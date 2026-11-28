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En el mercado negro digital mexicano, los datos personales de cientos de miles de personas —nombre, CURP, RFC, número de seguridad social y salario— se venden por menos de lo que cuesta un teléfono de gama baja. Pero quien compra esa información no adquiere únicamente registros: obtiene herramientas para suplantar identidades, cometer fraudes y convertir la vida de otros en mercancía.

El pasado 12 de noviembre se dio a conocer que una base de datos con antecedentes laborales de 766 mil 968 trabajadores mexicanos se ofrecía en grupos de Telegram por 3 mil 500 pesos. El paquete contiene 2.4 millones de registros con nombres completos, CURP, RFC, números del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), salarios e historiales de demandas laborales contra antiguos empleadores.

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No se trata de una base oficial, sino del llamado buró laboral: una lista informal e ilegal que algunas empresas consultan para conocer los antecedentes de posibles candidatos y que, en la práctica, puede convertirse en un mecanismo de discriminación contra quienes ejercieron sus derechos laborales.

La filtración, sin embargo, no es un hecho aislado. En los mismos canales donde se comercializa esta información, también se ofrecen archivos documentales completos de organismos municipales, accesos a servidores gubernamentales y bases de datos estatales. Los precios pueden ir de unos cientos a varios miles de pesos.

Así funciona el mercado negro de la información en México: datos personales, documentos institucionales y accesos digitales se convierten en mercancías cuyo valor depende de quién los compra y para qué pretende utilizarlos.

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Qué compra realmente quien paga 3 mil 500 pesos

Quien adquiere una base de este tipo no compra simplemente una colección de datos. Compra la posibilidad de reconstruir identidades, establecer contacto con víctimas potenciales y diseñar engaños cada vez más convincentes.

El nombre completo, la CURP, el RFC y el número de seguridad social pueden servir para alimentar distintos esquemas de fraude o suplantación de identidad. Entre los riesgos están la solicitud de créditos o servicios financieros a nombre de otra persona, el uso indebido de información fiscal y la realización de trámites fraudulentos.

También existe una amenaza menos visible, pero igualmente preocupante: la extorsión.

Una llamada en la que un desconocido menciona el nombre de la víctima, su lugar de trabajo, sus ingresos o incluso un conflicto laboral anterior puede generar una sensación de legitimidad. La información que antes era privada se convierte en el argumento con el que un delincuente busca ganar confianza, intimidar o presionar.

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El problema se agrava cuando distintas filtraciones se cruzan. Una base puede revelar datos laborales; otra, domicilios; una tercera, información financiera o contactos. Por separado, cada archivo parece incompleto. En conjunto, pueden construir un perfil mucho más detallado de una persona.

Y hay un elemento particularmente delicado en esta filtración: la información sobre quienes demandaron a antiguos empleadores. No solo expone datos personales, sino que puede revelar quién se atrevió a defender sus derechos. Esa información puede convertirse en un instrumento de estigmatización y discriminación, tanto en el ámbito laboral como fuera de él.

Por qué tu identidad es tan barata

El precio de 3 mil 500 pesos por millones de registros responde a una lógica tan sencilla como inquietante.

La primera razón es la abundancia. Las filtraciones de información se han convertido en un problema recurrente y, cuando una base de datos llega a los canales clandestinos, puede reproducirse, distribuirse y revenderse una y otra vez. La oferta de información robada crece, mientras su precio disminuye.

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La segunda es que los datos personales tienen una larga vida útil. Una contraseña puede cambiarse en cuestión de minutos; una CURP, un RFC o un número de seguridad social no son datos que una persona pueda sustituir fácilmente. Por eso, una filtración puede seguir siendo útil durante años, incluso cuando la víctima ya sabe que su información fue expuesta.

La tercera razón es la dificultad para identificar y perseguir a quienes comercializan estos archivos. Los vendedores pueden operar mediante perfiles anónimos, canales cerrados y mecanismos de pago que dificultan rastrear las transacciones. Mientras la posibilidad de enfrentar consecuencias sea limitada, el negocio seguirá siendo atractivo.

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El resultado es una enorme desigualdad entre quien vende y quien sufre las consecuencias.

