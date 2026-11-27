(REUTERS/Daniel Becerril)

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La ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026 de la Liga MX dejaron escenarios distintos para los ocho equipos que buscan un lugar en las Semifinales. Mientras Cruz Azul consiguió una goleada que lo coloca muy cerca de la siguiente ronda, Toluca y Pachuca tomaron ventaja en sus respectivas series. En las otras dos eliminatorias, América y Chivas tendrán que buscar el resultado que necesitan en sus partidos de vuelta.

La posición en la tabla general también será determinante para definir a los semifinalistas. Chivas, América, Cruz Azul y Atlas terminaron mejor ubicados que sus respectivos rivales, por lo que cuentan con ese criterio a favor en caso de que el marcador global termine igualado.

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Así quedaron los partidos de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

La primera ronda de la Liguilla comenzó el miércoles 25 de noviembre con dos encuentros. En el Estadio Nemesio Diez, Toluca venció 2-0 al Atlas, con dos anotaciones de Helinho, y consiguió una ventaja importante antes de visitar Guadalajara.

Ese mismo día, Monterrey y América empataron 0-0 en el Gigante de Acero. El encuentro terminó con una expulsión para Ricardo Chávez, por lo que Rayados tendrá que buscar la victoria en el partido de vuelta para mantenerse en la competencia.

El jueves 26 de noviembre se completó la actividad de ida. Pachuca derrotó 2-1 a Chivas con un doblete de Oussama Idrissi, quien también fue expulsado durante el encuentro. En el otro compromiso, Cruz Azul goleó 4-0 al León en el Estadio León, con José Paradela como una de las figuras al marcar dos tantos.

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¿Qué equipos avanzarían a las Semifinales de la Liga MX con los resultados actuales?

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Si las eliminatorias terminaran con los marcadores de la ida, los equipos que avanzarían serían Toluca, América, Pachuca y Cruz Azul. Sin embargo, todavía faltan los partidos de vuelta y los escenarios pueden cambiar.

Con la ventaja que consiguió en León, Cruz Azul tendría como posible rival a Pachuca, que por ahora está arriba en el marcador global ante Chivas.

En la otra llave, América se encuentra momentáneamente del lado de la clasificación gracias a su mejor posición en la tabla general, mientras que Toluca tiene dos goles de ventaja sobre Atlas. De mantenerse esos resultados, se perfilaría un enfrentamiento entre Águilas y Diablos Rojos.

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Así quedarían las Semifinales si se mantuvieran los resultados de ida:

Cruz Azul vs Pachuca.

América vs Toluca.

¿Qué necesita cada equipo para clasificar a las Semifinales?

(REUTERS/Cristian De Marchena)

El reglamento de la Liga MX establece que, si existe un empate en el marcador global durante los Cuartos de Final o las Semifinales, avanzará el club que haya terminado en una mejor posición en la tabla general.

En estas rondas no se utiliza el gol de visitante como criterio de desempate, tampoco se disputan tiempos extra ni penales. Con los resultados de ida, estos son los escenarios de cada equipo:

Chivas: necesita ganar por cualquier marcador ante Pachuca para avanzar.

Pachuca: le basta con ganar o empatar; incluso puede perder por un gol y clasificarse por su posición en la tabla.

Cruz Azul: puede ganar, empatar o perder por hasta cuatro goles de diferencia y avanzar, debido a su ventaja de la ida y su mejor posición en la tabla.

León: necesita ganar por cinco goles o más para remontar el marcador global.

América: puede ganar o empatar ante Monterrey para conseguir el pase.

Monterrey: necesita ganar por cualquier marcador para eliminar al América.

Atlas: debe imponerse por dos o más goles de diferencia para remontar la serie.

Toluca: puede ganar, empatar o perder por un gol y aun así avanzar a Semifinales.

¿Cuándo se jugarían las Semifinales del Apertura 2026 y dónde verlas?

(REUTERS/Daniel Becerril)

La siguiente ronda del torneo está prevista para la primera semana de diciembre. De acuerdo con el calendario compartido, los partidos de ida se jugarían el miércoles 2 y jueves 3 de diciembre, mientras que los encuentros de vuelta quedarían para el sábado 5 y domingo 6.

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Los horarios y las transmisiones de televisión y streaming se conocerán una vez que queden definidos los cuatro equipos que consigan su clasificación.