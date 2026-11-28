(Cuarto oscuro)

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El Congreso del Estado de México aprobó un exhorto dirigido al gobierno estatal y a los 125 ayuntamientos para que asuman el costo de los daños vehiculares ocasionados por baches, socavones y falta de mantenimiento en la red vial. La propuesta busca que, a partir del Presupuesto de Egresos 2027, se conforme un fondo especializado y una plataforma digital que permita a los conductores reclamar reembolsos sin enfrentar juicios prolongados.

El punto de acuerdo fue presentado en sesión deliberante por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN): los diputados Anuar Roberto Azar Figueroa, Pablo Fernández de Cevallos González y la legisladora Krishna Karina Romero Velázquez. El objetivo central del documento es establecer un mecanismo administrativo ágil para que las autoridades respondan por el deterioro de la infraestructura carretera y urbana.

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De acuerdo con el planteamiento avalado por los legisladores mexiquenses, el llamado involucra directamente a la titular del Ejecutivo estatal, a través de la Secretaría de Finanzas, para garantizar la suficiencia presupuestal necesaria en el próximo ejercicio fiscal. La medida contempla cubrir afectaciones tanto en vías de jurisdicción estatal como en calles y avenidas administradas por los gobiernos municipales.

¿Qué daños cubriría el Fondo Estatal de Reparación por Daño Vial?

La propuesta legislativa solicita la creación formal del Fondo Estatal de Reparación por Daño Vial, diseñado para indemnizar a propietarios de automóviles particulares, unidades de transporte público y motocicletas. A diferencia de los procesos actuales de responsabilidad patrimonial del Estado —que suelen requerir litigios complejos—, el nuevo esquema plantea pagos directos respaldados por peritaje y factura.

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Entre los conceptos específicos que se pide cubrir con recursos públicos destacan:

Reparación o sustitución de llantas y rines dañados por impacto.

Piezas de suspensión y amortiguadores afectados por irregularidades en el asfalto.

Pago de servicio de grúa requerido tras el incidente vial.

Reembolso del deducible del seguro automotriz, en caso de que el conductor utilice su póliza particular.

Adicionalmente, el exhorto solicita a la Secretaría de Finanzas estatal y a los 125 ayuntamientos contratar seguros de vida, de gastos médicos y de daños a terceros. Esta cobertura adicional estaría destinada a atender emergencias graves o lesiones derivadas del mal estado de las vialidades en sus respectivas jurisdicciones.

baches CDMX Edomex Ibero (Jorge Contreras/Infobae México)

Ventanilla Única Digital y plazo de respuesta de 30 días

Para evitar trámites presenciales complejos, el Congreso mexiquense convocó a la Junta de Caminos del Estado de México y a la Secretaría de Movilidad a desarrollar e implementar una Ventanilla Única Digital de Reporte y Reclamación por Daño Vial.

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A través de esta herramienta tecnológica, la ciudadanía podría iniciar su trámite en línea cumpliendo con los siguientes pasos:

Notificar la ubicación exacta del bache o socavón mediante geolocalización, fecha y evidencia fotográfica. Adjuntar fotografías de las afectaciones sufridas por el vehículo en el lugar de los hechos. Subir el presupuesto de reparación y la factura emitida por el taller mecánico. Recibir un folio de seguimiento electrónico con el compromiso institucional de emitir una respuesta en un plazo máximo de 30 días hábiles.

Asimismo, se solicitó a la Junta de Caminos emitir las reglas de operación del fondo y los lineamientos administrativos necesarios para poner en marcha la plataforma digital una vez que se asignen los recursos.

Obligaciones para los 125 municipios y transparencia presupuestal

El documento legislativo también establece responsabilidades directas para las administraciones municipales del Estado de México, donde se concentra gran parte de las vialidades secundarias y locales. El Congreso exhortó a los 125 ayuntamientos a habilitar en sus tesorerías y direcciones de obras públicas un procedimiento de reclamación homologado al estatal.

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Un camión de carga cayó en un bache, que después se convirtió en socavón (@SEGIAGUA/X)

De igual forma, se pidió a los gobiernos locales cumplir con tres acciones preventivas y de rendición de cuentas:

Publicar en sus portales oficiales un calendario público de bacheo desglosado por calle, colonia y fecha programada.

Transparentar el monto económico ejercido en cada jornada de rehabilitación asfáltica.

Colocar señalización preventiva en baches considerados de alto riesgo mientras se ejecutan las obras de reparación.

Para vigilar el cumplimiento de estas disposiciones, el exhorto pide a la Secretaría de la Contraloría estatal publicar un informe trimestral abierto al público. Dicho reporte deberá detallar el número de reclamaciones recibidas, la cantidad de indemnizaciones pagadas, el monto total erogado y el desglose por municipio donde ocurrieron los incidentes.

El contexto: 83.1% de los mexiquenses señala a los baches como el principal problema

La exigencia legislativa responde a una problemática urbana documentada por indicadores oficiales. Durante su intervención en tribuna, la diputada Krishna Karina Romero Velázquez citó los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

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Según las cifras correspondientes a septiembre de 2026, el 83.1 por ciento de la población de 18 años y más en la entidad identificó los baches en calles y avenidas como el principal problema que afecta su ciudad, por encima de otras deficiencias en servicios públicos.

Al exponer los motivos del punto de acuerdo, la legisladora señaló el descontento social que genera cubrir impuestos y, simultáneamente, absorber gastos imprevistos de reparación mecánica por falta de mantenimiento urbano. Con la aprobación de este exhorto, el balón queda en la cancha del Ejecutivo estatal y los cabildos municipales para determinar la viabilidad financiera del fondo rumbo a la discusión presupuestal de 2027.

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