La propuesta plantea modificar el artículo 4 de la Constitución para asegurar la entrega gratuita de insumos médicos. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Guardar

Alejandro “Alito” Moreno anunció que el PRI impulsa los Vales de la Salud, una reforma constitucional para que las personas usuarias de hospitales públicos obtengan medicamentos, tratamientos e insumos en establecimientos privados cuando el sistema público no cuente con ellos, sin pagar de su bolsillo.

La propuesta plantea modificar el párrafo cuarto del artículo 4 de la Constitución para obligar al Estado a garantizar la suficiencia de medicamentos e insumos médicos en las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. Cuando exista desabasto, las y los pacientes recibirían vales canjeables en farmacias, establecimientos y hospitales privados.

PUBLICIDAD

El presidente nacional del PRI sostuvo que el objetivo es evitar que las familias se endeuden para atender una enfermedad. “Ninguna familia mexicana debe endeudarse para recuperar su salud”, publicó Moreno en redes sociales con la iniciativa.

Reforma prevé vales para medicamentos, tratamientos e insumos

El diputado Christian Castro Bello presentó la iniciativa ante la Cámara de Diputados para cubrir fármacos y tratamientos en clínicas privadas. EFE/José Méndez/Archivo

La iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados por el legislador priista Christian Castro Bello. El proyecto establece que el mecanismo aplicaría cuando las instituciones públicas no puedan surtir los medicamentos, realizar los tratamientos o proporcionar los insumos requeridos.

El texto propuesto señala que los vales no generarían “costo alguno” para las personas usuarias. La reforma también conservaría el mandato de ampliar de forma progresiva los servicios gratuitos de salud para quienes no cuentan con seguridad social.

PUBLICIDAD

La iniciativa no define cómo se emitirían, validarían o cobrarían los vales en los establecimientos privados. Esa regulación quedaría pendiente de las leyes que el Congreso de la Unión tendría que adecuar si la modificación constitucional fuera aprobada.

El proyecto prevé un plazo de 180 días naturales para que el Congreso armonice el marco jurídico federal. Los congresos estatales tendrían hasta 360 días naturales para realizar los cambios correspondientes en sus legislaciones.

Propuesta cita un criterio de la Suprema Corte sobre reembolsos

El legislador fundamentó la medida en un fallo de la Suprema Corte que obligó al IMSS a reembolsar gastos médicos a un paciente. EFE/JuanJo Martin

Castro Bello fundamentó la propuesta en una jurisprudencia de la Primera Sala de la SCJN, publicada en octubre de 2023, sobre el reembolso de medicamentos que una persona derechohabiente del IMSS adquirió por cuenta propia ante la interrupción y el suministro tardío de su tratamiento.

PUBLICIDAD

De acuerdo con ese criterio, la entrega tardía de un fármaco puede vulnerar el derecho a la salud cuando pone en riesgo a la persona enferma. La resolución determinó que el IMSS debía reembolsar el gasto realizado por el paciente, pues la adquisición privada fue necesaria ante la falta de suministro oportuno.

El diputado sostuvo que el nuevo sistema buscaría evitar que las personas tengan que cubrir primero el costo de sus tratamientos y después recurrir a procedimientos legales para recuperar el dinero.

La reforma propuesta ordenaría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizar las adecuaciones presupuestales necesarias para financiar el esquema. También derogaría las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al nuevo texto constitucional, en caso de que sea aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Federación.

PUBLICIDAD

Gobierno de México etiqueta y digitaliza medicamentos públicos para rastrear desvíos a la venta ilegal

El subsecretario Eduardo Clark anunció que los empaques llevarán la leyenda 'medicamento gratuito' y que un sistema de trazabilidad rastreará cada lote desde su compra hasta su entrega. (Archivo Infobae)

Eduardo Clark informó que el Gobierno de México etiquetará y digitalizará los medicamentos distribuidos en instituciones públicas para rastrear posibles desvíos hacia la venta ilegal, una práctica que reconoció como uno de los factores que abonan al desabasto. El subsecretario de Salud sostuvo el pasado 20 de octubre que no se debe responsabilizar de forma general al personal médico, de enfermería o sanitario por los faltantes.

El sistema permitirá identificar el origen de los lotes adquiridos y las unidades médicas a las que fueron enviados. En tratamientos de alto costo, también podrá establecer a qué persona se entregó cada caja y por qué un producto terminó fuera de un hospital o centro de salud.

PUBLICIDAD

Clark explicó que existen fármacos cuyo precio supera los 200 mil pesos por caja, por lo que su rastreo será prioritario. La Secretaría de Salud cuenta con expedientes documentados y otros casos que requieren indagatorias por la sustracción de productos públicos para su comercialización, incluso en las inmediaciones de hospitales.

Cajas llevarán una leyenda para identificar medicamentos gratuitos

El nuevo sistema digital de salud rastrea la ruta de los lotes desde la compra hasta la entrega a cada paciente. (AP Foto/Fernando Llano)

La primera medida consiste en colocar una identificación visible en los empaques de los productos que el Estado entrega sin costo. La leyenda indicará que el medicamento es propiedad del sector salud y que su venta está prohibida.

El funcionario pidió a la población informar si encuentra estos productos en tianguis o farmacias privadas con el sello gubernamental y la frase: “La salud es un derecho, medicamento gratuito”.

PUBLICIDAD

“Nunca diría que los médicos o las enfermeras o el personal de salud son responsables del desabasto”, afirmó Clark. Aun así, señaló que hay casos en los que un fármaco que no está disponible dentro de una unidad médica aparece a la venta fuera de ella pese a llevar marcas que acreditan su procedencia pública.