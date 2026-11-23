“El Chapo Isidro” llega al Altiplano: así fue el operativo de ingreso al penal de máxima seguridad. Captura de pantalla - FGR

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La tarde de este lunes 23 de noviembre, Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, llegó al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como “El Altiplano”, luego de que una jueza federal le dictara prisión preventiva oficiosa. La resolución llegó tres días después de su detención en Sinaloa.

Un dispositivo militar resguardó el trayecto hacia Almoloya

El traslado de Meza Flores hacia el penal del Altiplano inició a las 16:05 horas de este lunes. El movimiento partió de la sede de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ubicada en la colonia Guerrero, Ciudad de México.

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La diligencia se produjo luego de una audiencia que duró poco más de cuatro horas, al cabo de la cual un juez de control federal, con sede en el propio penal del Altiplano, impuso la prisión preventiva contra Meza Flores y sus dos colaboradores.

Un dispositivo militar resguardó el trayecto hacia Almoloya. Captura de pantalla

El operativo de traslado fue encabezado por elementos del Ejército y la Guardia Nacional, con un despliegue de más de 50 elementos y ocho vehículos artillados en las instalaciones de la FEMDO. Para el movimiento de los detenidos, las fuerzas federales utilizaron vehículos blindados bajo un dispositivo de vigilancia reforzado. El trayecto terrestre hacia el penal tiene una duración estimada de hasta tres horas.

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Los anillos de vigilancia alrededor del penal de Almoloya de Juárez suelen reforzarse al máximo cuando un objetivo prioritario con ficha de extradición queda a disposición de un juez federal dentro de ese centro, de acuerdo con la misma fuente.

Qué se sabe del traslado al Altiplano

Una jueza federal declaró legal su detención y le impuso prisión preventiva de oficio, tras lo cual ordenó su envío al penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, por lo que el traslado se ejecutó en las horas posteriores a la audiencia.

La resolución estuvo a cargo de la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. La audiencia inicial se desarrolló por videoconferencia, con los imputados compareciendo desde la sede de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México.

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Foto: Defensa

Meza Flores había sido trasladado a esa dependencia en la madrugada del lunes para el desarrollo de diligencias ministeriales. Tras conocerse la medida cautelar, se previó que los imputados fueran llevados desde la sede de la fiscalía hasta el penal del Altiplano en las horas siguientes.

El proceso judicial y los otros detenidos

La decisión judicial no solo alcanzó a Meza Flores. Junto a él recibieron la misma medida cautelar dos presuntos integrantes de su organización, detenidos en el mismo operativo en Sinaloa.

Se trata de Germán “N”, alias “Serafín”, primo de Meza Flores y señalado como segundo al mando del grupo delictivo, y de José “N”, su cuñado, identificado como presunto operador financiero de la organización.

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La defensa de Meza Flores solicitó durante la audiencia la duplicidad del término constitucional, de 72 a 144 horas, para definir su situación jurídica. Mientras transcurre ese plazo, los tres imputados permanecerán bajo la medida de prisión preventiva en el penal del Altiplano.

La detención en Sinaloa

El origen de este proceso se remonta al viernes 20 de noviembre, cuando Meza Flores fue detenido en Guasave, Sinaloa, en el marco de un operativo denominado Operación Centella.

En el despliegue participaron fuerzas especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Tras su captura, el detenido fue trasladado a la Ciudad de México en una aeronave militar para quedar a disposición de las autoridades correspondientes.

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Quién es “El Chapo Isidro”

Fausto Isidro Meza Flores tiene 44 años y nació en Bamoa, municipio de Guasave, Sinaloa. Es señalado por las autoridades mexicanas como líder de una organización delictiva vinculada a los Beltrán Leyva.

Meza Flores fue detenido en Guasave, Sinaloa, en el marco de un operativo denominado Operación Centella.. Especial

De acuerdo con la Sedena, Meza Flores es “jefe de la organización delictiva ‘Beltrán Leyva’ y aliado al ‘Cartel del Pacífico’ facción ‘Mayos’”, en referencia a una de las facciones en disputa dentro del Cártel de Sinaloa.

Su trayectoria criminal está ligada a la estructura de los hermanos Beltrán Leyva, organización en la que habría ocupado una posición de lugarteniente. Se le relaciona de manera estrecha con Alfredo Beltrán Leyva, alias “El Mochomo”, detenido en enero de 2008.

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Con el paso de los años, Meza Flores encabezó su propia estructura, identificada como Cártel de Guasave, con operaciones concentradas en el noroeste de México.

La persecución del FBI y las acusaciones en Estados Unidos

Meza Flores ingresó el 4 de febrero de 2025 a la lista de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos. Por información que permitiera su localización y captura, la agencia ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señala por su presunta participación en una conspiración internacional para introducir drogas al territorio estadounidense. Según las investigaciones federales, entre 2005 y 2019 habría participado en actividades relacionadas con el tráfico de cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana.

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Efectivos armados de las fuerzas de seguridad custodian el traslado de alias El Chapo Isidro en una zona pavimentada. (Defensa de México)

En 2019, el Departamento de Justicia dio a conocer una acusación actualizada contra el presunto narcotraficante.

La captura de Meza Flores se produjo con apoyo de inteligencia de las autoridades estadounidenses, en coordinación con las fuerzas federales mexicanas que ejecutaron el operativo en Guasave.