El vendedor obtiene dinero por una sola transacción. La víctima, en cambio, puede pasar meses o incluso años intentando aclarar créditos que nunca solicitó, corregir información financiera, denunciar suplantaciones y defenderse de llamadas o mensajes fraudulentos.

Los 3 mil 500 pesos no representan el valor de cientos de miles de identidades. Representan el precio que alguien está dispuesto a pagar por información que, aparentemente, puede obtener sin demasiadas dificultades.

El problema no es únicamente quién roba los datos, sino quién los expone

Detrás de cada base de datos comercializada existe una pregunta inevitable: ¿cómo llegó esa información a manos de terceros?

En algunos casos, las filtraciones pueden estar relacionadas con ataques informáticos. En otros, con accesos indebidos, errores de configuración, sistemas vulnerables o prácticas deficientes de almacenamiento y administración de información.

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La responsabilidad no puede limitarse a quien roba y vende los datos. También debe examinarse a las instituciones, empresas y organismos que los recopilan, almacenan y resguardan.

Cuando una organización concentra información sensible de millones de personas, adquiere una obligación proporcional al riesgo que representa manejarla. No basta con recopilar datos para ofrecer un servicio, cumplir un trámite o administrar una relación laboral. Es indispensable protegerlos, limitar su acceso y garantizar que no terminen disponibles para terceros.

La exposición de información personal no debería tratarse como un incidente menor ni como un daño colateral inevitable de la digitalización.

Mientras las consecuencias para quienes no protegen adecuadamente los datos sean insuficientes, el mercado negro seguirá encontrando compradores y vendedores. La información robada continuará circulando y las personas expuestas tendrán que enfrentar, casi siempre por su cuenta, las consecuencias de una vulneración que no provocaron.

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Qué puedes hacer para reducir el riesgo

No existe una forma infalible de impedir que una institución filtre tus datos. Sin embargo, sí hay medidas que pueden ayudar a reducir las posibilidades de que esa información sea utilizada en tu contra.

Consultar periódicamente tu reporte de crédito, revisar si existen financiamientos o movimientos que no reconoces y desconfiar de llamadas en las que alguien intenta obtener información adicional son acciones básicas de prevención.

También conviene activar la verificación en dos pasos en cuentas de correo electrónico, servicios bancarios y aplicaciones de mensajería; utilizar contraseñas distintas para cada plataforma y evitar compartir información personal ante solicitudes inesperadas.

Si recibes una llamada en la que una persona conoce detalles de tu vida, no asumas que se trata de una institución legítima. La familiaridad con tus datos no es una prueba de autenticidad: puede ser precisamente la evidencia de que esa información circula fuera de tu control.

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La filtración de datos personales dejó de ser un asunto exclusivo de especialistas en ciberseguridad. Hoy es un riesgo que puede afectar a cualquier trabajador, consumidor o ciudadano.

Tu identidad vale mucho más que 3 mil 500 pesos. Para quien la comercializa, quizá sea apenas una oportunidad de negocio. Para ti, puede representar tu historial crediticio, tu patrimonio, tu seguridad y la tranquilidad de saber que nadie está utilizando tu nombre para hacer algo que nunca autorizaste.

El verdadero problema no es que tu identidad tenga un precio en el mercado negro. Es que alguien pueda ponerla a la venta sin que tú lo sepas, sin tu consentimiento y, muchas veces, sin que exista una consecuencia proporcional al daño que provoca.

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* Víctor Ruiz. Fundador de SILIKN | Emprendedor Tecnológico | Coordinador de la Subcomisión de Ciberseguridad de COPARMEX Querétaro | Líder del Capítulo Querétaro de OWASP | CompTIA Security+ ce Certification | CyberOps Associate (CCNA CyberOps) | NIST Cybersecurity Framework 2.0 Certified Expert (CSFE) | (ISC)² Certified in Cybersecurity℠ (CC) | Cyber Security Certified Trainer (CSCT™) | EC-Council Ethical Hacking Essentials (EHE) | EC-Council Certified Cybersecurity Technician (CCT) | Cisco Ethical Hacker & Cybersecurity Analyst.

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