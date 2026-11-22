David Herrera Santana advierte que esa corriente mantiene discursos que responsabilizan a migrantes, mujeres, ambientalistas y feministas de los problemas sociales, durante una mesa redonda del CISAN sobre los comicios estadounidenses. REUTERS/Elizabeth Frantz/File Photo

Guardar

La derrota del Partido Republicano en las elecciones intermedias de Estados Unidos (EUA) no implica la desaparición del proyecto político de la extrema derecha radical en ese país, planteó David Herrera Santana, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, durante una mesa redonda organizada por el Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN).

El encuentro, titulado “Problemáticas transfronterizas en América del Norte, retos regionales tras las elecciones intermedias en Estados Unidos”, reunió además a Juan Carlos Barrón Pastor, Estefanía Cruz Lera y Roberto Cepeda Martínez, integrantes del CISAN.

PUBLICIDAD

Los resultados electorales, según el conteo de AP

Estefanía Cruz Lera estima que la intervención presidencial en asuntos económicos, migratorios y de política exterior genera desgaste entre varios sectores del electorado estadounidense en la jornada del 3 de noviembre. REUTERS/Callaghan O'Hare

De acuerdo con el conteo de The Associated Press (AP) al 22 de noviembre a las 11:18 a. m. (hora del centro de EUA), el Partido Demócrata tiene 257 escaños ganados en la Cámara de Representantes y el Republicano, 173. Las cifras pueden haber cambiado desde ese corte. En los resultados de AP, cinco escaños no están contados como ganados por ningún partido; esos datos no indican el motivo ni su rumbo. La etiqueta “Majority reached” junto al Partido Demócrata no es una proyección de AP.

La jornada del 3 de noviembre renovó la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, en la segunda administración del presidente Donald Trump.

El voto de castigo y la derecha radical

Roberto Cepeda Martínez vincula el cambio en las preferencias electorales con el endurecimiento de las medidas fronterizas y prevé un papel relevante del Congreso en el debate regional del T-MEC. REUTERS/Umit Bektas/File Photo

Herrera Santana descartó que el voto de castigo desmantele el movimiento de la derecha radical. Indicó que los discursos de esa corriente señalan a sectores como migrantes, mujeres, ambientalistas y feministas como responsables de los problemas sociales.

PUBLICIDAD

El académico sostuvo que el acercamiento de gobiernos de derecha a EUA no responde a afinidades ideológicas, sino a intereses estratégicos en minerales, manufacturas, electromovilidad, inteligencia artificial (IA) y tecnología militar. Añadió que las cadenas de suministro ya no se evalúan por costo-beneficio, sino por seguridad.

Un voto de rechazo, según investigadora del CISAN

Estefanía Cruz Lera estimó que el resultado fue un rechazo al presidente Trump más que un apoyo al Partido Demócrata. Señaló que la intervención del mandatario en asuntos económicos, migratorios y de política exterior generó desgaste en varios grupos del electorado.

Sobre los estados fronterizos con México donde ganó el Partido Demócrata, la investigadora descartó que ello deba interpretarse como un cambio automático hacia políticas favorables para México o para la población migrante.

PUBLICIDAD

Migración y supervisión legislativa

Roberto Cepeda Martínez vinculó el cambio en las preferencias del electorado con el endurecimiento de las medidas migratorias. Planteó que la victoria demócrata tampoco modificará las restricciones en esa materia, aunque el nuevo equilibrio legislativo incrementará la supervisión de las decisiones del gobierno estadounidense.

Destacó además que el Congreso tendrá un papel relevante en el debate del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El T-MEC y el Congreso estadounidense: antecedentes

El secretario de Economía Marcelo Ebrard habló sobre el futuro del T-MEC, Donald Trump y la victoria demócrata en Estados Unidos. Crédito: X/ @elceo__

La participación legislativa en el tratado tiene sustento legal: de acuerdo con el Servicio de Investigación del Congreso, la ley de implementación del T-MEC obliga al presidente de EUA a consultar al Congreso antes de cada revisión conjunta.

PUBLICIDAD

La primera revisión conjunta se realizó el 1 de julio de 2026. Según el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD), el representante comercial de EUA, Jamieson Greer, confirmó que su país no aceptó renovar el acuerdo en su forma actual, mientras que México y Canadá respaldaron una prórroga, lo que activa revisiones anuales.

Hasta el 18 de noviembre, el tratado continúa vigente y su extensión por otros 16 años permanece sin acuerdo, de acuerdo con UnoTV. En julio, Expansión reportó que la administración estadounidense contempla acuerdos provisionales con México y Canadá antes de que concluya 2026 y deja para 2027 los temas más complejos.

PUBLICIDAD

Inteligencia artificial, energía y agua

Juan Carlos Barrón Pastor, director del CISAN, abordó el vínculo entre los resultados electorales y los fines de las empresas tecnológicas. Remarcó que la instalación de centros de datos y el auge de la IA consumen grandes cantidades de electricidad y agua.

Indicó que esas inversiones generan tensiones ambientales en estados como Texas y Arizona, así como en México.

Cepeda Martínez añadió que la reubicación de empresas de la industria electrónica y de la IA redefine la comercialización en América del Norte. Planteó que los beneficios económicos de esas inversiones deben contrastarse con sus consecuencias ambientales, por la mayor demanda de energía y agua.

PUBLICIDAD

Lo que sigue para México y la región

Entre los planteamientos expuestos en la mesa redonda destacan:

El voto de castigo no desmantela el proyecto de la derecha radical (Herrera Santana).

El resultado fue de rechazo a Trump más que de apoyo demócrata (Cruz Lera).

Las restricciones migratorias no se modificarían, pero habría mayor supervisión legislativa (Cepeda Martínez).

Las inversiones en IA y centros de datos requieren contrastar beneficios económicos con impactos ambientales (Barrón Pastor y Cepeda Martínez).

Las posturas citadas corresponden únicamente a los especialistas participantes.