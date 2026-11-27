El ataque armado contra cuatro vehículos ocurrió la noche del jueves a la altura de la comunidad de Los Trigos, en las inmediaciones de Ucareo, municipio de Zinapécuaro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un niño de cinco años murió y tres personas más —entre ellas el padre del menor, una maestra y un adulto mayor— resultaron lesionadas tras un ataque armado perpetrado contra cuatro vehículos que circulaban la noche del jueves 26 de noviembre sobre la carretera Morelia-Maravatío, en el municipio de Zinapécuaro, Michoacán.

La agresión ocurrió a la altura de la comunidad de Los Trigos, en las inmediaciones de la tenencia de Ucareo. Hasta el momento se desconoce el móvil del atentado y las autoridades no han reportado personas detenidas en relación con estos hechos, pues los responsables lograron darse a la fuga tras disparar contra los automovilistas.

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Una emboscada en plena carretera

Según los primeros reportes recabados en la zona, el ataque fue ejecutado mediante un bloqueo improvisado sobre la cinta asfáltica. Sujetos armados atravesaron un tronco a lo ancho del camino con el objetivo de obligar a los conductores a reducir la velocidad y detener su marcha. En el momento en que las unidades frenaron ante el obstáculo, los agresores salieron al paso y abrieron fuego en repetidas ocasiones contra los vehículos.

En total fueron cuatro los automotores alcanzados por los disparos durante la emboscada: un Nissan Platina color blanco, una camioneta Volkswagen Tiguan color negro, un Volkswagen Bora color gris y una camioneta Honda CR-V color plata. Tras perpetrar la agresión, los atacantes escaparon con rumbo desconocido y dejaron a los ocupantes heridos sobre el tramo carretero, lo que detonó la movilización de cuerpos de auxilio y corporaciones de seguridad.

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Luego del tiroteo, los tres adultos lesionados fueron auxiliados y trasladados a diferentes hospitales de la región para recibir atención médica. Por su parte, el menor herido fue llevado de emergencia a un consultorio particular localizado en la comunidad de Ucareo; sin embargo, pese a la atención recibida, se confirmó su fallecimiento en el lugar.

Los municipios de Zinapécuaro, Queréndaro e Indaparapeo han registrado diversos episodios de violencia derivados de la disputa territorial entre grupos criminales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Víctimas identificadas y diligencias de la Fiscalía

Fuentes cercanas a las indagatorias identificaron al niño fallecido como Dante Rafael E., de cinco años de edad. Entre los sobrevivientes lesionados se encuentra su padre, Emmanuel E., de 26 años, así como Marisol S., de 32 años —quien se desempeña como maestra—, y Ricardo S., un adulto mayor de 66 años. Hasta ahora no se ha informado de manera oficial la evolución del estado de salud de los tres heridos.

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Tras confirmarse el deceso del menor y el ataque contra las cuatro unidades, el caso fue notificado a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán. Elementos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) acudieron al sitio de la agresión y al consultorio en Ucareo para recabar indicios, realizar las diligencias correspondientes e integrar la carpeta de investigación.

Posteriormente, los peritos efectuaron el levantamiento del cuerpo de Dante Rafael E. y lo trasladaron a la morgue para la práctica de la necropsia de ley, mientras personal ministerial continúa con las investigaciones para esclarecer el móvil del atentado e identificar a los autores materiales.

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Violencia persistente en el corredor Zinapécuaro-Queréndaro

Aunque las autoridades no han vinculado formalmente este ataque con una línea de investigación específica, el hecho ocurre en medio de un contexto de inseguridad constante en esta franja del estado. Los municipios de Zinapécuaro, Queréndaro e Indaparapeo han registrado diversos hechos de violencia vinculados a la disputa territorial que mantienen grupos delictivos en la región.

La carretera Morelia-Maravatío, escenario de la emboscada contra los cuatro vehículos, representa una vía clave de comunicación que conecta a la capital michoacana con el oriente de la entidad y facilita el tránsito hacia estados vecinos. Esa ubicación estratégica ha mantenido a comunidades y tramos carreteros de la zona bajo presión constante, dejando a familias y automovilistas civiles expuestos a bloqueos repentinos y agresiones armadas en plena vía pública.

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