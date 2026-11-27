Varios poblados se vieron afectados por las condiciones climáticas de este otoño. (Captura de video)

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La temporada invernal 2026-2027 ha hecho su aparición oficial en el norte del país con paisajes completamente cubiertos de blanco y un marcado descenso en los termómetros. Durante la noche del jueves 26 de noviembre, la región serrana del estado de Durango recibió la primera nevada del ciclo, un fenómeno meteorológico impulsado por la interacción de la primera tormenta invernal de la temporada y el desplazamiento del frente frío número 8.

Las precipitaciones en forma de nieve se concentraron principalmente en la zona alta del municipio de Guanaceví, afectando de manera directa a las comunidades de El Cedro y Agua del Pino, donde habitantes y autoridades documentaron en video cómo el manto blanco cubrió caminos, techumbres y zonas boscosas.

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El fenómeno sorprendió a los pobladores a partir de las 19:00 horas, marcando el inicio formal de las condiciones gélidas más severas del año en la entidad en donde se recomienda extremar precauciones para evitar daños a la salud.

Los pobladores del estado de Durango captaron el momento en el que se hizo presente la primera tormenta invernal de la temporada. (Redes sociales)

Temperaturas gélidas previas en La Rosilla

La caída de nieve en Guanaceví ocurrió tras varios días de frío extremo en la región montañosa duranguense. En la comunidad de La Rosilla —también ubicada dentro del mismo municipio y reconocida históricamente como uno de los puntos más fríos de todo México, apodada “El congelador de México”—, los registros meteorológicos ya habían encendido las alertas desde inicios de semana.

De acuerdo con los reportes oficiales, el termómetro en La Rosilla descendió hasta los -13.5 grados Celsius el pasado martes 24 de noviembre, mientras que para el miércoles 25 registró una mínima de -13 grados, preparando el ambiente gélido para la llegada de la humedad asociada a la tormenta invernal.

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El estado de Durango vivió la primera tormenta invernal de la temporada. (Redes sociales)

Operativo preventivo, albergues y participación del Ejército

Ante la llegada de las primeras precipitaciones invernales, el coordinador estatal de Protección Civil, Arturo Galindo Cabada, confirmó que hasta el momento no se han reportado incidentes graves ni personas lesionadas a causa de la nevada. No obstante, explicó que el personal de la dependencia estatal mantiene un despliegue permanente de monitoreo y vigilancia en estrecha coordinación con las direcciones municipales de Protección Civil para atender cualquier eventualidad.

Como medida institucional para enfrentar la temporada de bajas temperaturas, las autoridades instalaron el Consejo Estatal de Protección Civil, organismo que se declaró en sesión permanente con el objetivo de agilizar la toma de decisiones y articular la respuesta de las distintas dependencias gubernamentales durante los próximos meses.

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Las proyecciones meteorológicas para Durango anticipan un invierno particularmente activo, ya que se estima que el estado podría recibir alrededor de 56 frentes fríos durante la temporada 2026-2027, una cifra que se ubica seis sistemas por encima del promedio histórico habitual. Esto implicará episodios recurrentes de descensos pronunciados en la temperatura, lluvias, caída de nieve y aguanieve en las zonas de mayor altitud.

Para proteger a la población más vulnerable frente a este panorama, el gobierno estatal cuenta con una infraestructura preventiva integrada por más de 100 albergues y refugios temporales distribuidos estratégicamente en todo el territorio. Estos espacios están habilitados para brindar resguardo, abrigo y atención básica a familias de comunidades serranas o personas en situación de calle que queden expuestas a las inclemencias del tiempo.

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Asimismo, el operativo invernal cuenta con el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cuyos elementos se encuentran en fase de prevención y listos para activar el Plan DN-III-E en caso de que las condiciones climatológicas deriven en emergencias mayores, aislamiento de comunidades o bloqueos carreteros.

El gobierno local ya emitió recomendaciones para que la población pueda atravesar la temporada de la mejor manera. (FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

Pronóstico de lluvias y llamado a extremar precauciones en carreteras

Para este viernes 27 de noviembre, el pronóstico emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advierte que los efectos de la primera tormenta invernal persistirán sobre el territorio duranguense. Se esperan lluvias de moderadas a fuertes en diversos municipios de la Sierra, así como en las regiones centro, sur y sureste del estado, acompañadas de ambiente muy frío durante las mañanas y noches.

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Derivado de la combinación de humedad y temperaturas bajo cero, las autoridades de Protección Civil emitieron un exhorto urgente a los automovilistas y transportistas para que eviten transitar por tramos carreteros nevados o con presencia de hielo.

El congelamiento de la cinta asfáltica —fenómeno conocido como cristalización— incrementa considerablemente el riesgo de derrapes, salidas de camino y accidentes viales, por lo que se recomienda posponer viajes no esenciales hacia la zona serrana y mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre posibles cierres preventivos de circulación.