Sheinbaum pidió a la población extremar precauciones ante las bajas temperaturas. | Presidencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum alertó que la primera tormenta invernal ingresará al país este fin de semana y ocasionará caída de nieve y agua nieve en el país, así como temperaturas de hasta -10 grados centígrados.

En su cuenta de X, la mandataria detalló que la tormenta invernal afectará principalmente Jalisco, Colima, Michocán, Durango y Chihuahua; sin embargo, destacó que habrá un marcado descenso de la temperatura en el centro y occidente del país.

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En este sentido, Sheinbaum Pardo pidió a la población extremar precauciones, abrigarse y atender las recomendaciones de Protección Civil.

“Debido a la primera tormenta invernal, este viernes habrá caída de nieve o aguanieve en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán. Las afectaciones alcanzarán entidades del centro y occidente del país; se prevén temperaturas mínimas de hasta -10 grados en la sierra de Durango y Chihuahua.

“Es importante extremar precauciones, abrigarnos y atender las recomendaciones de autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada estado”, escribió en la red social.

Claudia Sheinbaum alerta sobre primera tormenta invernal

Tormenta invernal tamnbién provocará lluvias torrenciales

La primera tormenta invernal también dejará lluvias puntuales torrenciales en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

La Coordinación Nacional de Protección Civil pide a la población atender las indicaciones de las autoridades, informarse mediante canales oficiales y tomar medidas de prevención.

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El fenómeno ocasionará lluvias intensas en Guanajuato, Estado de México y Guerrero. También se esperan chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en regiones del norte, noreste, centro, sur y sureste del país.

La CNPC recomienda priorizar la seguridad ante las precipitaciones. La población debe elegir rutas alternas, mantenerse alejada de ríos, arroyos y zonas inundadas, además de planear sus traslados según las condiciones meteorológicas, debido a que la fuerza del agua puede arrastrar personas y automóviles.

Varios transeúntes caminan con paraguas por una calle comercial del centro de Ciudad de México durante una jornada de lluvia. (Visuales IA / Infobae México)

Lluvias coinciden con posible caída de nieve

La primera tormenta invernal provocará un descenso marcado de temperatura en entidades del occidente, norte y centro de México. También existe posibilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.

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Durante la noche, las condiciones de nieve o aguanieve podrían extenderse a regiones ubicadas por encima de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Ciudad de México.

La masa de aire ártico que impulsó al frente frío número 8 mantendrá ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y sureste del país. La recomendación es usar ropa abrigadora en varias capas y cubrir cabeza, manos y pies.

Niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad deben evitar la exposición prolongada al frío. También se pide mantener a las mascotas en espacios protegidos.

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Al utilizar calentadores, estufas o chimeneas, la población debe conservar una ventilación adecuada y evitar que funcionen durante toda la noche.

La CNPC recomienda no usar anafres ni braseros en espacios cerrados para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Piden vigilar laderas y evitar zonas inundadas

La dependencia recomienda mantener libres de basura las coladeras y desagües, identificar zonas de menor riesgo y ubicar los refugios temporales habilitados por las autoridades.

Quienes viven en laderas, barrancas o zonas susceptibles a deslaves deben estar atentos a grietas en el terreno, inclinación de árboles, postes o muros, así como escurrimientos inusuales de agua. Ante cualquiera de esas señales, deben alejarse de la zona y solicitar apoyo de Protección Civil.

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En regiones con pronóstico de nieve o aguanieve, la recomendación es evitar desplazamientos innecesarios por caminos de montaña y carreteras con hielo o superficies resbaladizas.

Antes de viajar, se debe consultar el estado de las vías, manejar a velocidad moderada y mantener distancia entre vehículos.

Viento alcanzará rachas de hasta 100 kilómetros por hora

El pronóstico incluye viento de componente norte con rachas de 90 a 100 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec. En la costa sur de Veracruz se esperan rachas de 40 a 60 kilómetros por hora.

La CNPC pide asegurar o retirar objetos que puedan caer o ser desplazados, como láminas, macetas, lonas y mobiliario exterior. También recomienda alejarse de árboles, anuncios espectaculares, estructuras inestables, postes y cables de energía eléctrica.

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En caso de observar cables caídos, la indicación es no acercarse ni intentar manipularlos, y reportarlos a las autoridades correspondientes. En zonas costeras, se deben atender las restricciones de navegación y las indicaciones de autoridades marítimas y de Protección Civil.

La CNPC mantiene coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno y dependencias del Sistema Nacional de Protección Civil.

La población puede consultar las cuentas oficiales @conagua clima y @CNPC_MX, además de reportar emergencias al número 911.