra e iniciar tratamiento con antidepresivos.

En febrero de 2026, Priscila Arias recibió el diagnóstico de trastorno adaptativo depresivo ansioso. En el video más reciente sobre su situación económica volvió a referirse a su salud emocional: “Amigas, creo me da para abajo tener temas económicos”, escribió en historias de Instagram.

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Priscila Arias aclaró en esas mismas historias que no busca generar lástima, sino compartir con honestidad lo que vive. Señaló que no es la primera vez que enfrenta dificultades económicas y que saldrá adelante con el apoyo de su red cercana.

Entre marzo y mayo de 2026, Priscila Arias lanzó el podcast Cuerpos en altavoz. Cuerpas después de la tormenta, centrado en salud corporal y bienestar emocional. Al momento de publicar el video que desencadenó la nueva ola de comentarios, Priscila Arias informó que la monetización de sus plataformas digitales le había llegado ese mismo día.