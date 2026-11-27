FIL Guadalajara (Cortesía FIL Guadalajara)

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La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la Feria del Libro de Guadalajara fue un espacio para promover a la derecha durante el sexenio del exmandatario Andrés Manuel López Obrador, el cual abarcó de 2018 a 2024.

“Lo que es cierto es que se volvió un espacio, en el periodo del presidente López Obrador, de difusión de las ideas de derecha. La universidad dice que es plural o así lo planteaba, pero lo cierto es que fue el espacio de apertura para, pues una ideología de derecha. No sé ahora cómo sea el contenido”, declaró durante la mañanera del pueblo de este 27 de noviembre en Palacio Nacional.

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¿Asistirá Sheinbaum a la FIL Guadalajara?

Siguiendo con su discurso, la mandataria mexicana consideró positivo que este tipo de eventos se realicen en el país, pero manifestó que existe una diferencia con la feria del libro que se organiza en el Zócalo capitalino, la cual es gratuita y ofrece obras a “realmente a bajo costo”, mientras que la FIL Guadalajara tiene un costo de entrada.

“Es una feria del libro que organiza pues principalmente la Universidad de Guadalajara y una institución que se creó. Es una feria del libro donde hay que pagar para poder entrar y bueno, tenemos ahí nuestra opinión”, expresó.

Acerca de su participación en el encuentro literario, indició que Claudia Curiel, secretaria de Cultura será la encargada de representar a su gabinete el día de mañana en la inauguración de la muestra cultural.

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