Asesinan a Julio César Osuna Chaidez, regidor del Verde en Culiacán, Sinaloa. (Foto: RS)

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La tarde de este 27 de noviembre de 2026 fue asesinado el regidor del Ayuntamiento de Culiacán, Julio César Osuna Chaidez, el crimen fue perpetrado cuando esperaba la apertura del portón de un condominio en un fraccionamiento ubicado en el sector de Isla Musala, Sinaloa.

Medios locales reportan que el hombre habría perdido la vida tras un ataque con arma de fuego a las afueras del fraccionamiento Pontevedra, alrededor de las 17:30 horas.

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El político que formaba parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se encontraba al interior de un vehículo Mazda 3, color gris, cuando fue atacado a balazos.

Elementos de distintas corporaciones acudieron al lugar para atender los reportes, mientras tanto, la Fiscalía General del Estado realiza las diligencias correspondientes, sin que hasta el cierre de esta nota autoridades de la entidad hayan emitido información sobre el caso.

¿Quién fue Julio César Osuna Chaidez?

Julio César Osuna Chaidez fue un político sinaloense que se desempeñó como regidor del Ayuntamiento de Culiacán por el Partido Verde Ecologista de México, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), con diplomados en Recursos Humanos y Políticas Públicas.

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A lo largo de su trayectoria ocupó distintos cargos en la administración pública, entre ellos director de Atención a Colonias y director general del DIF Municipal de Culiacán. También fue director de Organización Social del Gobierno de Sinaloa, donde coordinó las jornadas “Puro Sinaloa”.

En el ámbito político, fue dirigente municipal del PRI en funciones, asesor parlamentario del Grupo Plural en el Congreso del Estado y candidato suplente a diputado federal. En 2024 compitió por la alcaldía de Culiacán bajo las siglas del PVEM y posteriormente obtuvo una regiduría por representación proporcional.

Durante el periodo 2024-2027 se integró a cuatro comisiones del Cabildo: preside la de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, y participa como vocal en las de Pesca y Acuicultura, Juventud y Deporte, y Protección Civil. Desde estas responsabilidades intervino en asuntos relacionados con el desarrollo urbano y la gestión municipal.

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Grecia Quiroz ha solicitado mayor protección a políticos en pleno proceso electoral

Grecia Quiroz pide protección para aspirantes a un cargo público en la contienda rumbo a 2027. (Crédito: Cuartoscuro)

El asesinato de Julio César Osuna, llega en medio del arranque del proceso electoral 2026-2027, en el que la presidenta municipal de Michoacán, Grecia Quiroz, ha pedido mayor protección para los aspirantes a un cargo público.

Quiroz, alcaldesa de Uruapan, expuso el 12 de noviembre en redes sociales la violencia que enfrentan los políticos en Michoacán y en otras entidades del país. Recordó el asesinato de Eduardo Valdovinos, aspirante morenista baleado al finalizar una cabalgata en Lázaro Cárdenas, y el ataque armado contra el alcalde de Contepec, Eduardo Martínez Guzmán, quien resultó ileso. También mencionó el homicidio de José Alfredo García Gutiérrez, coordinador del Movimiento del Sombrero en Tijuana.

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La alcaldesa señaló que el Plan Michoacán, implementado tras el asesinato de Carlos Manzo en noviembre de 2025, no ha logrado proteger a quienes buscan un cargo de elección popular. Exige al gobierno federal y al estatal protocolos claros y accesibles para resguardar a los más de 19,000 aspirantes que participarán en los comicios de 2027, además de investigaciones completas para cada agresión registrada.