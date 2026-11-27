La creadora de contenido subió un video que podría ser una indirecta a Kevyn "Bicolor" (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Daniela Alexis, conocida como La Bebeshita, volvió a encender las redes sociales después de compartir un video en el que canta la canción “No me siento mejor”, luego de su salida de La Granja VIP y de la polémica que rodeó su relación con Kevyn “Bicolor” Contreras dentro del reality show.

La exparticipante entona una frase que habla sobre el rencor que deja una decepción amorosa. “Me hiciste creer que por mí sentías algo, pero al final no”, se escucha en el video que publicó la influencer.

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Bebeshita simula entonar una letra dirigida a una persona que, presuntamente, le aseguró que no tenía tiempo para una relación y que prefería concentrarse en sí misma. La frase toma otro sentido cuando menciona que, apenas una semana después, esa persona subió una historia con “otro vato”.

“Chale, ahora todo encajó”, dice la parte final de la letra que La Bebeshita interpretó en redes sociales. Y para rematar, En el texto que acompañó el video, la creadora de contenido aseguró que es “mucho ambiente para la gente tibia”.

La influencer cantó en un video que podría ser un mensaje para Kevin Bicolor tras salir de La Granja VIP

Aunque Daniela Alexis no dijo nombres ni explicó si el mensaje estaba dirigido a alguien en particular, el video generó debate entre sus followers por el contexto de su reciente despedida de Kevyn “Bicolor” y los reclamos que lanzó antes de abandonar La Granja VIP.

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Hasta el momento, Bebeshita no ha confirmado si sus recientes publicaciones están relacionadas con el comediante o con lo que vivió en La Granja VIP, reality que abandonó el domingo 22 de noviembre al convertirse en la undécima eliminada.

La despedida de Bebeshita con Kevyn “Bicolor” elevó la polémica tras salir de La Granja VIP

Bebeshita y Kevyn Bicolor dialogan sentados en un sillón durante una emisión del programa La Granja VIP. (La Granja VIP México)

Antes de abandonar La Granja VIP, Daniela Alexis tuvo la oportunidad de volver a las instalaciones para despedirse de Kevyn “Bicolor” Contreras, sin embargo el encuentro tuvo reclamos, emociones y una frase que abrió la puerta a las especulaciones sobre su vida privada.

“Te odio más porque me cambiaste la vida. Te veo en nueve meses”, le dijo Bebeshita a Kevyn “Bicolor” antes de volver con sus compañeros. La frase sorprendió a los fans de La Granja VIP y al propio comediante, quien negó la versión durante la transmisión.

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“No es verdad”, repitió en varias ocasiones Kevyn “Bicolor” antes de abandonar el set donde sostuvo una última conversación con La Bebeshita previo a la salida de la influencer del programa de televisión.

Cabe recordar que Daniela Alexis había relatado durante de la competencia que sintió algunos malestares físicos, como náuseas, mareos y retraso menstrual, elementos que volvieron más fuertes los rumores después de su salida.

“¿Sabes por qué me dolía la cabeza? ¿Sabes por qué todo?”, cuestionó La Bebeshita a Kevyn “Bicolor” durante su despedida. “Por eso me tenía que despedir, decirte esto. ¿Cuándo se ha despedido un participante así? No te quiero volver a ver; en mi vida te quiero volver a ver”, agregó la influencer.

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La Bebeshita ha insistido en que aún no cuenta con un diagnóstico médico, por ese motivo cualquier versión sobre un embarazo sigue sin confirmarse hasta que ella reciba resultados de estudios clínicos.

Rechazó una prueba de embarazo en pleno programa

Bebeshita permanece sentada en un sillón del programa La Granja VIP junto a un recuadro que presenta una prueba de embarazo con resultado positivo.

Días después de abandonar el reality, Bebeshita asistió al programa Todo para la mujer, donde habló sobre la controversia dentro de La Granja VIP. Durante la entrevista, las conductoras le mostraron una prueba de embarazo de farmacia y le propusieron realizársela en vivo.

La creadora de contenido rechazó la opción y explicó que no se sentía lista para conocer un resultado frente a las cámaras. Daniela Alexis prefiere asistir con el ginecólogo para “estar segura” de su posible embarazo tras salir del reality show.

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“Yo quisiera hacerme una de sangre, ir al ginecólogo, que me cheque. Esto tal vez diga que sí, tal vez que no, pero realmente yo necesito estar segura”, expresó La Bebeshita durante la conversación.

Las conductoras insistieron en que podía resolver la duda en un minuto e incluso le mencionaron que había un médico disponible. Bebeshita mantuvo su postura y dijo que prefiere someterse a una prueba de sangre y una revisión ginecológica antes de hacer declaraciones definitivas.

Daniela Alexis habló sobre su posible embarazo en pleno programa. (Todo para la Mujer, conducido por Maxine Woodside)

“No he tenido tiempo de ir al doctor, me urge ir al doctor para checarme hormonalmente qué está pasando”, comentó.

Por ahora, la frase: “Soy mucho ambiente para la gente tibia”, que lanzó en sus redes sociales mantiene activa la conversación alrededor de su salida de La Granja VIP, mientras la influencer espera una valoración médica que aclare las dudas sobre su estado de salud.

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