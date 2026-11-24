Keylor Navas evita confirmar su permanencia en Pumas tras la eliminación del club en el Apertura 2026. (REUTERS/Luis Cortes)

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Pumas pasó de jugar una final a quedar fuera de la liguilla del Apertura 2026, los dirigidos por Esteban Solari no lograron la hazaña de clasificarse en el último partido de la jornada del torneo y se despidieron prematuramente. Ahora el plantel se reformulará con las altas y bajas del invierno.

Una de las dudas que existe entre la afición es la permanencia de Keylor Navas, arquero costarricense que ha sido figura desde que llegó al club. Recientemente el portero generó incertidumbre sobre su futuro de cara al 2027.

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Keylor Navas dejó abierta la definición sobre su continuidad con Pumas tras la eliminación del Apertura 2026: el costarricense expresó frustración por no alcanzar la Liguilla, aunque afirmó que se siente tranquilo en México y que su familia está bien en el país.

Pumas queda fuera de la liguilla del Apertura 2026 al no conseguir la clasificación en la última jornada del torneo. (REUTERS/Luis Cortes)

¿Keylor Navas se va de Pumas?

Durante un encuentro con la prensa realizado en la presentación de King Fight League, su proyecto personal, Navas habló solo una vez sobre su relación laboral con el club Universidad Nacional. Consultado de forma directa por su futuro con el equipo, el cancerbero no confirmó si ejecutará la opción que tiene para continuar.

“Es difícil. Cuando uno es profesional uno siempre quiere ganar y cuando no se gana uno no se puede estar contento”, dijo el guardameta de 39 años sobre el desempeño de Pumas en el Apertura 2026.

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El mensaje no despeja la incógnita contractual, pero tampoco plantea una salida inmediata. Navas evitó fijar una fecha o una postura definitiva sobre el siguiente torneo, mientras el equipo prepara los cambios posteriores a la eliminación. Y es que, ante la insistencia de la prensa sobre conocer detalles de la continuidad de Navas en el Pedregal, recalcó su postura de no hablar más al respecto: “No se puede estar feliz si no se gana. Ya dije que no iba a responder nada más con base a eso”.

Keylor Navas publica un mensaje en redes sociales donde pide autocrítica al plantel y agradece el apoyo de la afición. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Keylor Navas puede decidir si amplía su vínculo tras el Clausura 2027

Antes del Apertura 2026, Navas renovó su contrato por un año con una opción para extenderlo durante otra temporada. El acuerdo vigente cubre el Apertura 2026 y el Clausura 2027.

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Al finalizar esos dos torneos, el portero tendrá la facultad de decidir si permanece 12 meses más en el Pedregal o rechaza la extensión. Por ahora, el vínculo no obliga a una resolución al término de este semestre.

Esa cláusula coloca la decisión en manos del capitán universitario. Su respuesta durante el encuentro con la prensa sugiere que el análisis quedará para después, una vez procesado el resultado deportivo y definidos los planes del club.

Navas también habló de su entorno fuera de la cancha. “Yo estoy aquí tranquilo, mi familia está bien”, señaló al ser preguntado por su adaptación a México. La frase describe su presente personal, aunque no equivale a una confirmación de permanencia.

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El costarricense llegó a Universidad Nacional con el respaldo de Efraín Juárez, entonces entrenador del conjunto auriazul. El cambio de cuerpo técnico es uno de los elementos que rodean el futuro del guardameta.

El vínculo contractual de Keylor Navas con Pumas cubre el Clausura 2027 y permite una prórroga por 12 meses más. (Cortesía club Universidad Nacional/ Pumas)

El cambio de técnico y la defensa acompañan las dudas sobre su futuro

Fuentes cercanas a Excélsior indicaron que Navas no ha conectado con las formas de Esteban Solari, actual entrenador de Pumas. La relación con Juárez había sido cercana y el extécnico tuvo participación en la llegada del arquero al club.

La adaptación al nuevo proyecto deportivo será parte de la evaluación del futbolista antes de que venza el tramo inicial de su contrato. El club también deberá definir su planificación luego de quedar fuera de la Liguilla.

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El rendimiento colectivo aparece en ese escenario. Pumas recibió 28 anotaciones y solo registró una portería en cero durante el Apertura 2026, números que dejaron expuesta a una defensa que no encontró regularidad.

Tras la eliminación, Keylor Navas publicó un mensaje en redes sociales en el que asumió la responsabilidad del plantel. “Punto y final a un torneo que no salió como esperábamos. No estuvimos a la altura. Es momento de hacer autocrítica a todos los niveles y pensar en el futuro”.

El arquero también se dirigió a los seguidores del equipo: “Muchas gracias a todos los aficionados que nos acompañaron y nos estuvieron apoyando en este momento difícil”.

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La continuidad de Keylor Navas no quedará resuelta por sus declaraciones inmediatas. Tiene contrato para disputar el Clausura 2027 y, al término de ese torneo, podrá activar o rechazar la opción de permanecer un año más con Pumas.

Universidad Nacional cerró el torneo fuera de la fase final y recibió 28 goles, una de las cifras defensivas más altas del certamen. El equipo solo mantuvo su arco en cero una vez, un registro que acompañó su temprana despedida de la competencia.