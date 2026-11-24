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El administrador de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, intensificó sus advertencias contra los cárteles mexicanos del narcotráfico tras la emisión de un reportaje del programa 60 Minutes sobre drogas sintéticas. El funcionario calificó el fenómeno como “el ataque con drogas sintéticas” que estas organizaciones libran contra Estados Unidos.

Cole sostuvo que los cárteles, designados por Washington como organizaciones terroristas extranjeras, “deben rendir cuentas por las cientos de miles de vidas estadounidenses pérdidas a causa de sus drogas mortales”. La declaración se difundió a través de su cuenta en X.

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El reportaje de 60 Minutes y la advertencia de Cole

El segmento de 60 Minutes, emitido el domingo 22 de noviembre por CBS News, describe a los opioides sintéticos como “la amenaza de drogas más grande y mortal que el país ha enfrentado jamás”. Según el reportaje, estas sustancias mataron a más de un cuarto de millón de estadounidenses en los últimos cinco años.

Cole participó directamente en el reportaje y explicó que los cárteles “continúan evolucionando” a medida que aumenta la presión en México. El funcionario describió el fenómeno como un proceso de industrialización del narcotráfico.

Terry Cole, jefe de la DEA, afirmó que los cárteles mexicanos deben "rendir cuentas" por cientos de miles de muertes en EEUU. Captura de pantalla

Las organizaciones criminales mexicanas intensificaron la producción de opioides sintéticos cada vez más letales como respuesta a la presión de Estados Unidos, según advirtió Terry Cole en el reportaje de 60 Minutes. El administrador de la DEA sostuvo que estos grupos “tienen el dinero para contratar a los mejores químicos y científicos del mundo” y que explotan “cada avenida y cada fuente posible” para introducir las sustancias en territorio estadounidense.

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En el mismo mensaje en X, Cole atribuyó la responsabilidad del desmantelamiento de estas redes a la dirección del presidente Donald Trump, del fiscal general Todd Blanche y del jefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller.

“En Estados Unidos, estamos desmantelando sistemáticamente estas redes de cárteles, atacando a sus líderes y confrontando a los funcionarios y políticos corruptos que conspiran con ellos”, dijo Cole.

Nuevos opioides y un operativo en Florida

El reportaje de CBS News documentó un operativo realizado en agosto en San Petersburgo, Florida, donde agentes armados de la DEA participaron en una redada contra una red de distribución de cocaína, metanfetamina y opioides sintéticos. Cole tomó parte de la operación junto a los agentes.

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Confiscan más de una tonelada de metanfetamina y 29 kilos de fentanilo en una casa de Tijuana. Gabinete de seguridad.

Durante la redada, el agente especial a cargo, identificado como Danny Escobar, mostró parte de las drogas incautadas. Cole afirmó que tras la detención del objetivo principal, la agencia continuaría desmantelando “la red que trae este veneno” y que “está matando y enviciando a nuestra juventud”.

El reportaje también detalló la aparición de los nitazenos, una familia de opioides sintéticos que, según 60 Minutes, incluye compuestos hasta 80 veces más potentes que el fentanilo. Cole consideró la fabricación de estas drogas sintéticas como el acto criminal más mortal que llevan a cabo los cárteles en la actualidad.

La ruta de los precursores químicos

Según explicó la DEA en el reportaje de 60 Minutes, sustancias químicas adquiridas mediante plataformas digitales se envían desde China e India hacia laboratorios clandestinos ubicados en México y Canadá. Allí son utilizadas para elaborar drogas sintéticas.

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El proceso descrito por la agencia incluye la mezcla de estos químicos por parte de los cárteles para convertirlos en polvos, que luego se prensan en pastillas tanto en México como en Estados Unidos.

En paralelo, la DEA había emitido el 18 de noviembre una advertencia pública sobre vapeadores fabricados por organizaciones criminales que aparentan ser dispositivos convencionales, pero contienen fentanilo, heroína o metanfetamina. Cole no identificó por nombre a los grupos involucrados en esos hallazgos específicos.

Alerta de la DEA por vapeadores con fentanilo y drogas sintéticas ocultas

Además, Terry Cole, emitió una nueva alerta pública sobre vapeadores que contienen fentanilo, heroína y metanfetamina líquida. El funcionario describió estos productos como “una nueva y peligrosa amenaza para las comunidades estadounidenses”.

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Según Cole, se trata de “una nueva arma en constante evolución en el ataque químico de los cárteles mexicanos contra Estados Unidos”. El administrador sostuvo que estas organizaciones “siguen explotando los mercados emergentes” para ocultar drogas sintéticas letales en productos de apariencia convencional.

El funcionario advirtió que estos dispositivos pueden llegar a “estadounidenses desprevenidos, incluyendo a nuestros jóvenes”. Cole no identificó por nombre a los cárteles involucrados en la fabricación de estos vapeadores.

La DEA aseguró que continuará con su estrategia de persecución contra estas redes. “Identificaremos, desarticularemos y desmantelaremos estas redes criminales”, afirmó Cole, quien remarcó que “las vidas de los estadounidenses y nuestra seguridad nacional están en juego”.

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Captura de “El Chapo Isidro” y advertencia sobre corrupción

El pronunciamiento de Cole se produjo días después de la captura, el viernes 20 de noviembre, de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”. En una publicación en X, el funcionario sostuvo que “las alianzas internacionales importan”.

Cole señaló que la DEA y la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF) continuarán “compartiendo inteligencia crítica con nuestros socios internacionales de confianza” y “exponiendo a funcionarios de gobierno corruptos que conspiran con organizaciones terroristas extranjeras designadas”.

Estados Unidos solicitó la extradición de Meza Flores, acusado de narcoterrorismo, conspiración para apoyar organizaciones terroristas, tráfico de drogas (fentanilo, cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana), tráfico de armas, lavado de dinero y empresa criminal continua.

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El líder del Cártel de Guasave fue detenido la noche del 20 de noviembre tras un operativo que dejó como saldo 4 militares sin vida. Crédito: Defensa

La advertencia sobre vínculos políticos no es nueva. El 13 de noviembre, Cole había afirmado que la DEA y la HSTF perseguirán a funcionarios y actores políticos que obtengan beneficios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), protejan sus operaciones o contribuyan a su expansión.