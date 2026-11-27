Sheinbaum dijo que el embajador de Estados Unidos en México revisaría el tema de los canales telefónicos que anunció Terry Cole para denunciar a miembros de crimen organizado. Foto: REUTERS/Kevin Lamarque / Captura de pantalla- conferencia matutina

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, dijo este viernes, durante la conferencia de prensa matutina, que su gobierno ha dejado en claro a Estados Unidos, que la relación entre ambos países es de coordinación y no de subordinación, y que hay soberanía territorial y de todo tipo en México.

Esto, luego de que Terry Cole, director de la Agencia Antidrogas (DEA) del país vecino del norte diera a conocer números telefónicos para denunciar a miembros y colaboradores del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), algo que no se consultó con el gobierno mexicano.

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“Cuando hay una comunicación, como la que hizo el director de la DEA, tenemos que manifestarnos, tenemos que decir lo que pensamos, además es una obligación hacerlo, porque nosotros tenemos que defender la soberanía, porque es el mandato popular y es lo que dice nuestra Constitución”, señaló Sheinbaum.

La presidenta de México dijo que, como ya había mencionado, era muy importante que Estados Unidos trabajara en su territorio, en todas las áreas, desde la atención a las causas, o sea, el consumo de drogas en ese país, y lo que tienen que hacer como sociedad y como gobierno para disminuir ese consumo, que tiene que ver con los valores y las relaciones.

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Recordó una reflexión que hizo el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre el tema, en su libro Pueblo: “es una tesis de Leopoldo Zea, de mediados del siglo XX, que dice que Estados Unidos se orientó por su formación y visión cultural hacia lo material, y que hay una visión de que la felicidad está asociada al dinero y a la acumulación, y las y los mexicanos tenemos otros valores culturales, que tenemos que preservar, que tienen que ver con valores culturales, familiares, de comunidad, del individuo, de una visión individualista a una visión de comunidad”.

Coordinación, no subordinación Da clic en cada punto para conocer la cronología del desencuentro La DEA activa líneas Rechazo del Gabinete Respuesta de Sheinbaum Gestión diplomática Los 4 principios Miércoles 25 de noviembre Terry Cole, jefe de la DEA, anuncia en su cuenta de X la activación de canales directos de denuncia sobre funcionarios corruptos y narcoterroristas con operaciones en Sinaloa. Los canales habilitados operan a través de WhatsApp, Signal, Threema y correo electrónico, para reportes anónimos y confidenciales.

Reafirmó que Estados Unidos tenía una responsabilidad con su población, que era la atención del consumo de drogas y la parte que tiene que ver con la detención de los cárteles de la droga que operan en Estados Unidos.

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Sheinbaum aseguró que el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velásco Álvarez, se comunicó con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, para hacer la queja de manera formal de la situación y el embajador señaló que lo iba a revisar.

También señaló que no era difícil la relación con Estados Unidos mientras tuviera claro sus principios. “Hay principios que uno defiende, y hay comunicación y hay coordinación, y sí, está el tema comercial, está el tema de migración, está el tema de seguridad, pero también tengo un equipo que atiende todo ello, mientras uno tenga claros los principios y que hay límites en la relación, no tiene por qué ser difícil”, dijo.

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Terry Cole anuncia líneas telefónicas para denunciar a miembros del crimen organizado

Cabe destacar que el pasado miércoles 25 de noviembre, el jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, anunció la habilitación de canales directos para recibir denuncias sobre funcionarios corruptos y narcoterroristas con operaciones en el estado de Sinaloa. El mensaje fue difundido por medio de su cuenta de la red social X y llegó en medio de la ofensiva que Estados Unidos mantiene contra los llamados narcopolíticos mexicanos y los cárteles de la droga.

Cole anunció que fueron activados canales de las plataformas WhatsApp, Signal, Threema y correo electrónico para que cualquier persona pudiera reportar de forma anónima y confidencial información sobre estas redes, sin que su identidad quedara expuesta.

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Terry Cole, director de la DEA. (Impresión de pantalla video)

Gabinete de seguridad rechaza injerencia de EEUU

El pasado jueves, el Gabinete de Seguridad, también por medio de un mensaje publicado en X, rechazó que la DEA lleve a cabo acciones unilaterales o injerencias en el país, tras el anuncio de la mencionada línea telefónica.

Luego de que el director de la DEA, Terry Cole, informó la implementación del canal de denuncia, las autoridades federales compartieron un comunicado en el que aseguraron que el país cuenta con instituciones facultadas para recibir denuncias y combatir la corrupción.

Además, las instituciones que conforman al gabinete instaron a las autoridades estadounidenses a asumir “las responsabilidades que le corresponde” desde su territorio, un llamado que la propia presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo durante la conferencia de prensa de este jueves.

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“México cuenta con instituciones facultadas para recibir denuncias, investigar delitos, combatir la corrupción y evitar la impunidad. Cada país debe asumir las responsabilidades que le corresponden en el combate a la delincuencia organizada”, instaron.

El Gabinete de Seguridad también reafirmó que colaborará con Estados Unidos bajo los cuatro principios que han establecido desde el comienzo de la administración: respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, respeto y confianza mutua y cooperación sin subordinación.