Comisión del INE aprueba mantener repartición de plurinominales por partido, no por coalición. Crédito: EFE

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Ignorando los reclamos de los partidos de oposición, así como de exconsejeros y expertos en la materia, en comisiones del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobaron mantener la medición de la sobrerrepresentación, por partido, no por coalición.

Con una votación de dos votos contra uno, los consejeros Norma de la Cruz y Arturo Chávez rechazaron la propuesta de su homólogo Arturo Castillo para aplicar un criterio adicional, que permitiera conseguir un mejor equilibrio entre votos y escaños.

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Comisión del INE aprueba mantener reparto de plurinominales

No obstante, por mayoría, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto sí avaló un candado para evitar que los partidos se transfieran militantes, algo que fue duramente criticado tras los comicios presidenciales de 2024.

Será el próximo lunes 30 de noviembre, cuando las 10 consejerías discutan los puntos aprobados en sesión del Consejo General.

El expresidente del IFE José Woldenberg habló sobre los riesgos de la sobrerrepresentación en el Congreso. Crédito: Captura de Video

Norma está rebasada y solo genera distorsión: Oposición

Un diario de circulación nacional reportó que, durante la sesión, los partidos de oposición insistieron en que el INE tomará medidas ante una norma que está completamente rebasada y lo único que ha generado en cada elección es una mayor distorsión de la representación en la Cámara de Diputados.

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Durante la discusión, Castillo afirmó que él no podía leer “coalición” donde decía partido, como previamente solicitaron institutos políticos opositores y expertos en materia electoral.

Necesario ampliar los criterios para evitar la sobrerrepresentación

Sin embargo, reconoció que es necesario ampliar los criterios para evitar la sobrerrepresentación de una coalición. Por ello, propuso un mecanismo que determine a qué partido deben contabilizarse los triunfos de mayoría relativa, exclusivamente para efectos de verificación.

“A cada partido político se debe tomar en cuenta primero el criterio de fuerza electoral efectiva. ¿Esto qué quiere decir? Que si en un distrito electoral la coalición ‘N’ ganó y el partido político que obtuvo mayor cantidad de votos dentro de esa coalición tiene más votos por sí solo, ese triunfo se le contabiliza a ese partido con votos.

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“No importa de dónde venga el candidato, no importa en qué fracción parlamentaria vaya terminada. Esto, lo que nos permite reflejar es cuál es el apoyo real del partido contra cuál debe ser su representación parlamentaria real”, explicó el consejero Arturo Castillo.

En el caso de los distritos electorales donde no se presente este supuesto se aplicara el mecanismo actual de afiliación efectiva.

Los consejeros votarán este reparto en sesión del Consejo General el próximo 30 de noviembre. Crédito: INE

Arturo Chávez insiste en que el órgano electoral no es el Congreso

Por su parte, el consejero Arturo Chávez insistió en que el INE no es el Congreso, por lo que no tiene la facultad para legislar, y debe respetar la literalidad de la norma.

“Yo entiendo que hay muchas lecturas, pero como viene el proyecto es adecuado a una realidad política establecida, en un sistema mixto de representación. Si todo fuera representación proporcional en la Cámara de Diputados, sus argumentos son absolutamente válidos, pero estamos hablando de un sistema mixto”, expresó.

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Tal posicionamiento no cayó nada bien entre la oposición, ya que el representante del PAN ante el INE, Víctor Hugo Sandón, le recriminó a Chávez —quien se desempeñó como funcionario del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum– por posicionarse bajo una “lectura oficialista”.

Ricardo Monreal respalda iniciativa para eliminar a plurinominales

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, reveló su postura sobre la propuesta impulsada por su partido, Morena, para eliminar las diputaciones plurinominales.

El legislador zacatecano dijo estar de acuerdo con la propuesta. No obstante, descartó por el momento una reforma para eliminar las diputaciones plurinominales y señaló que esperarán a que llegue el “momento oportuno”.

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Ignacio Mier y Arturo Ávila presentaron la propuesta

Al ser abordado por reporteros en la sede de la Cámara Baja, Monreal calificó como “bueno” el planteamiento de eliminar las 200 diputaciones plurinominales y la cláusula de gobernabilidad, realizado por sus correligionarios Ignacio Mier y Arturo Ávila.

El PAN amagó con no participar en el proceso electoral si el INE mantenía la norma vigente. Crédito: X/ @AccionNacional

Desde el punto de vista del coordinador de los diputados de Morena, con dicha reforma se acabaría el debate en torno al criterio que aplicaría el INE para distribuir las diputaciones plurinominales en 2027, el cual ha generado inconformidad entre la oposición.

Una de las reacciones que más llamó la atención es la del PAN, que incluso amagó con no participar en los comicios para renovar la Cámara Baja, pero sí lo hará.

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Parece que el oficialismo se va a salir con la suya, pues la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó mantener el reparto de plurinominales por partidos y no por coalición para las elecciones de 2027.