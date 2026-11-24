Los cantantes Gabito Ballesteros y Natanael Cano posan juntos con indumentaria deportiva y gafas protectoras en una zona arbolada. (@gabitoballesteros)

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Natanael Cano y Gabito Ballesteros reaparecen juntos en fotografías compartidas en Instagram, en las que ambos cantantes de corridos tumbados posan sobre un vehículo todo terreno en un entorno boscoso. El reencuentro llega días después de que Cano suspendiera su gira por salud y de que Ballesteros enfrentara una detención en Querétaro.

Las imágenes muestran a los dos artistas recargados sobre un UTV negro con detalles naranjas, rodeados de pasto y pinos. Cano viste un conjunto deportivo de Balenciaga en azul marino, gorra roja con goggles y paliacate cubriendo el rostro; Ballesteros porta un traje camuflado con banda roja en la cabeza. En las tres fotografías ambos hacen gestos con las manos hacia la cámara, en lo que parece ser una actividad recreativa de paseo todo terreno.

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Natanael Cano suspendió diez fechas de su gira por salud

El equipo de Natanael Cano anunció en octubre la cancelación de las diez fechas restantes de la gira Natanael Cano Vol. 1 Tour, que contemplaba presentaciones en Veracruz, Puebla, Oaxaca, Monterrey y Acapulco. El comunicado señaló que el cantante necesitaba concentrarse en su salud física y mental.

Los cantantes Natanael Cano y Gabito Ballesteros posan junto a un vehículo todoterreno en una zona boscosa. (@gabitoballesteros)

La decisión se tomó después de un incidente en el que el intérprete lanzó piedras contra una camioneta por el color del vehículo. Su familia respaldó la pausa con un mensaje público: “Este proceso es por el bien de nuestro hijo y de Natanael Cano, el artista”.

El 21 de noviembre, Cano reapareció en un restaurante de Puerto Nuevo, Baja California, acompañado de su madre y de Marissa Blanco. Hasta el momento, ni la familia ni el equipo del cantante han confirmado si estuvo en un centro de rehabilitación ni han anunciado una fecha de regreso a los escenarios.

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Gabito Ballesteros permaneció 17 horas a disposición de la FGR

Gabito Ballesteros fue detenido la madrugada del 14 de noviembre por la Policía Estatal de Querétaro, horas después de que el comité organizador de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro suspendiera su concierto. El cantante incumplió en dos ocasiones el repertorio autorizado al interpretar los temas “Presidente” y “AMG”, considerados apología del delito.

Los cantantes Natanael Cano y Gabito Ballesteros posan junto a un vehículo todoterreno en una zona boscosa. (@gabitoballesteros)

Las autoridades aseguraron en la camioneta donde viajaba el artista una pistola, dos cargadores y 34 cartuchos útiles. Ballesteros permaneció alrededor de 17 horas a disposición de la Fiscalía General de la República junto a cuatro integrantes de su equipo.

Su despacho legal, Marín Becerril Abogados, aclaró que la detención no derivó del contenido musical del espectáculo y acreditó que las armas pertenecían a escoltas con permisos vigentes. El cantante recuperó su libertad a las 9:10 de la noche del mismo sábado.

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Un día después de salir libre, Ballesteros retomó sus presentaciones en la Feria Internacional de la Mezclilla 2026, en Nextlalpan, Estado de México, donde interpretó “Cuerno Azulado”, tema que comparte con Cano. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, pidió sancionar la apología del delito tras el episodio.

El reencuentro ocurre tras semanas de ausencia pública de ambos

Los cantantes Natanael Cano y Gabito Ballesteros posan junto a un vehículo todoterreno en una zona boscosa. (@gabitoballesteros)

Las fotografías del paseo en el UTV representan la primera aparición conjunta de los dos cantantes tras las semanas de ausencia pública que vivió cada uno por separado. No se han revelado detalles sobre el lugar exacto ni la fecha en que fueron tomadas las imágenes.

Tampoco existe un comunicado oficial de los representantes de ambos artistas sobre el motivo del encuentro ni sobre posibles proyectos musicales conjuntos. Las imágenes circularon únicamente a través de la cuenta de Instagram de Ballesteros.

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