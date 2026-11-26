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Antonio Mohamed tiene claro que quiere cerrar su ciclo con el Toluca de la mejor manera posible. Después de anunciar que no continuará al frente de los Diablos Rojos, el entrenador argentino aseguró que se entregará por completo durante el resto de la Liguilla del Apertura 2026, con el objetivo de llevar al equipo hasta las últimas instancias antes de tomarse un descanso.

Tras la victoria por 2-0 sobre el Atlas en la ida de los cuartos de final, el ‘Turco’ habló sobre su decisión de cerrar esta etapa y reconoció que considera que su ciclo con la institución ha llegado a su fin. Sin embargo, dejó claro que su salida no modifica el compromiso que mantiene con el plantel.

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“Voy a entregar todo hasta el último partido y luego necesito unas vacaciones”, expresó el estratega, quien también explicó que su intención es dejar una huella en el club y concluir esta etapa de la mejor manera.

Antonio Mohamed agradece el cariño de la afición del Toluca

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El entrenador argentino reconoció que las muestras de apoyo de los seguidores en el Estadio Nemesio Diez lo sorprendieron, pues no esperaba recibir una ovación de esa magnitud durante el encuentro ante Atlas.

“Ha sido una muestra de cariño constante, un cambio de energía muy lindo con las muestras de cariño. No esperaba tanto cariño y emocionante. Esto continúa y estamos centrados en clasificar a la semifinal”, comentó.

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Mohamed también señaló que tomó la decisión de comunicar su salida con anticipación para que la directiva tenga tiempo de organizar el siguiente torneo y buscar a su sucesor, considerando que el Clausura 2027 comenzará el próximo 8 de enero.

“Yo tomé la decisión y lo comuniqué porque el club tiene que organizarse y el torneo inicia el 8 de enero. Se lo tuve que comunicar y ellos me dieron la opción de decirles a los jugadores y a la prensa para no levantar suspicacias o rumores de peleas o algo”, explicó.

El técnico insistió en que la noticia no afectó el ánimo del vestidor y que los futbolistas mantienen el compromiso de competir hasta el final de la Liguilla.

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“Hay ciclos que se cumplen y ellos se van a entregar al máximo. Pudo salir mal hoy y decir que era porque me iba. El sábado podemos quedar fuera o irnos a semifinal. Creo que fue lo mejor. Le comunicamos a la gente y a ustedes. Fui muy claro cuando tomé la decisión”, agregó.

Hernán Crespo advierte que Atlas buscará la remontada ante Toluca

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Por su parte, Hernán Crespo, entrenador del Atlas, aseguró que su equipo no dará la eliminatoria por perdida y buscará remontar los dos goles de desventaja en el partido de vuelta.

El estratega argentino consideró que los Rojinegros tuvieron un buen primer tiempo en el Nemesio Diez, aunque reconoció la calidad del rival y la dificultad que representa enfrentar al bicampeón del futbol mexicano.

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“Rescato lo del primer tiempo. No merecimos irnos en desventaja en el primer tiempo. Hemos controlado bastante bien y es una genialidad de un equipo con mucha categoría que no voy a descubrir yo. Van a la Intercontinental. Sostenerlo los dos tiempos y está abierto. Tenemos que ir al Jalisco y vamos a vender cara la piel”, señaló.

El encuentro de vuelta de los cuartos de final entre Atlas y Toluca se disputará el sábado 28 de noviembre, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Jalisco. Los Diablos Rojos llegarán con una ventaja de dos goles, mientras que los Zorros intentarán darle la vuelta al marcador para avanzar a las semifinales del Apertura 2026.

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