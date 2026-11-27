Una grabación en formato de videollamada para redes sociales muestra la mesa y los platillos preparados para una cena de Acción de Gracias. En el video se exhiben diversos alimentos como carnes, purés, panes y guarniciones junto a decoraciones con velas y calabazas, mientras el cantante Pepe Aguilar permanece sentado a la mesa.

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Leonardo Aguilar muestra cómo la familia Aguilar celebra el Día de Acción de Gracias con una cena preparada en casa, mientras Pepe Aguilar permanece sentado a la mesa durante la grabación compartida en redes sociales.

La reunión ocurre este jueves 26 de noviembre en la residencia familiar de Magnolia, Texas, cerca de Houston. Leonardo documenta la mesa servida, las velas, las calabazas y los platillos que su madre y Aneliz preparan para la fecha.

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“Vean. Qué rico vamos a comer”, dice Leonardo Aguilar al iniciar el recorrido. El cantante muestra una mesa decorada para la celebración estadounidense, con recipientes, charolas y alimentos listos para servirse.

Pepe Aguilar aparece sentado al fondo de la escena mientras su hijo enfoca los platillos. Leonardo también muestra a Adriana Caballero, su prometida, y recorre la cocina para preguntar quién estuvo a cargo de la cena.

“Lo prepararon mi mamá y Aneliz”, comenta Leonardo antes de acercarse a la zona de los postres. Después, reconoce que olvidó que la cámara frontal estaba activada: “Ay, se me olvidó que puse eso, que me vean”.

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Pavo, prime rib y dos tipos de puré forman parte del menú de los Aguilar

Aneliz Aguilar enumera parte de lo que preparan para la cena. Primero menciona el pavo y el puré, aunque corrige una de sus respuestas mientras Leonardo registra la conversación.

“Pavo, este, puré, ensalada. No es cierto, ensalada no. Prime rib”, dice Aneliz. Leonardo reacciona con un “mmm” y celebra la elección de los platillos que la familia coloca en la mesa.

El menú también incluye puré de camote y puré de papa. Leonardo pregunta si uno de los recipientes contiene puré de camote y Aneliz confirma que hay dos versiones de esta guarnición para acompañar las carnes.

“Puré de camote, puré de papa. Tenemos relleno de carne, tenemos relleno de pan”, explica Aneliz Aguilar. Leonardo responde que el relleno de pan es uno de sus favoritos.

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(Instagram)

La cena familiar también cuenta con pasta, poro y bisquets con queso. La madre de Ángela Aguilar señala que una de las preparaciones fue realizada por su hija Aneliz, madre de los cantantes, quien también participa en la organización de la comida.

“Este, Aneliz hizo un poro”, comenta Aneliz mientras Leonardo enfoca las charolas. La joven saluda a la cámara entre risas, antes de que el cantante continúe con la descripción de los alimentos.

“Mmm, y los bisquets”, señala Leonardo al observar los panes. Aneliz precisa que se trata de “bisquets con queso”, uno de los acompañamientos que completan la cena de Acción de Gracias.

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Leonardo Aguilar explica cómo preparan el prime rib de la cena

Uno de los momentos del video ocurre cuando Leonardo Aguilar explica el proceso que siguieron para cocinar el prime rib. El cantante señala una cama de vegetales colocada debajo de la carne.

“Leonardo hizo esto”, comenta Aneliz al mostrar la preparación. Él ríe y aclara que su participación estuvo relacionada con la base sobre la que se cocinó el corte de carne.

“Es que hizo para el prime rib, puso abajo, mi mamá, una cama de apios y cebollitas, como para que tuviera una plataforma nomás”, explica Leonardo. La intención era que la carne no quedara directamente sobre la charola.

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(Instagram)

El cantante añade que los jugos de la carne terminaron sobre los vegetales. “Pues ahí se le escurrió todo. Quedaron buenísimos, la verdad”, afirma antes de despedirse del recorrido por la cena.

La celebración reúne a Pepe Aguilar, Leonardo Aguilar, Adriana Caballero, Aneliz Álvarez, Aneliz Aguilar, Ángela Aguilar y Eva Mendoza, abuela de los intérpretes. En las imágenes compartidas por la familia también aparecen detalles de la reunión en Texas.

Ángela Aguilar aprovecha la fecha para publicar una fotografía inédita vinculada con su viaje a Roma junto a Christian Nodal en mayo de 2024.