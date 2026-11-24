Beatriz Mojica formaliza su registro como precandidata de Morena a la gubernatura de Guerrero. (Beatriz Mojica)

Guardar

La senadora con licencia formalizó su aspiración este 23 de noviembre, luego de que Morena abrió el proceso interno para elegir a su candidata al gobierno estatal, cuya convocatoria está dirigida exclusivamente a mujeres.

Beatriz Mojica Morga anunció este lunes 23 de noviembre su registro como precandidata de Morena a la gubernatura de Guerrero, con lo que comenzaron a hacerse públicos los primeros movimientos de aspirantes rumbo a las elecciones de 2027.

PUBLICIDAD

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la senadora con licencia informó que formalizó su inscripción ante el partido y calificó la decisión como un paso importante en su trayectoria política. También expresó su intención de dar continuidad al proyecto de transformación y mantener su trabajo en favor de las familias guerrerenses.

La legisladora señaló que su aspiración está vinculada con una trayectoria de participación social y trabajo junto a hombres y mujeres que, afirmó, han contribuido a impulsar mejores condiciones para la entidad.

Beatriz Mojica destaca sus raíces afromexicanas y su trayectoria política

En su mensaje, Mojica Morga hizo énfasis en su origen afromexicano y manifestó su orgullo por sus raíces y por la tierra en la que creció.

PUBLICIDAD

La senadora con licencia busca encabezar el proyecto de Morena en Guerrero rumbo a las elecciones de 2027. Crédito: X/@PartidoMorenaMx

Sostuvo que su historia política está relacionada con años de lucha y convicciones, así como con el esfuerzo de distintas personas que han trabajado por Guerrero.

“Soy una mujer afromexicana orgullosa de mis raíces y sé que nunca debemos perder ni olvidar nuestros orígenes”, expresó al comunicar su registro.

La aspirante también señaló que su proyecto busca contribuir a la construcción de un estado con mayores oportunidades, igualdad y justicia social.

En ese sentido, afirmó que su participación en el proceso interno no representa el comienzo de su compromiso con Guerrero, sino una nueva etapa de una trayectoria que, aseguró, ha estado ligada al trabajo por la población.

PUBLICIDAD

Morena abre el registro de aspirantes a la gubernatura de Guerrero

El registro de Mojica ocurre después de que Morena publicó la convocatoria para seleccionar a su candidata a la gubernatura de Guerrero para las elecciones de 2027.

Beatriz Mojica fue la primera aspirante en confirmar públicamente su registro. (@A_MontielR )

De acuerdo con las bases del proceso interno, la convocatoria para esta entidad está dirigida exclusivamente a mujeres, como parte de las medidas de paridad de género contempladas por el partido para las 17 gubernaturas que estarán en disputa en el próximo proceso electoral.

Entre las fechas establecidas para la selección de la candidatura se encuentran:

23 de noviembre de 2026: periodo de registro de las aspirantes interesadas en participar.

26 de noviembre: fecha límite para que la Comisión Nacional de Elecciones dé a conocer las solicitudes de registro aprobadas.

2027: año en que se realizará la elección para renovar la gubernatura de Guerrero.

Hasta la tarde de este lunes, Beatriz Mojica era la única aspirante que había confirmado públicamente su registro.

La aspirante llama a reconocer la participación de las mujeres

Durante su pronunciamiento, Mojica también se refirió a la participación de las mujeres en la vida pública y consideró importante reconocer las luchas que han permitido ampliar sus espacios en la política.

PUBLICIDAD

Beatriz Mojica asegura que asume su precandidatura con responsabilidad y compromiso con Guerrero. Crédito: X/@A_MontielR

“Hoy es tiempo de mujeres, de reconocer las luchas de las mujeres, de abrir camino para que nuestras niñas, nuestras jóvenes, sigan adelante”, manifestó.

La senadora con licencia agregó que uno de sus compromisos es contribuir a que las nuevas generaciones tengan mayores oportunidades de participación y desarrollo.

Asimismo, aseguró que asume su registro con responsabilidad y agradecimiento hacia la población guerrerense, a la que reconoció por la confianza que, dijo, le ha brindado a lo largo de su trayectoria.

Beatriz Mojica busca encabezar el proyecto de Morena en Guerrero

Mojica Morga cuenta con experiencia en distintos cargos públicos y legislativos. Fue diputada federal, diputada local en Guerrero y secretaria de Desarrollo Social del estado. También se desempeñó como secretaria general del PRD y contendió por la gubernatura guerrerense en 2015.

PUBLICIDAD

Beatriz Mojica formaliza su intención de competir por la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero en 2027. Crédito: X/@A_MontielR

En 2024 llegó al Senado de la República como representante de Guerrero por mayoría relativa, cargo para el que actualmente cuenta con licencia. Además, fue designada coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Transformación.

Con su registro, la legisladora formalizó su intención de competir por la candidatura de Morena y encabezar el proyecto del partido en Guerrero durante los comicios de 2027.

Al concluir su mensaje, reiteró que su aspiración está respaldada por una trayectoria de trabajo en la entidad y aseguró que continuará colocando a la población como prioridad de su actividad política.

“Esta historia no empieza hoy. Es una vida entera de lucha, de amor y de trabajo para el pueblo de Guerrero”, concluyó.