Valeria Márquez, influencer asesinada en Jalisco. (IG: @valeria__marquez)

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La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó la tarde de este viernes 27 de noviembre, a las 18:40 horas, la detención de un hombre identificado como Sergio Javier “N”, por su probable participación en el feminicidio de Valeria Márquez, influencer asesinada el 13 de mayo de 2025 en su salón de belleza, en Zapopan.

La joven de 23 años murió mientras transmitía en vivo desde su negocio, llamado Blossom The Beauty Lounge. Un hombre ingresó al establecimiento, confirmó su identidad y le disparó dos veces: una en el abdomen y otra en la cabeza, frente a la cámara de su celular.

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Sitio donde fue asesinada la influencer Valeria Márquez. Crédito: OFAC

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló en julio de 2026 tras la captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, líder de “Los R´s" del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que él habría ordenado el feminicidio a petición de su hijo, Francisco “N”. Según el funcionario, Francisco mantuvo una relación sentimental con la joven, a quien había amenazado en varias ocasiones antes del crimen.

Previo a los señalamientos de Harfuch, el 18 de junio de 2025 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Ricardo Ruiz Velasco, alias “El Doble R” y operador de alto rango del CJNG, al que identificó como principal sospechoso del feminicidio de su “presunta pareja sentimental”, la influencer Valeria Márquez.

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La captura se concretó en Michoacán tras una orden de aprehensión

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que el hombre detenido fue identificado como Sergio Javier “N”, quien se escondía en la colonia Anexo San Rafael, en el municipio de Uruapan, Michoacán. La captura estuvo a cargo de personal de la Dirección de Órdenes de Aprehensión, en cumplimiento de un mandamiento judicial emitido por el Juzgado Décimo Tercero de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial.

El operativo se realizó mediante la colaboración entre las fiscalías de Jalisco y Michoacán, así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), institución dirigida por Harfuch. La corporación jalisciense precisó que la coordinación interinstitucional entre ambas entidades permitió ubicar y ejecutar la aprehensión en territorio michoacano.

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Sergio Javier “N” estaría involucrado en las tres fases del feminicidio

Según la Fiscalía del Estado de Jalisco, Sergio Javier “N” habría tenido una participación activa antes, durante y después del feminicidio de la influencer. La corporación no detalló, hasta el momento, en qué consistió esa participación ni si está relacionada con la logística del ataque o con la huida posterior.

La investigación había documentado previamente que los responsables utilizaron dos vehículos para cometer la agresión y escapar del lugar: una motocicleta y un automóvil blanco, cuyo recorrido fue reconstruido mediante cámaras del sistema C5 y videograbaciones particulares.

La dependencia estatal refrendó su compromiso con el esclarecimiento de los casos de feminicidio, la procuración de justicia y el combate a la impunidad. La Fiscalía señaló que continuará fortaleciendo la coordinación y colaboración interinstitucional para dar seguimiento a las investigaciones y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales de sus actos.

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