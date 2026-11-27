Cuando llegó el relevo del guardia de seguridad no lo encontró en su lugar por lo que revisó el área y se percató que la tapa de la cisterna estaba abierta, al asomarse halló su cuerpo sin vida Foto: Google Maps

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El viernes 27 de noviembre de 2026, fue hallado el cuerpo de un hombre de aproximadamente 30 años dentro de una cisterna en un edificio de departamentos ubicado en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México (CDMX). La víctima era un elemento de seguridad privada que laboraba en el inmueble marcado con el número 155.

El hallazgo ocurrió en la parte trasera del edificio situado en el cruce de las calles Tejocotes y San Lorenzo, en la colonia Tlacoquemécatl del Valle. El compañero que debía relevarlo llegó para iniciar su turno, pero no lo encontró en su puesto y comenzó a buscarlo dentro del predio.

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El trabajador fue localizado en el interior de la cisterna, cuya tapa se encontraba abierta. Tras recibir el reporte, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y paramédicos acudieron al inmueble para revisar al hombre.

Los paramédicos confirmaron que el guardia ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento, no se había informado cómo ocurrió la caída o el ingreso a la cisterna, por lo que las autoridades mantenían abierta la investigación.

Vecinos hablan de la falta de agua en cisterna de la Colonia Roma en la Ciodad de México REUTERS/Paola Garcia

La zona quedó bajo resguardo policial

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX acordonaron el área para preservar el lugar y permitir el desarrollo de las diligencias. El inmueble permaneció bajo vigilancia mientras se esperaba la llegada de peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

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Los especialistas quedaron a cargo del levantamiento del cuerpo y de la recopilación de indicios para establecer las circunstancias del fallecimiento. Las autoridades no habían informado si existían otras personas relacionadas con el caso ni si la cisterna presentaba daños adicionales.

El hallazgo movilizó a cuerpos de emergencia y policías hacia la colonia Tlacoquemécatl del Valle. Las diligencias continuarían en el edificio ubicado en las calles Tejocotes y San Lorenzo.

servicios periciales cdmx (Foto: Cuartoscuro)

El cuerpo correspondía a un hombre de aproximadamente 30 años que trabajaba como guardia de seguridad privada.

Su compañero de relevo lo encontró dentro de una cisterna con la tapa abierta.

Peritos de la Fiscalía capitalina investigarían las causas del fallecimiento.

Hace cuatro días un adulto mayor también murió en cisterna

El lunes 23 de noviembre una familia halló sin vida a un hombre de 67 años dentro de la cisterna de su vivienda en la colonia Santa María Aztahuacan, alcaldía Iztapalapa. El adulto mayor no presentaba movimiento cuando sus familiares solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

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Personal de Protección Civil llegó a la calle de Otilio y confirmó que el hombre ya había muerto. De acuerdo con un parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la causa fue sumersión y no se observaron indicios de violencia.

La familia notificó a los servicios de emergencia después de encontrar al adulto mayor dentro del depósito de agua. Más familiares llegaron al inmueble y permanecieron afuera mientras se realizaban las diligencias.

Habrían encontrado el cuerpo de una persona adulta dentro de la cisterna de su domicilio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Peritos analizaron el lugar del hallazgo

Elementos de la SSC resguardaron la vivienda y dieron aviso al agente del Ministerio Público, quien quedó a cargo de las investigaciones. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) envió a peritos para analizar el entorno donde fue localizado el cuerpo.

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El cadáver fue extraído del domicilio bajo una presencia policial discreta. En los alrededores no se congregaron vecinos para observar el operativo. La familia se preguntaba cómo había ingresado el hombre a la cisterna.

El cuerpo fue trasladado después de que concluyeron las labores en el inmueble. La autoridad ministerial daría seguimiento al caso para establecer las circunstancias de la muerte.

Siete casos similares sólo este año

Una cinta policial amarilla con la inscripción 'No Pase Policía' y luces de emergencia al fondo señala una zona de investigación en una calle mojada de México tras el asesinato de un agente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En lo que va de 2026, se han registrado al menos 7 casos documentados de personas halladas sin vida dentro de cisternas en la Ciudad de México (CDMX) y zonas relacionadas:

• 27 de noviembre de 2026. Un guardia de seguridad privada de aproximadamente 30 años fue hallado muerto en la cisterna de un edificio en la colonia Tlacoquemécatl del Valle, alcaldía Benito Juárez, CDMX.

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• 23 de noviembre de 2026. El cuerpo de un hombre fue encontrado flotando en una cisterna en la colonia Zona Urbana Ejidal Santa María Aztahuacán, alcaldía Iztapalapa, CDMX.

• 9 de octubre de 2026. Ausencio López Victoria, un profesor jubilado de la UNAM de 85 años (reportado como desaparecido), fue localizado sin vida y con signos de violencia dentro de la cisterna de su domicilio en la colonia Campestre Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX.

• 4 de junio de 2026: Un hombre fue encontrado sin vida al interior de una cisterna, en un edificio con el número 324 de la avenida Xola casi esquina con Providencia de la alcaldía Benito Juárez.

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• 27 de mayo de 2026. Un hombre de aproximadamente 80 años murió dentro de una cisterna mientras realizaba labores de mantenimiento en la colonia Peñón de los Baños, alcaldía Venustiano Carranza, CDMX.

• 11 de marzo de 2026. Una pareja de adultos mayores (Lilia y Alejandro), quienes habían salido de Naucalpan (Estado de México) y estaban desaparecidos, fueron hallados sin vida dentro de la cisterna de su negocio en la colonia Bondojito, alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX.