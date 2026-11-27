La peculiar promoción de la cadena de cines provocó que un cliente llevara uno de los objetos más inesperados para conseguir palomitas y desatara reacciones en redes sociales.

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La creatividad de los mexicanos volvió a sorprender en redes sociales, esta vez por una promoción de Cinépolis que terminó convirtiéndose en un auténtico concurso de ocurrencias. Lo que comenzó como una dinámica aparentemente sencilla para conseguir palomitas a cambio de llevar un recipiente propio terminó con clientes presentándose en las sucursales con objetos tan inesperados como un ataúd, una bañera, un tinaco y hasta una lavadora.

La dinámica “Trae tu canasta” desató el ingenio de los clientes, quienes llevaron recipientes de gran tamaño para aprovechar la oferta de la cadena de cines.

La cadena de cines lanzó la iniciativa “Trae tu canasta”, mediante la cual los consumidores podían acudir con un contenedor de su elección para recibir una cantidad determinada de palomitas. Aunque inicialmente algunos usuarios pensaron que se trataba de una publicación humorística, pronto comprobaron que la oferta era real y comenzaron a organizarse para participar.

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La promoción de Cinépolis incentiva el consumo adicional en las salas de la cadena (Imagen Ilustrativa Infobae)

La convocatoria despertó el ingenio de quienes decidieron llevar la propuesta mucho más lejos de lo habitual. En lugar de presentarse con las tradicionales palomeras o recipientes de cocina, algunos clientes aprovecharon la oportunidad para utilizar artículos que difícilmente pasarían desapercibidos en una dulcería.

La escena quedó grabada en video y provocó reacciones divididas entre quienes criticaron a las clientas y quienes celebraron su ingenio. (Captura de pantalla)

Entre las imágenes que comenzaron a circular en plataformas digitales aparecieron cubetas, guitarras, paraguas, hieleras, licuadoras y cajas de cartón. También hubo quienes llegaron con carritos de supermercado, freidoras de aire, garrafones, tinas para bebés y hasta electrodomésticos de mayor tamaño.

(Captura de pantalla)

Sin embargo, algunos de los objetos que más llamaron la atención fueron una lavadora, un tinaco y un ataúd, recipientes que provocaron sorpresa entre los trabajadores de las sucursales y comentarios divertidos entre los internautas.

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La promoción de la cadena provocó una ola de ocurrencias en redes sociales, donde los consumidores presumieron los objetos que utilizaron para conseguir sus palomitas.

La dinámica también permitió observar otros ejemplos de creatividad, pues hubo consumidores que utilizaron canastas convencionales y artículos poco habituales para convertir una sencilla compra de dulcería en una experiencia que terminó viralizándose.

(captura de pantalla)

¿Cuánto cuesta la promoción de palomitas?

La campaña comenzó el miércoles 25 de noviembre de 2026 y concluye este viernes 27, por lo que los interesados todavía pueden aprovecharla durante el último día de vigencia, siempre que acudan a alguno de los complejos participantes.

(Captura de pantalla)

De acuerdo con los términos y condiciones publicados por la empresa, el paquete tiene un precio de 169 pesos mexicanos y permite que cada cliente presente un recipiente propio para recibir palomitas sabor mantequilla.

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Uno de los detalles importantes es que la compañía estableció un límite de producto por operación. Aunque los consumidores pueden llevar objetos de dimensiones considerables, el personal solamente está obligado a entregar una cantidad equivalente a dos canastas de tamaño “Para Llevar” de Cinépolis, es decir, aproximadamente 470 gramos.

Esto significa que presentar una bañera, un tinaco o cualquier otro contenedor de gran capacidad no garantiza que vaya a llenarse por completo. La cantidad incluida en el precio se mantiene independientemente del tamaño del objeto que lleve cada participante.

Además, quienes prefieran otro sabor podrán solicitar un cambio mediante un pago adicional de 58 pesos por promoción.

¿Qué recipientes acepta Cinépolis para participar?

La empresa permite que los consumidores pongan a prueba su imaginación, pero estableció algunas condiciones para garantizar que los recipientes puedan utilizarse de manera segura.

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Entre los requisitos principales se encuentra que el objeto esté limpio, en buenas condiciones y sea apto para entrar en contacto con alimentos. La responsabilidad de trasladarlo, mantenerlo higiénico y garantizar que pueda utilizarse correctamente corresponde al propio cliente.

(Captura de pantalla)

Otro aspecto importante es que los trabajadores de Cinépolis no tienen que introducir directamente las palomitas en cualquier objeto. Para realizar la entrega, utilizan sus propios recipientes de medición y posteriormente depositan el producto en el contenedor presentado por el consumidor.

La promoción únicamente puede adquirirse de manera presencial en las dulcerías de los complejos participantes. Por ello, no está disponible mediante la aplicación móvil ni otros canales de compra digitales.

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Asimismo, los términos de la campaña indican que no existe un límite máximo de promociones por consumidor durante el periodo establecido, por lo que una misma persona puede adquirir varias operaciones si cumple con las condiciones.

Así, la iniciativa de Cinépolis terminó convirtiéndose en un escaparate del ingenio mexicano, donde los clientes encontraron una oportunidad para llevar objetos completamente inesperados a las salas de cine. Desde instrumentos musicales hasta electrodomésticos, la creatividad no tuvo límites, aunque la cantidad de palomitas que recibe cada recipiente sí está claramente establecida.