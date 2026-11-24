Colosio Riojas confirmó que buscará la candidatura de Movimiento Ciudadano al gobierno de Sonora en 2027.

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El senador Luis Donaldo Colosio Riojas confirmó que aceptó la invitación de Movimiento Ciudadano (MC) para competir por la candidatura a la gubernatura de Sonora en las elecciones de 2027.

El legislador dio a conocer su decisión mediante un video difundido en redes sociales, en el que explicó que su determinación está relacionada con sus raíces familiares, su historia personal y su compromiso con el servicio público.

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Después de varios meses de especulaciones sobre la posibilidad de buscar el gobierno de Sonora o de Nuevo León, entidad por la que actualmente ocupa un escaño en el Senado, Colosio Riojas anunció que participará en el proceso interno de MC para contender por el estado donde nació.

“Después de mucha reflexión, he decidido aceptar la invitación de Movimiento Ciudadano para competir por la candidatura a gobernador por el estado de Sonora, mi estado natal”, expresó.

Colosio Riojas recuerda a sus padres al anunciar que buscará gobernar Sonora

Durante su mensaje, el senador hizo referencia a la trayectoria de sus padres, Luis Donaldo Colosio Murrieta y Diana Laura Riojas, y a los sacrificios familiares que implicó su participación en la vida pública.

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Colosio Riojas aseguró que busca encabezar un proyecto cercano a las familias sonorenses. Foto: Facebook/Luis Donaldo Colosio Riojas

El legislador recordó que sus hijos no tuvieron la oportunidad de conocer ni convivir con sus abuelos, situación que lo llevó a reflexionar sobre el tiempo que sus padres dedicaron a la construcción de un proyecto nacional y las consecuencias que tuvo para su familia.

En ese sentido, planteó si había valido la pena que sus padres sacrificaran tiempo con sus hijos para trabajar en favor de otras familias mexicanas y dedicar su vida al servicio de la nación.

También recordó que su padre tenía como propósito inicial convertirse en gobernador de Sonora, una aspiración que quedó interrumpida cuando fue asesinado en marzo de 1994, mientras era candidato presidencial.

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La conversación con su hijo que marcó su entrada al servicio público

Colosio Riojas explicó que su decisión de incorporarse a la vida pública estuvo acompañada de una conversación con uno de sus hijos, a quien pidió su opinión antes de aceptar un trabajo que implicaría pasar menos tiempo en casa.

El senador relató que consultó con su hijo antes de asumir un compromiso que cambiaría la dinámica de su familia. (Facebook Luis Donaldo Colosio Riojas)

Según relató, le explicó que tendría la oportunidad de ayudar a muchas personas, pero que eso significaría reducir el tiempo que compartía con su familia.

La respuesta de su hijo fue: “Ayudar a la gente, papá”.

El senador señaló que ese intercambio marcó el inicio de su trayectoria en el servicio público y que, desde entonces, busca que el tiempo dedicado a su trabajo también tenga sentido para sus hijos.

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Entre las reflexiones que compartió sobre su decisión y sus aspiraciones políticas destacó:

La ausencia de sus padres en la vida de sus hijos y los sacrificios familiares que implicó su trayectoria.

La conversación con su hijo antes de incorporarse al servicio público.

Su intención de corresponder a sus orígenes y a la población de Sonora.

El propósito de encabezar un proyecto político cercano a las familias de la entidad.

Su compromiso de mantener como prioridad el servicio a la ciudadanía.

El legado de Luis Donaldo Colosio y el proyecto político para Sonora

Al explicar por qué decidió competir por la gubernatura sonorense, el legislador destacó que sus vínculos familiares y su historia personal mantienen una relación directa con la entidad.

Colosio Riojas recordó que su padre aspiraba a gobernar Sonora antes de convertirse en candidato presidencial. Crédito: X / @InfoSon1

Afirmó que sus aspiraciones de servicio público también surgieron en esa tierra y que buscará encabezar un proyecto que describió como humano, cercano y profesional, dirigido a las familias del estado.

“Nada me llenaría de más orgullo que tener el honor de encabezar un proyecto humano, cercano y sumamente profesional para todas las familias de mi natal Sonora, tal y como mi padre buscó hacerlo treinta años atrás”, manifestó.

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Asimismo, sostuvo que su decisión representa una forma de corresponder a sus orígenes y a la gente de la entidad. En ese contexto, vinculó su aspiración política con la búsqueda de justicia y con el propósito que, aseguró, ha mantenido desde su ingreso al servicio público.

Colosio Riojas competirá por la candidatura de MC rumbo a las elecciones de 2027

En la parte final de su mensaje, el senador cuestionó a quienes, después de incorporarse al servicio público, pierden de vista las razones por las que decidieron participar en política y dejan de lado su responsabilidad de atender a la ciudadanía.

El senador aceptó participar en el proceso interno de Movimiento Ciudadano para obtener la candidatura al gobierno de Sonora. Crédito: X/@AlvarezMaynez

En contraste, aseguró que mantiene presente el compromiso que asumió desde el inicio de su trayectoria y que su objetivo es continuar trabajando para ayudar a la población.

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“A mí no se me olvida. A mí no se me olvida jamás”, afirmó antes de agradecer a su familia y a Sonora.

Con este anuncio, Colosio Riojas confirmó que buscará la candidatura de Movimiento Ciudadano para competir por la gubernatura de Sonora en 2027. Su siguiente paso será participar en el proceso interno del partido para formalizar su postulación.