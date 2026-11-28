A 41 días de su detención, se compartió un audio en el que el exfiscal acusado de traición a la patria se dirige a la militancia panista y los ciudadanos de Chihuahua. Crédito: Facebook - César Jauregui Moreno

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A 41 días de la detención del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, fue revelado un mensaje que el exfuncionario envió desde su reclusión en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, mejor conocido como el Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.

El audio fue compartido este viernes 27 de noviembre por la página de Facebook César Jáuregui Moreno, dedicada a apoyar al exfuncionario, acusado de delitos del fuero estatal y federal, incluida la traición a la patria por su presunta participación en la autorización de que agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) operaran en el estado de Chihuahua.

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Jáuregui narró su estado de ánimo y agradeció el respaldo recibido

En el mensaje, Jáuregui contó que se encontraba bien y que seguiría a la altura de las circunstancias, tal como lo había sostenido desde el inicio de su reclusión. Relató que su esposa, Angélica Moreno, le hizo saber que no lo habían dejado morir, que no estaba solo.

El exfiscal narró también que tenía conocimiento del respaldo de la militancia del Partido Acción Nacional (PAN), a la que describió como una fuerza que seguía en la lucha y que empujaba para que avanzara la consulta a los ciudadanos y a los panistas en el proceso interno del partido. Expresó orgullo por ese acompañamiento.

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Fotografía del exfiscal tras su detención este 17 de octubre en Chihuahua. Crédito: Especial

Jáuregui describió su encarcelamiento como un sacrificio y una injusticia que, dijo, no sería en vano. Cerró el mensaje con una petición a sus seguidores para que continuaran la lucha y con un abrazo dirigido a quienes lo acompañan.

Se trató del segundo mensaje que Jáuregui envió desde su reclusión. El primero lo escribió a mano, con su letra y en color rojo, horas antes de que se reanudara la audiencia que arrancó la tarde del 24 de octubre y se extendió hasta la madrugada del 25, cuando fue vinculado a proceso por traición a la patria. En la nota expresó: “Gracias a todos por su apoyo. Estoy bien y muy fuerte. Solo les pido sus buenas vibras y yo seguiré siempre a la altura. Les mando abrazo a todos y espero pronto vernos”.

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Foto: Especial

Ese mismo sábado, militantes y ciudadanos se concentraron con un centenar de vehículos afuera de la subdelegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Chihuahua para exigir un proceso transparente en su contra.

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