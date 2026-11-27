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El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito confirmó el amparo de Vadhir Derbez contra una orden de aprehensión por una denuncia de violación, dentro del amparo en revisión 588/2026, derivado del juicio de amparo indirecto 575/2026.

Por unanimidad, el magistrado presidente José Rogelio Alanís García, el magistrado Eduardo Sebastián Moscoso López y la licenciada en funciones de magistrada Concepción Marisol Ocampo Torres concluyeron que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no justificó la necesidad de detenerlo ni expuso datos suficientes sobre el hecho y su probable intervención.

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La resolución fue aprobada por unanimidad este 26 de noviembre. El tribunal mantuvo la protección concedida previamente por una jueza de Distrito y precisó que el fallo no cancela la investigación ni impide a la Fiscalía solicitar después una nueva orden de captura, si reúne y presenta los elementos exigidos por la ley.

La Fiscalía no acreditó la necesidad de cautela para detener a Vadhir Derbez

El primer punto que el tribunal examinó fue la necesidad de cautela. Para que un juez autorice una orden de aprehensión, el Ministerio Público debe explicar por qué una citación o una orden de comparecencia no son suficientes para llevar al imputado al proceso.

Los magistrados señalaron que la orden de aprehensión es el mecanismo más restrictivo para presentar a una persona ante un juez. Por ello, su emisión requiere una justificación reforzada sobre el riesgo de que el investigado evada el proceso o no acuda de manera voluntaria.

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En el caso, la Fiscalía sostuvo que no localizó a Derbez en tres domicilios obtenidos mediante una consulta a Plataforma México. El tribunal consideró que ese dato no bastaba, porque uno de los domicilios estaba incompleto y la autoridad ministerial no realizó investigaciones adicionales para precisar la dirección.

El colegiado indicó que la consulta a Plataforma México puede servir, en principio, para buscar a una persona. Aun así, advirtió que ese criterio admite excepciones cuando los datos disponibles revelan deficiencias que obligan a la Fiscalía a profundizar la búsqueda.

La autoridad también hizo referencia a viajes al extranjero atribuidos al actor. Los magistrados resolvieron que esa circunstancia no demostraba, por sí misma, un riesgo que justificara la orden de aprehensión. Señalaron que salir del país no equivale automáticamente a una intención de sustraerse de la justicia.

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El tribunal agregó que la Fiscalía no expuso datos sobre un riesgo para la denunciante que hiciera indispensable recurrir al máximo mecanismo de conducción al proceso.

La declaración de la denunciante debía exponerse y corroborarse con otros datos

La segunda deficiencia se relacionó con la exposición de los datos de prueba durante la audiencia privada en la que se solicitó la orden de captura.

El tribunal reconoció que, en investigaciones por violencia sexual, el testimonio de la víctima tiene un lugar central. Aun así, sostuvo que la Fiscalía debía explicar con claridad qué declaró la denunciante y presentar elementos que corroboraran aspectos esenciales de su versión.

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Los magistrados señalaron que el Ministerio Público se limitó a afirmar que la entrevista de la denunciante establecía las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Esa mención fue considerada insuficiente, porque no detalló los hechos que la Fiscalía atribuyó al actor ni la forma en que la declaración sustentaba la solicitud de captura.

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La denunciante es extranjera y su entrevista habría sido rendida en otro idioma. El tribunal sostuvo que la Fiscalía debía precisar el contenido de la declaración original y de su traducción, para permitir una revisión adecuada de los datos que se llevaron ante el juez de control.

Los magistrados no cuestionaron que una víctima extranjera declare en su idioma. El señalamiento se centró en que la Fiscalía debía exponer de forma comprensible y específica qué manifestó la denunciante, dada la complejidad de los hechos narrados y la necesidad de verificar la correspondencia entre la versión original y su traducción.

El colegiado también identificó ausencia de corroboración sobre puntos como la presunta contratación laboral, el traslado de la denunciante desde Estados Unidos a la Ciudad de México, su presencia en el sitio referido y el contacto con Derbez.

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La Fiscalía mencionó el dicho de una amiga de la denunciante. Según la exposición revisada por el tribunal, esa persona habría relatado que la víctima le contó lo ocurrido y que le recomendó acudir ante las autoridades. Los magistrados concluyeron que ese testimonio no acreditaba directamente la relación laboral, la presencia de la denunciante en el lugar ni el contacto con el actor.

Tampoco se expusieron, durante la audiencia de la orden de aprehensión, datos sobre mensajes, entrevistas a otras personas que habrían estado en el lugar o elementos que respaldaran la versión de la denunciante en los aspectos centrales del caso.

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El tribunal aclaró que no exigía prueba plena para emitir una orden de captura. La discusión se limitó a que el Ministerio Público debía presentar indicios razonables y datos de prueba que permitieran sostener la existencia del hecho y la probable participación de la persona investigada.

El amparo no pone fin a la investigación por violación

La sentencia tiene efectos formales. Esto significa que la orden de aprehensión queda sin efectos en los términos revisados por el tribunal, pero la Fiscalía puede continuar con la carpeta de investigación.

La autoridad puede recabar nuevos datos, utilizar mecanismos menos restrictivos para presentar al investigado ante la justicia o solicitar una nueva orden de aprehensión. Para hacerlo, deberá justificar la necesidad de cautela y exponer los datos de prueba de forma suficiente.

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El tribunal sostuvo que su decisión no implica desconocer a la denunciante como víctima ni cerrar la posibilidad de que se investigue el caso. Los magistrados analizaron el asunto bajo una perspectiva de género e interseccionalidad, por tratarse de una mujer extranjera que denunció un presunto delito sexual.

Por qué la denunciante no fue reconocida como tercera interesada

La denunciante promovió un recurso para cuestionar que la jueza de Distrito le hubiera retirado el carácter de tercera interesada en el juicio de amparo.

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Ser tercera interesada significa que una persona puede participar formalmente en un juicio de amparo porque la resolución puede afectar sus derechos o su interés jurídico. En este caso, ese reconocimiento le habría permitido intervenir en el procedimiento, presentar argumentos y controvertir la protección solicitada por Derbez.

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El tribunal declaró infundado su recurso. La razón no fue que negara su calidad de víctima, sino que su asesor jurídico no combatió de forma directa el acuerdo por el que la jueza dejó de reconocerla como tercera interesada.

Los magistrados explicaron que existen criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que impiden suplir las deficiencias de los argumentos de una víctima cuando comparece como tercera interesada en un recurso de revisión. Bajo esas reglas, el tribunal debía revisar los agravios en estricto derecho.

La denunciante planteó que debió ser notificada mediante una carta rogatoria, debido a que se encuentra fuera de México. El colegiado determinó que sus argumentos no enfrentaron específicamente las razones del acuerdo que le retiró la calidad de tercera interesada.

A propuesta de una de las integrantes del tribunal, los magistrados acordaron enviar una consulta a la SCJN para que analice si debe revisarse o matizarse el criterio que impide suplir deficiencias a las víctimas que participan como terceras interesadas en revisiones de amparo.