Una joven realiza trabajo remoto en una computadora portátil mientras escribe código informático en su escritorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) hicieron un llamado a fortalecer el conocimiento y el ejercicio de los derechos laborales entre las juventudes mexicanas, luego de que datos oficiales revelaran que seis de cada 10 personas de entre 15 y 29 años trabajan en la informalidad.

En el foro Derechos Laborales de las Juventudes “Experiencias para enfrentar la precariedad y garantizar el trabajo digno”, organizado por la CNDH y la UNRC, especialistas en materia laboral y educativa coincidieron en que es necesario que este sector poblacional conozca sus derechos humanos para exigirlos ante la precarización del empleo.

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Señalaron que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el primer trimestre de 2025, 15.9 millones de personas entre 15 y 29 años formaron parte de la fuerza laboral o buscaron empleo en el país.

Mientras que la desocupación juvenil se ubicó en 4.8%, mientras que seis de cada 10 jóvenes en ese rango de edad trabajaban en la informalidad.

Resaltaron que según la misma informacion, cifras oficiales de 2024 indicaron que dos terceras partes de este sector poblacional laboraban más de 48 horas semanales en los sectores comercial, de servicios, manufactura, construcción y campo.

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Esta carga horaria reduce el tiempo disponible para el descanso, el estudio y la convivencia de las personas jóvenes.

Los especialistas señalaron que factores como el origen, el género y la desigualdad acentúan las condiciones de precarización y discriminación en el empleo, con efectos que afectan en mayor medida a las mujeres.

El pronunciamiento se dio durante el foro Derechos Laborales de las Juventudes “Experiencias para enfrentar la precariedad y garantizar el trabajo digno”, organizado por la CNDH y la UNRC, con el objetivo de difundir, promover y fortalecer el conocimiento y el ejercicio efectivo de los derechos humanos laborales de las diversas juventudes del país.

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El encuentro se realizó en la Unidad Académica Magdalena Contreras de la UNRC y adoptó un enfoque inclusivo, territorial, interseccional y de derechos humanos.

Durante la jornada se recuperaron experiencias, diagnósticos y propuestas construidas por las propias juventudes, a quienes se reconoció como sujetas de derechos y actores en la transformación de las condiciones laborales del país.

Los participantes señalaron que, desde el periodo neoliberal, se ha dado una desvalorización y pérdida de identidad de las personas trabajadoras, pese a ser quienes producen y contribuyen al crecimiento económico del país.

Subrayaron que los derechos laborales forman parte del conjunto de derechos humanos consagrados en la Constitución Política y en las leyes que de ella derivan, las cuales protegen el salario, la salud y la seguridad social.

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Explotación de repartidores considerados “socios”

Los especialistas hicieron énfasis en la necesidad de defender los derechos de las personas trabajadoras en plataformas y aplicaciones de reparto, transporte de personas y entrega de mercancía.

Advirtieron que a estas personas se les considera indebidamente “socios” en lugar de trabajadores, con el fin de ahorrar en las prestaciones sociales que deben otorgárseles.

También abordaron los contratos colectivos de trabajo que regulan las revisiones salariales, detallaron los elementos que estos contienen y subrayaron la necesidad de que ambas partes los respeten.

Ley Silla

Las personas que tomaron parte en el foro coincidieron en subrayar los esfuerzos del gobierno federal para ofrecer mejores oportunidades y condiciones de empleo a la población juvenil.

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Entre las medidas mencionadas se encuentran la reforma laboral de 2019, la creación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el fortalecimiento de la democracia sindical y la implementación de la Ley Silla.

Los especialistas señalaron que estas disposiciones tienen como meta reconstruir el tejido social y mejorar las condiciones laborales de las juventudes mexicanas.