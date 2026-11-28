Patricia Armendáriz, diputada electa por Morena (Foto: Instagram/@patyarmendariz.g)

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Patricia Armendariz, diputada de Morena y empresaria, abrió una línea de WhatsApp para que la cudadanía en general apoye a los caficultores de Chiapas durante las negociaciones con la empresa Nestlé, comprándoles un kilo de café a 400 pesos.

En su cuenta de Instagram, la legisladora indicó que esta semana, junto con la empresa de inteligencia artificial Dopamina, activó una línea de WhatsApp en el número +52 55 4488 7274 para levantar pedidos de café tostado en grano directo de productores chiapanecos.

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La iniciativa surge debido a que, según Armendariz, la empresa actualmente paga 43 pesos el kilo de café a los productores chiapanecos, en vez de 60 pesos. La legisladora considero la primera cifra un monto por debajo del costo de producción, mientras el café procesado llega a venderse hasta en 580 pesos en el supermercado.

¿Cómo puedes comprar café?

La diputada precisó que todos los pagos se harán a través de CoDi, con el fin de garantizar trazabilidad y claridad absoluta en el proyecto, por lo que no se aceptarán otros medios de pago.

Explicó que el proceso de aprobación de los códigos QR para esta plataforma aún está en trámite, aunque los interesados ya pueden escribir desde ahora para dejar listo su pedido y recibir el código en cuanto quede habilitado.

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De acuerdo con lo publicado por Armendariz, la fecha límite para hacer pedidos por WhatsApp es el jueves 3 de diciembre.

La entrega de todas las compras se concentrará el domingo 6 de diciembre en un punto cercano al Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, que será confirmado posteriormente a través de la misma línea.

El empaque de cada pedido se mantendrá sencillo, con la leyenda “Café de Chiapas” y el nombre de la persona que realizó la compra.

La diputada describió la acción como una iniciativa única, de una sola vez, para respaldar de frente a los productores chiapanecos mientras se resuelve la situación con la empresa.

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Armendariz añadió que coordinó con Plaza Alzaid y con Reina Chak, en Tuxtla Gutiérrez, para que los cafeticultores puedan vender su producto durante todo diciembre y enero.

“Nestlé paga lo justo y los chiapanecos tienen todo mi apoyo”, expresó en el video difundido en su cuenta de Instagram.

En el mensaje que acompañó la publicación, la diputada reiteró el llamado a los consumidores de café para que se preparen a realizar sus pedidos y respalden a los productores.

“Nestlé, paga lo justo. Productores de Chiapas, tienen mi apoyo”, escribió, al tiempo que invitó a escribir al número habilitado para, en sus palabras, “demostrar de qué somos capaces en México”.

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Por qué los cafetaleros de Chiapas protestan contra Nestlé

Los cafetaleros de Chiapas protestaron el 24 de noviembre pasado contra Nestlé para exigir un aumento en el pago por cada kilo de café que la empresa les compra. El origen del conflicto está en el precio de compra del grano.

Nestlé paga actualmente 43 pesos por kilo a los productores, mientras el café se vende en alrededor de 580 pesos. Los cafeticultores plantean que el precio de adquisición suba a un rango de entre 50 y 60 pesos por kilo.

Los productores denuncian condiciones laborales desfavorables e ingresos que consideran insuficientes, pese a que las ganancias de la empresa aumentan. Señalan que las jornadas de trabajo habrían crecido sin que existan mejoras en las condiciones para el cultivo.

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De acuerdo con una estimación citada durante la manifestación, cerca de 164,000 familias productoras podrían estar afectadas. Los cafeticultores cuestionan además que su ingreso dependa del mercado internacional y de intermediarios, mientras el corporativo no reduce el precio de venta de sus productos en México ni en otros países.

Como propuesta, los manifestantes plantean que la Secretaría del Bienestar compre los granos de forma directa y los comercialice mediante Alimentos para el Bienestar, en sustitución del esquema actual con intermediarios.

La respuesta del gobierno federal

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la demanda de los productores. Sostiene que los cafeticultores tienen razón al cuestionar la diferencia entre el precio de venta y el de compra del grano, y afirma que Nestlé debe pagar un precio justo y comprar directamente a los productores, sin intermediarios.

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Aseguró que la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López, ya interviene en el conflicto. Detalló que dialogó primero con directivos de Nestlé para conocer la situación y después viaja a Chiapas para reunirse con los productores.

Este 27 de noviembre, la funcionaria sostiene una reunión con la empresa con dos objetivos: acordar un pago justo a los productores y garantizar la conservación del café mexicano.

Sheinbaum explicó que este segundo punto responde a que Nestlé tiene un esquema de siembra de una variedad de café mexicano que está patentada, por lo que los acuerdos incluirán la conservación del café de sombra.

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La presidenta adelanta que, una vez que existan avances en el diálogo entre productores y empresa, se presentará un reporte en La Mañanera, sin precisar fecha.

Nestlé informa el 11 de noviembre que su Plan Nescafé reúne a más de 16,000 cafeticultores de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz, con más de 77 millones de plantas distribuidas y 15,346 capacitaciones entre 2023 y 2025.