La futbolista Charlyn Corral habló de lo que representa que México sea sede de la Copa Mundial Femenil 2031 de la FIFA y lo describió como un sueño y motivación para las jugadoras y la afición (Selección Mexicana - FMF)

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Es oficial, México volverá a albergar la Copa Mundial de la FIFA, en esta ocasión recibirá el torneo femenino en 2031. El Congreso Extraordinario de la FIFA celebrado en Zúrich, Suiza, confirmó la sede para la próxima edición de la competencia internacional. Junto con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica, el país se preparará para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2031.

Luego del anuncio, la Selección Mexicana Femenil compartió la reacción de algunas jugadoras, actualmente el Tri se prepara para enfrentarse a Haití en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W y ganarse un lugar para el Mundial 2027.

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Voces autorizadas como las de Charlyn Corral, Kenti Robles, Blanca Félix, Jacqueline Ovalle expresaron su postura de que México sea sede mundialista para la edición femenil. También futbolistas como Ana Mendoza, Alice Soto, Itzel Velasco y Maricarmen Reyes compartieron sus impresiones de lo que significará ser locales en un torneo de la FIFA.

El mensaje de la Selección Mexicana Femenil tras confirmarse como sede mundialista en 2031 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las jugadoras de la Selección Nacional de México consideran que la sede del Mundial Femenil de 2031 abre la posibilidad de que el torneo se juegue ante la afición mexicana y de que más niñas y jóvenes se acerquen al futbol. En una entrevista con la Selección Nacional de México, las seleccionadas relacionaron el anuncio con sus propias expectativas como futbolistas.

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El mensaje de jugadoras del Tri Femenil para el Mundial 2031

Kenti Robles señaló que albergar el certamen responde al deseo de que un Mundial vuelva a disputarse en el país. La futbolista consideró que la experiencia reciente de un torneo mundialista en México mostró la capacidad de la afición para acompañar este tipo de competencias.

Para Robles, el futbol forma parte de la identidad de muchas personas en el país. También planteó que la sede permitiría a visitantes y seguidores conocer las ciudades elegidas y sus espacios turísticos durante la competencia.

“Para mí, que México vaya a ser sede en el 2031 representa un sueño que tenemos todos los mexicanos de que vuelva a ser en nuestro país. Creo que el mundial que vimos pasado fue un éxito y lo se va a volver a repetir. Y México es fútbol, es pasión. Creo que todo el mundo va a poder disfrutarlo en nuestra ciudad, que tenemos sitios muy bonitos y será un privilegio acogerlo”, compartió.

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(FIFA)

Charlyn Corral describió la sede como una aspiración compartida por jugadoras de distintas generaciones. La delantera incluyó a quienes actualmente practican el deporte y a futbolistas que, aunque tuvieron ese objetivo, no lograron disputar una Copa del Mundo.

Corral explicó que la realización del torneo en México puede funcionar como un incentivo para las jóvenes que comienzan a jugar. “Que México sea sede creo que es el sueño de muchas jugadoras, el sueño de todo un país, de muchas futbolistas que hoy en día son jugadoras o que en algún momento soñaron con jugar y por X o Z no pudieron cumplirlo. Es la verdad que el sueño de todas y creo que sería una gran motivación para mí, que empecé muy joven, pero también para todas las nuevas generaciones a que, a que apoyen a México o que también sueñen con estar ahí”, compartió.

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La Maga Ovalle expresó satisfacción por la posibilidad de disputar en México un partido de alcance mundialista. Dijo que jugar un torneo de esa dimensión en su país representa la realización de una aspiración que tuvo desde etapas anteriores de su carrera.

La atacante vinculó esa posibilidad con el orgullo de representar a México como local. Su declaración se concentró en la experiencia deportiva de competir frente al público nacional en un evento de alcance internacional.

La futbolista Charlyn Corral habló de lo que representa que México sea sede de la Copa Mundial Femenil 2031 de la FIFA y lo describió como un sueño y motivación para las jugadoras y la afición (Selección Mexicana - FMF)

“La verdad, supercontenta, superorgullosa del saber que se puede jugar aquí un partido a nivel mundialista. Entonces, para mí es algo increíble. Algún día lo soñé y creo que ahora se hace realidad y para mí es un orgullo el poder representar a mi país, aquí”.

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Blanca Félix también habló de emoción e ilusión ante la sede de 2031. La portera de Chivas sostuvo que el torneo puede acercar el futbol femenil a las niñas mexicanas y convocar a la afición del país alrededor de la selección.

La guardameta comparó la expectativa con la experiencia de México como anfitrión de un Mundial varonil. Para la futbolista, la edición femenil permitiría que el público viva un torneo de la misma escala y acompañe a las selecciones participantes.

“¡Guau! Pues me genera mucha emoción, ilusión que podamos ser sede de un evento tan importante. Al final va a ser un impulso para todas las niñas mexicanas, para todo el pueblo mexicano. Ya lo vivimos con varonil, poderlo vivir ahora con femenil, la réplica de todo lo que se vivió, pues muy emocionada de traer aquí al mundial femenil, poder disfrutarlo y, y estar siempre apoyando a, a nuestras selecciones donde nos toque”.

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