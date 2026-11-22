La expansión de las firmas tecnológicas condiciona las decisiones legislativas y la política energética regional, advierte el CISAN. (extrayendo crédito…)

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La reubicación de empresas tecnológicas y el auge de la inteligencia artificial están redefiniendo los términos de la relación entre México y Estados Unidos, según especialistas del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en un momento en que ambos países acumulan ya 56 reuniones técnicas de negociación comercial.

Días antes de estas observaciones, el secretario de Economía Marcelo Ebrard presentó qu que WEG, una de las empresas más grandes del mundo en generadores, alternadores y transformadores, es una pieza central para la expansión de centros de datos e inteligencia artificial en México.

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Los centros de datos presionan el agua y la energía en la frontera

El director del CISAN, Juan Carlos Barrón Pastor advirtió, en la mesa redonda “Problemáticas transfronterizas en América del Norte” celebrada el 22 de noviembre, que la masificación de centros de datos e instalaciones tecnológicas genera una demanda creciente de energía y agua que produce tensiones ambientales en estados como Texas y Arizona, además de en México.

La proliferación de centros de datos eleva la demanda de agua y electricidad en zonas fronterizas de México, Texas y Arizona. (extrayendo crédito…)

Barrón Pastor estableció un nexo directo entre los resultados electorales en Estados Unidos y los intereses de las empresas tecnológicas, cuya expansión condiciona las decisiones legislativas y de política energética en la región.

Los beneficios económicos de estas inversiones, subrayó, deben contrastarse con sus consecuencias ambientales.

Las cadenas de suministro ya no se rigen por costo-beneficio sino por seguridad

El profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, David Herrera Santana precisó que el acercamiento de gobiernos al mercado estadounidense no responde a afinidades ideológicas, sino a intereses estratégicos vinculados a minerales, manufacturas, electromovilidad, inteligencia artificial y tecnología militar.

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“Las cadenas de suministro ya no piensan en costo-beneficio, sino en seguridad”, dijo Herrera en la mesa organizada por el CISAN.

Las cadenas de suministro de alta tecnología priorizan criterios de seguridad estratégica por encima del balance de costo y beneficio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reubicación de empresas en la industria electrónica y de inteligencia artificial redefine la comercialización en toda América del Norte, agregó el secretario académico del CISAN Roberto Cepeda Martínez.

WEG ancla en Hidalgo la apuesta de México por convertirse en proveedor tecnológico de América del Norte

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el 12 de noviembre, como parte del Plan México, una inversión de 250 millones de dólares de la empresa brasileña WEG para construir una nueva planta en Hidalgo entre 2027 y 2030. El proyecto contempla 2 mil empleos directos y 4 mil indirectos.

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El Plan México contempla una inversión de 250 millones de dólares y la generación de 2 mil empleos directos con una nueva planta en Hidalgo. (extrayendo crédito…)

El vicepresidente global de Sostenibilidad del Grupo WEG, Daniel Godinho señaló que la inversión “refleja la gran confianza en México y en su potencial para hacer frente a la revolución tecnológica.”

Sheinbaum destacó que la nueva planta elimina la necesidad de importar equipos de transmisión y distribución eléctrica, insumos que el gobierno federal está adquiriendo a un ritmo de dos a tres veces el de administraciones anteriores.