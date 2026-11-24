Obras de ampliación de la Línea 12 del Metro CDMX (SNT: Movilidad Urbana)

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Ya está en marcha la construcción de las estaciones que forman parte de la ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC). Como parte de la siguiente etapa del proyecto en la línea dorada, personal de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) junto con personal del Metro CDMX iniciarán con la fase para levantar las estructuras y lumbreras que formarán parte de la ruta.

El 20 de noviembre entró en marcha esta fase del proyecto. Las nuevas estaciones son Valentín Campa, Álvaro Obregón y Observatorio. Valentín Campa registraba 28% de avance en los trabajos subterráneos hasta el 21 de julio de 2026, mientras que Álvaro Obregón alcanzaba 30%, con labores para construir túneles secundarios y muros de andén.

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Una vez que finalizó la construcción del túnel, los trabajos se concentrarán en la construcción de las estaciones, así como los accesos peatonales y las lumbreras que permitirán la ventilación e ingreso de equipo electromecánico para la instalación de vías.

Sheinbaum garantizó recursos para la conclusión de la Línea 12 del Metro CDMX (Fonadin)

Cómo van las obras de la Línea 12 del Metro CDMX

Andrés Lajous aseguró que la ampliación de la Línea 12 del Metro entre Mixcoac y Observatorio concluirá en 2028, con el objetivo de enlazar la llamada Línea Dorada con la Línea 1 y el Tren Interurbano México-Toluca. La operación del nuevo tramo estaba prevista para 2029.

El proyecto contemplaba 4.6 kilómetros de recorrido subterráneo, tres estaciones y una inversión de 11,000 millones de pesos financiada por el Fondo Nacional de Infraestructura. El trazo conectará las alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo.

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La obra, iniciada en 2015, requirió trabajos de mantenimiento en el tramo actual entre Mixcoac y Tláhuac para reducir el desgaste ondulatorio acelerado, sobre todo en curvas con un radio menor a 400 metros. Las autoridades buscaban evitar que ese problema se reprodujera en la extensión.

En un reciente recorrido que realizó el creador de contenido SNT: Movilidad Urbana se puede apreciar detalles de cómo lucen algunas lumbreras que forman parte la ruta. Una de los puntos importantes es el túnel de transición que conectará el nuevo servicio con el ya existente, de acuerdo con las imágenes que compartió en su canal de YouTube, se aprecia la colocación de estructuras y soportes de acero en los costados.

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Por conducto de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se solicitó el apoyo para la ampliación de la Línea 12 del Metro de la CDMX a la Terminal Observatorio. (Fondo Nacional de Infraestructura)

La construcción de estaciones junto con la fase electromecánica ya están en marcha, son las dos últimas fases de la obra en la Línea 12. Uno de los puntos importantes es en la lumbrera Ruiz Dael por los avances que se presentan en obra civil.

Por otra parte, la lumbrera vía La Venta es la que más avances presenta pues en meses anteriores presentaba nulos avances.

Observatorio tendrá conexión con tres sistemas de transporte

La terminal de Observatorio contará con cinco vías y dos andenes subterráneos. El proyecto busca enlazar la Línea 12 con la Línea 1 del Metro, el Tren Interurbano México-Toluca y la Terminal de Autobuses del Poniente.

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La ampliación comenzó en 2015 y comunicará las alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. El túnel hacia Observatorio ya tiene un avance de 100%, mientras los frentes de trabajo permanecen en las estaciones intermedias y en la terminal.

El corte de información de julio de 2026 registraba 28% de avance en la estación Valentín Campa y 30% en Álvaro Obregón. En esta última se realizaban labores en túneles secundarios y muros de andén.

Andrés Lajous Loaeza, director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, explicó durante un recorrido que las condiciones del subsuelo obligaron a reducir el ritmo de excavación para evitar riesgos en el túnel y en las viviendas de la superficie. En algunas zonas, el avance fue de apenas tres metros mensuales.

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Un esquema técnico detalla el trazado de la ampliación de la Línea 12 del Metro en la estación Observatorio y sus conexiones viales en la Ciudad de México. (Redes sociales X/@SntVTC)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que hubo periodos en los que la excavación avanzó cerca de un centímetro al mes. Parte del terreno de Álvaro Obregón fue una mina a cielo abierto que recibió rellenos de cascajo, basura y otros materiales de baja resistencia.

“Es un túnel que va por abajo, pero resulta que en la alcaldía Álvaro Obregón hay muchos rellenos, porque en algún momento fueron rellenos de cascajo y de otras cosas”, afirmó Sheinbaum.

En septiembre se publicó la convocatoria de licitación para las obras civiles y complementarias en Observatorio. La avenida Sur 122 tendrá afectaciones porque ahí se ubicará la zona de talleres para los trenes, cuyas labores están previstas para diciembre de 2026, una vez que se conozca el resultado de la licitación.

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